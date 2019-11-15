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全日本離宇宙最近的地方 種子島「發射火箭中心」

2019-11-15 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

在日本人心中種子島是最知名的火箭發射地，成為大家心目中「離宇宙最近的小島」，每年總有2-4次全國的目光會集中在這裡，在緩緩倒數的聲音中，目送著熊熊烈焰火箭升空，期待又一次的創舉達成。也因為擁有這樣與宇宙接軌的能量，更吸引來了知名動畫導演新海誠創作了《秒速5厘米》電影場景故事描述與取景。

鑽進千座岩屋是僅兩個小時限定的絕景。
鑽進千座岩屋是僅兩個小時限定的絕景。
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大自然的魅力與鬼斧神工

位於鹿兒島南方的種子島，狹長型的島嶼海水環繞，因為地表上沒有過多的高山使得這裡被選為火箭發射地。沙灘與岩岸地形兼具加上海水潮汐得宜，讓整座種子島也是戲水樂園，可以乘風破浪的衝浪點眾多，還被稱為「衝浪聖地」，甚至有許多追浪者特地移住於此逐浪。

浪好的日子，總會有追浪者拿起浪板逐浪去。
浪好的日子，總會有追浪者拿起浪板逐浪去。
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而岩岸地區的自然系風貌也精采極了，潮汐拍打岩石而成的奇特岩石以及精彩豐富的水下三十米生態，都成為豐沛種子島的一大因素。加上富饒海鮮料理、甜度極高的安納芋、美味英吉地雞等物產，成就小島上的精彩風貌。

種子島名物安納芋，生的時候已經高達16級，蒸煮後甜度更提高到40-50度，被稱為...
種子島名物安納芋，生的時候已經高達16級，蒸煮後甜度更提高到40-50度，被稱為水果級蕃薯。
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使用種子島才吃得到的Q彈英吉地雞，夠新鮮才能做成雞肉生魚片。
使用種子島才吃得到的Q彈英吉地雞，夠新鮮才能做成雞肉生魚片。
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南種子町的宇宙能量

種子島從南到北分別為南種子町、中種子町與西之表市三大行政區域，而眾所知名的日本宇宙航空機構JAXA發射火箭地點的「宇宙中心」就位於南種子町，也因為如此，整個南種子町的「宇宙氣氛」也相當濃厚，不論是路邊招牌或者告示牌，也處處可見火箭與宇宙的影子。

參加宇宙中心的免費導覽行程，可深入中心內聆聽仔細解說，感覺離宇宙又更近了一點。
參加宇宙中心的免費導覽行程，可深入中心內聆聽仔細解說，感覺離宇宙又更近了一點。
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一年內可能會遇見2-4次的火箭發射，吸引各地宇宙迷前來朝聖。
一年內可能會遇見2-4次的火箭發射，吸引各地宇宙迷前來朝聖。
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整座中心佔地廣闊相當於200座東京巨蛋那麼大，若提前預約，還可參加專業導覽深入火箭中心內部，參觀火箭模型、發射後零件與完整火箭圖解，甚至前往距離火箭發射台不遠的平台，感受火箭發射的巨大設施的壯闊。而千萬別錯過的更有販售「太空人食品」的禮品處，買下一個個太空人吃的冰淇淋、宇宙白飯、宇宙章魚燒…等各種不思議的商品，彷彿又能離宇宙近一點點了呀！

宇宙白飯真的讓人好奇其滋味。
宇宙白飯真的讓人好奇其滋味。
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宇宙元素的形象到處在南種子町出現。
宇宙元素的形象到處在南種子町出現。
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而距離宇宙中心不遠處的「千座岩屋」也是一處自然神奇之處，日夜拍打的潮汐把岩岸地形敲打成海蝕洞，選定在退潮時短短2小時內到來，就能鑽入巨大的海蝕洞窟內，一波波海潮將地面浸濕成了鏡面、海蝕洞外的藍天與海面映襯成了上下倒影一樣的奇妙場景，耳朵裡只聽見潮汐拍打與迴盪在洞窟裡共同發出的海浪回音，更讓人驚艷於大自然構築出的奇特景觀之奧秘。

離去前，更別忘記前往能夠吃得到最甜蜜滋味的「島宿HOPE」，義大利學藝後的老闆娘把最純正的義式作法融入種子島的豐沛物種，形成了安納芋冰等多種有趣的冰品，吃過一回可會讓人把種子島的美好刻入心的。

種子島物產豐饒，做出的義式冰淇淋散發濃濃鮮滋味。
種子島物產豐饒，做出的義式冰淇淋散發濃濃鮮滋味。
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景點介紹

宇宙科學技術館(JAXA種子島宇宙中心內)

地址｜鹿兒島縣熊毛郡南種子町大字莖永字麻津

網址｜ www.jaxa.jp/about/centers/tnsc

時間｜9:30～17:00(週一休)

價格｜入館與設施見學均免費

備註｜宇宙中心設施見學每日3場，需事先預約。宇宙中心若遇火箭發射或調整則停止開放

　

島宿HOPE

地址｜鹿兒島縣熊毛郡南種子町平山500-130

時間｜11:00～17:00 (週二休)

網址｜shimayado-hope.com

　

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鹿兒島義大利冰品

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