世界最棒的衝浪聖地 神話起源之地南九州
【圖．文｜行遍天下】
迎風逐浪的海上樂
瀕臨太平洋的宮崎，是全世界最棒的衝浪聖地之一，一年當中僅幾週無浪，而且距離宮崎機場只要15分鐘，因此成為了世界衝浪好手的聚集之地。
青島海水浴場周邊有著許多租借浪板的衝浪店，其中的See u surf是一間近期竄出高人氣的名店，主理人梅野紘聖為專業衝浪運動員，從小就在父親的指導下衝浪，曾獲得多項衝浪賽大獎的他回到了故鄉，展開經營衝浪店的夢想，並推廣衝浪運動。
不管是經驗豐富的衝浪者還是剛起步的初學者，這裡的海域能滿足各種需求。除了衝浪，漫步在種滿棕梠樹的海灣，清新的空氣，寧靜的氛圍，讓人感到無比的平靜。
探索神話起源之地
遍佈著連綿的山脈與雄偉火的山湖，這裡是充滿神話色彩的霧島，自古以來日本神話寓言將此地譽為是日本建國天神從天界降臨之地，時常煙霧繚繞的火山更讓此地瀰漫著一層神秘且神聖的氣息。霧島有許多祭祀天神的神社，其中又以紅色的霧島神宮最為壯麗。除了欣賞建築，還可換上和服，散步至霧島神宮參拜拍照留念。
登上火山感受地球的心跳
橫跨九州鹿兒島縣和宮崎縣的霧島錦江灣國立公園，是擁有三個火山帶的國立公園，由火山、湖泊與森林所組成的繽紛景觀，這裡是日本首批正式被認定為國立公園的地方。池巡り自然探勝路，起點為Ebino Eco Museum Centre，順時針走會經過白紫池、六觀音御池、不動池等三個火山湖，最後再回到原點。全程步行時間約兩個小時。健行時，薄霧籠罩是常見的景象，這也是為什麼這個地方會以「きり」為名，日文是「霧」的意思。山林在秋季披上了新裝，變得更加色彩繽紛而動人。
深山中的溫泉秘境桃花源
去年底剛剛開幕的「LA VISTA霧島HILLS」，座落在能夠眺望江灣與櫻島的霧島寧靜深山中。濃濃的南歐風格設計，最自傲的就是全客房皆有露天浴室。泡著天然溫泉享受眺望出去的美景，眼前就是櫻島與霧島山。晚餐提供的是運用當地當季食材烹調的美味義式料理。
雖然是歐風建築，但仍少不了大眾浴池與三間個人景觀浴池等日式溫泉設施。泡完了湯，宵夜還有蕎麥麵、醬油拉麵等美食服務。貼心細緻的飯店服務，讓人身心靈都好滿足。
景點介紹
See u surf
地址｜宮崎縣宮崎市青島1丁目4-10
電話｜+81-98-569-0697
時間｜9:00∼18:00
價格｜2小時5,000円
LA VISTA霧島HILLS
地址｜鹿兒島縣霧島市牧園町高千穂3812-6
電話｜+81-98-423-1800
網址｜www.hotespa.net/hotels/kirishima
時間｜check in15:00、check out11:00
房價｜海景雙人房一泊二食40,277円
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