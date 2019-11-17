親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

林志玲AKIRA聯名信公開！選擇台南原因揭曉

直擊／林志玲婚禮狂哭 父囑咐AKIRA ：一切拜託你了

鹿兒島最熱鬧屋台村！ 黑豬涮涮鍋內藏「連續4年冠軍豆腐」絕對要試

2019-11-17 16:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

小小L型的兩條小徑，聚集25家店。
小小L型的兩條小徑，聚集25家店。
分享

就在鹿兒島車站的斜對角，傍晚燈籠亮起後，成了鹿兒島市區最熱鬧的區域。

短短Ｌ字形的屋台村不大，但25間料理各異的小攤位成了認識鹿兒島美食最快速的地方，鹿兒島黑豬涮涮鍋、薩摩地雞、黑牛、新鮮魚貨、鰻魚飯、雞刺身等，每間都好迷人。

六白黑豬Q彈甘甜，涮涮鍋店家使用美人湯溫泉水煮成湯頭，滋味更上層樓。另外被選為九...
六白黑豬Q彈甘甜，涮涮鍋店家使用美人湯溫泉水煮成湯頭，滋味更上層樓。另外被選為九州沖繩地區連續四年冠軍的豆腐也絕對要試試看。
分享

最在地的享受方式就是每個攤位都吃一些再繼續造訪好幾家店品味各種料理，才是最鹿兒島豪邁式的晚餐之道。

　

景點介紹

鹿兒島屋台村

地址｜鹿兒島市中央町6-4

電話｜+81-99-255-1588

網址｜www.kagoshima-gourmet.jp

時間｜17:00～24:00(各家均有不同，每月有固定2日公休，會公佈於官網)

　

更多好吃好玩：【影音】一探魔法公主的國度，必訪TOP9的能量景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鹿兒島鰻魚必訪

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

全日本離宇宙最近的地方 種子島「發射火箭中心」

2019-11-15 09:00

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00

世界最棒的衝浪聖地 神話起源之地南九州

2019-11-06 15:25

南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

2019-11-05 16:45

走跳世界／熊本人這樣玩 拜訪古老&最小神社

2019-11-05 10:02

拜訪「鹿兒島市」 體驗九州南方精采旅遊

2019-11-04 08:03

廣受福岡在地人喜愛！ 鮮嫩多汁烤豬排定食名店「豚ステーキ 十一」

2019-10-19 09:00

走跳世界／九州觀光鐵道之旅 盡攬山澗溪谷美景

2019-10-01 10:02

少女心爆發的美食天堂「佐賀市」 享受色彩繽紛的食旅體驗

2019-09-09 11:08

前進晴天國！「日本岡山一日遊」 吃喝玩樂懶人包

2019-09-05 09:02

晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

2019-08-25 07:57

造訪日本神話的起源！日本「宮崎縣」名勝古蹟、美景美食懶人包

2019-08-12 09:00

新手必備！日本美食攻略完全精選之中國四國篇

2019-08-06 10:01

來趟「米子•境港」體驗達人等級的深度海岸旅

2019-07-28 09:00

一整片浪漫金色花海！漫遊瀨戸内海最大的離島「淡路島」

2019-07-21 10:00

走跳世界／追尋熊本熊 一玩就愛上

2019-07-10 11:56

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

福岡「貓島」疑遭放毒魚肉 60貓慘死幾乎滅門

2019-08-08 10:21

熊本百年歌舞伎劇場藏機關 旋轉舞台靠人力轉、華麗天花板藏秘密

2019-07-25 09:44

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

廣島全攻略！廣島景點、行程完整規劃全都有！

2019-07-06 18:45

MARK IS福岡momochi 吃和牛 玩VR 逛超市 待整天不無聊

2019-06-20 22:35

走跳世界／日本福岡 海濱百道之旅

2019-06-13 10:01

1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖 長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 10:29

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 13:01

挑戰熊本最小鳥居！栗嶋神社祈求婦女病、身體健康最靈

2019-06-06 12:44

揭秘！福岡旅遊必去景點Top10　好吃好玩全都這裡

2019-06-06 11:22

日本賞豚必去！熊本天草「早崎海峽」搭船追海豚 飛旋跳躍超萌

2019-06-05 17:06

熊本熊今年3月「正名」！必去熊本部長辦公室 參訪遊客台灣人最多

2019-06-04 16:42

日本鳥取縣「柯南小鎮」 快來柯南博物館一起尋找真相吧！

2019-05-29 11:02

日本岡山街景之美 市區閒晃

2019-05-29 07:30

日本岡山「倉敷」 小橋流水、黑瓦白壁..欣賞江戶時期繁營光景

2019-05-27 10:24

生活美學／石雕藝術家和泉正敏 把自然帶進建築

2019-05-27 07:06

日本岡山「吉備津神社」魂牽夢縈的木頭迴廊　

2019-05-25 10:00

到日本岡山旅遊，先做足準備再出發！

2019-05-23 09:25

這裡真的不是希臘！5座高知「神複製景點」重現歐洲經典美景

2019-05-22 10:31

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:40

日本九州的第一城！來到「福岡」一定要體驗的6件事

2019-04-27 09:00
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 22:16

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-08 11:20

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-08 11:30

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25

日皇即位遊行10日登場 夾道民眾禁用自拍棒

2019-11-09 17:00

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

全日本離宇宙最近的地方 種子島「發射火箭中心」

2019-11-15 09:00

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-08 07:30

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

首爾近郊景點：南怡島、小法國村、晨靜樹木園人氣景點包

2019-11-08 09:00

「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:50

沖繩首里城重建募款 6天破3.5億日圓

2019-11-07 07:30

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 18:06

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 16:40

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

2019-10-23 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top