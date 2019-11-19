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別有洞天！ 鹿兒島昭和風情古書店 裡頭竟有農場直營食堂

2019-11-19 15:24行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

位於市區中心的小建築，外觀就好迷人。
位於市區中心的小建築，外觀就好迷人。
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就位於鹿兒島市中心的位置，一棟特色古樸的昭和風情怪建築吸引許多人的目光，推開暖簾後裡頭竟然別有洞天，1樓對外的農園食堂森のかぞく，是經營30多年有機野菜農場的直營餐廳。

藏在裏頭的古書店，店老闆精選的歷史與鹿兒島書籍讓人喜歡。
藏在裏頭的古書店，店老闆精選的歷史與鹿兒島書籍讓人喜歡。
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推開奇怪的小門往後走去，竟然又出現圍繞著中空井字型的特色選書古書店、手沖咖啡館與熱狗店以及活動舉辦空間。怪怪建築裡讓人驚喜的小店一間又一間，最適合熱愛文青感的旅人前往探索了！

吃得到新鮮滋味的地產野菜，玄米飯更讓人一口接一口停不下。
吃得到新鮮滋味的地產野菜，玄米飯更讓人一口接一口停不下。
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餐廳裡的小盆栽就這樣種在桌子裡頭，創意十足。
餐廳裡的小盆栽就這樣種在桌子裡頭，創意十足。
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景點介紹

Retro&Loft

地址｜鹿兒島市名山町2-1レトロフト千歳ビル

電話｜+81-99-223-5066

網址｜retroft.com

時間｜餐廳週二至日11:00～15:00(週一休)。書店週二至五11:00～18:00、六日至16:00(週一休)

　

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行遍天下

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