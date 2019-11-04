拜訪「鹿兒島市」 體驗九州南方精采旅遊
鹿兒島市為九州南部最大城，坐擁櫻島這座活火山，孕育獨特自然景致以及溫泉資源，還可品嚐知名的薩摩炸物、黑豬肉、兩棒餅、燒酎等名物，若再搭配豐厚歷史文化相佐旅程，更能徹底體驗專屬南九州的精彩之旅。
★仙巖園
薩摩藩藩主島津氏於1658年建造的仙巖園，採傳統日式庭園借景造法，面對櫻島並以其為山景、鹿兒島灣（又名錦江灣）為池，打造一座頂級庭園，也是NHK大河劇《篤姬》拍攝地。19世紀後此地成為近代化建設中心，製鐵場、玻璃工廠等都以腹地內的尚古集成館為核心蓬勃發展，現更被列入世界文化遺產。
【景點資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1
電話：+81-99-247-1551
★牛ちゃん 銀座店
到鹿兒島除了品嚐燒肉之外，炊肉料理更是一定要體驗的美食，使用當地產的黑毛和牛，再搭配黑豬肉、高麗菜、豆芽菜、韭菜等，置於特製鍋具上煮熟即可食用，還能添加 其他炊肉單品，例如蝦子、花枝等，最後再加 蛋煮成雜炊，品嚐吸收精華後的美味。
【店家資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市千日町9-26 2F
電話：+81-99-227-1531
★SANDECO COFFEE／数学カフェ
清爽的刨冰淋上煉乳，再加上多樣水果搭 配，打造出鹿兒島市獨特的「白熊冰」，可愛 的外型和清甜風味使其火紅並且成為在地美食 之一。東大研究所畢業的老闆，回到老家鹿兒 島公司工作之後，開設了這間咖啡廳，超大份 量的白熊冰打響名號，入夜後搖身一變成為數 學補習班，成為複合式經營的補習班咖啡廳。
【店家資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市名山町4-1 2F
電話：+81-99-213-9533
★維新ふるさと館
從幕末薩摩開始到明治維新時期的發展史，皆可透過這座維新故鄉館清楚了解其軌跡，館內展示當地的地理特質、文化民情、飲食特色以及在這段歷史中佔有舉足輕重地位的人物介紹，更透過影像述說讓人一目了然。由於知名NHK大河劇《篤姬》故事發生背景就在鹿兒島，因此也特別展示戲服、道具等供遊客觀賞。
【店家資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市加治屋町23-1
電話：+81-99-239-7700
★麺屋ばってん 親父 城西店
一碗特製的拉麵會刺激味蕾與視覺！這間在鹿兒島市享有盛名的拉麵店，原本店主人夫婦在上荒田店開設本店，因為特製的拉麵深受歡迎，後又由店主小孩另開設這間城西店。招牌拉麵特殊在於，除了使用豚骨湯頭為基底再搭配自製麵條，更以大量的蔥與淋上熱油的蒜泥提味，讓整碗拉麵不但味道濃郁，視覺也相當吸睛。
【店家資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市上荒田町31-18アトムハウス1F
電話：+81-99813-8668
★観覧車アミュラン
位在AMU PLAZA KAGOSHIMA的AMU摩天輪，直徑約60公尺、高91公尺，轉一圈約需14分鐘30秒，36個車廂中只有一個是全然透明玻璃，視野無遮蔽。由於地點就在人潮眾多且熱鬧的鹿兒島中央站旁，因此成為鹿兒島市知名地標，日夜皆有不同風景，登上摩天輪可悠閒自在地眺望市區街景。
【景點資訊】
地址：鹿児島県鹿児島市中央町1-1
電話：+81-99-812-7700
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