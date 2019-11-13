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別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03窩日本

【撰文:hikoinjapan/ 窩日本】

九州是豚骨拉麵的起源地，擁有濃厚色澤和氣味的白濁湯頭擄獲了許多人的口味。不過其實在豚骨拉麵的派系裡還有細分許多的口味，例如大家熟悉的一蘭拉麵是屬於在豚骨湯頭加入辣醬的派系。豚骨湯頭也有許多種變化，而在福岡當地的拉麵店更是在湯頭濃稠度與特色做比拼。

懷舊的古早口味–大砲拉麵

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起源於福岡縣久留米市的「大砲拉麵」有著比博多市出身的拉麵更為濃厚的豚骨湯頭。大砲拉麵也是發明「老湯一直熬煮」這樣能保留湯頭美味的方法。店主夫婦原本只在市場外有著拉麵屋台的小攤位，但隨著越來越多顧客支持，大砲拉麵在昭和42年於久留米市場內開始營業。

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大砲拉麵的經典口味是「昔ラーメン」，意為「從前的拉麵」。這是店主在屋台營業時期所研發的口味，如今的大砲拉麵將這份懷舊口味保留下來，讓客人能品味到這份含有草創初期的努力滋味與濃厚的道地湯頭。

「昔ラーメン」的湯頭上浮滿的濃濃泡麵是豚骨湯頭特有的「脂泡」，濃郁的豬骨香隨著熱氣陣陣撲鼻讓人食指大動。大砲拉麵的配料是筍乾與佐賀產的有明海苔，搭配肥瘦適中的叉燒肉總能為拉麵增添豐富的滋味。

湯頭裡還有褐色的碎塊，這是大砲拉麵的獨門秘方「炸豬油塊」。這些小豬油塊雖然感覺很油膩，但炸得酥脆的口感卻讓拉麵多了分層次。

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日本人最喜歡拉麵配澱粉吃，大砲拉麵有整條博多名物 – 明太子白飯，鹹香的海鮮滋味配上陸地的豚骨湯頭，不時以九州拉麵絕對要配的「高菜」換換口味。

來福岡想吃豚骨拉麵？就選擇綜合經典豚骨拉麵特色的「大砲拉麵」吧！

店舖資訊

福岡市中央区今泉１丁目23-8

西鐵福岡站下車，往LOFT的方向徒步10分鐘

11：00~24：00

定休日週二

福岡豚骨拉麵推薦–博多一双

「博多一双」目前在博多有三間分店，本店是位在博多車站附近的「博多東本店」，第二間為祇園區域的「祇園分店」，第三間開幕的則是熱鬧的中洲店。

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本店的位置從博多車站的筑紫口出站沿著筑紫通走，於幸田口通的交會路口左轉步行一分鐘就可以抵達。不過遠在兩三個街口處聞到濃厚的豚骨臭味時你就會知道「博多一双」在不遠處。

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充滿視覺震撼感的超濃郁豚骨湯頭，就是在湯面覆蓋著滿滿脂泡。這是經過多重的工法，不斷熬煮出豬骨裡的脂肪精華與膠質，在煮製過程中反覆和空氣碰撞而產生的綿密泡沫。在空氣中飄散的濃濃豬骨味就是為了要製作出這樣濃郁程度的湯頭呀！

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「博多一双」的「まかない丼（makanaidon)」意思是做給工作人員吃的員工餐，店家也放在點餐機上讓客人可以品嚐看看。以九州名物辛子高菜、拉麵叉燒肉、溏心蛋、和碎豬肉再點綴蔥綠，不想吃拉麵的人也可以品嘗到拉麵靈魂配角的滋味。

店舖資訊

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１−６

西鐵福岡站下車，往LOFT的方向徒步10分鐘

11:00-00:00

福岡豚骨拉麵推薦–一幸舍沾麵専門店「博多元助」

以拉麵揚名日本海內外的「一幸舍」在福岡市內還有只提供沾麵的專賣店，和拉麵有著不同口感的沾麵也是有著許多死忠客戶支持。「一幸舍沾麵店」在福岡市有三間分店，每間都提供不同湯頭的限定沾麵。距離天神步行約20分鐘的藥院區域有著分店「博多元助」。

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福岡豚骨拉麵推薦–一幸舍沾麵専門店「博多元助」的特色–用電磁爐保持溫度的沾醬

「一幸舍沾麵店」特別之處在於桌上有一個個電磁爐，是用於不斷加熱沾麵的湯所設置。一幸舍和佐賀有田陶瓷廠家開發了可以承受電磁爐的高溫又可以碰觸的陶瓷餐用容器。

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這種陶瓷餐具上半部不會燙手，下半部則會讓湯均勻的加熱。以往因為不斷沾取麵條而會逐漸降溫的湯汁，在「一幸舍沾麵店」就可以一直品嘗到熱騰騰的口感。「一幸舍沾麵店」真的是相當用心。

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「一幸舍沾麵店」使用Ｑ彈有勁的太麵，吃起來相當有飽足感。藥院分店販售的是豚骨魚介湯頭。可以一次品嚐到豬骨香與海鮮味，滋味相當的濃厚。鹹香的湯汁沾取在麵條上就是剛好的鹹度。吃完沾麵後讓可以加點白飯和生蛋，用剩餘的沾麵湯汁做雜炊，這也是和尋常只將沾麵湯汁加水喝下的方式不同的吃法。

店舖資訊

福岡市中央区薬院2丁目2－2

地下鐵「薬院大通站」1號出口出來步行2分鐘抵達。

週一～週日 11：00～16：00／18：00～23：00

定休日每週四（遇國定假日休隔日）

福岡拉麵推薦–ShinShin拉麵

「博多純情拉麵shinshin」是2016年福岡拉麵票選第四的名店。在博多的豚骨拉麵名店裡shinshin占有其一席之地。有趣的「純情」字眼和帶有時髦感的英文店名，讓人十分好奇「博多純情拉麵shinshin」的滋味。

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本店位在熱鬧的天神北，AEON對街巷弄裡安國寺的對面。充滿日式木造風格的店內，牆上貼滿著到天花板的簽名板，甚至有東方神起在5人和2人時期都有來造訪的簽名海報。

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滿滿的蔥綠、木耳絲幾乎快蓋過半碗麵，剖半的兩顆溏心蛋閃著金黃油亮的光澤，一看就是上等的黏稠口感。

先喝口湯嚐嚐看豚骨湯頭的味道，蠻驚訝的是向來在比拼濃郁度的豚骨拉麵名店裡，還是有這樣濃郁卻帶清爽感的湯。師傅使用雞骨和豬骨熬煮，讓湯頭看起來白濁卻帶有清爽的口味。

以秘傳醬汁製成的叉燒肉是入口即化，瘦中帶點軟嫩油脂的種類。整碗拉麵濃厚卻不油膩，完食整碗輕而易舉。清爽的湯汁也深受當地女性的歡迎，想品嚐豚骨拉麵但又怕味道太重可以選擇「博多純情拉麵shinshin」～！

店舖資訊

福岡市中央区天神3-2-19 1F

地下鐵「薬院大通站」1號出口出來步行2分鐘抵達。

11：00〜03：00a.m

定休日週日※遇國定假日則隔日公休

文內這四間拉麵店都是起源自福岡，這個創造出豚骨湯頭的美食之地。有別於味噌與醬油口味，豚骨的湯頭對台灣人來說可能太鹹太油，但是在九州人的心中唯有豚骨才是最美味的。來到九州福岡捨棄掉連鎖拉麵店，來品嚐看看這些巷弄間在地人最愛的美味拉麵吧！

窩日本推薦閱讀：(九州佐賀)御船山樂園–來到teamlab「神明居住的森林」，感受光影科技藝術與森林自然的完美結合　

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