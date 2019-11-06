親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

維修出意外！移工上半身卡麵粉攪拌機 命危搶救中

世界最棒的衝浪聖地 神話起源之地南九州

2019-11-06 15:25行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

　

迎風逐浪的海上樂

瀕臨太平洋的宮崎，是全世界最棒的衝浪聖地之一，一年當中僅幾週無浪，而且距離宮崎機場只要15分鐘，因此成為了世界衝浪好手的聚集之地。

在衝浪學校教練專業指導下成為衝浪高手。(圖片提供｜許傑)
在衝浪學校教練專業指導下成為衝浪高手。(圖片提供｜許傑)
分享

青島海水浴場周邊有著許多租借浪板的衝浪店，其中的See u surf是一間近期竄出高人氣的名店，主理人梅野紘聖為專業衝浪運動員，從小就在父親的指導下衝浪，曾獲得多項衝浪賽大獎的他回到了故鄉，展開經營衝浪店的夢想，並推廣衝浪運動。

不管是經驗豐富的衝浪者還是剛起步的初學者，這裡的海域能滿足各種需求。除了衝浪，漫步在種滿棕梠樹的海灣，清新的空氣，寧靜的氛圍，讓人感到無比的平靜。

　

探索神話起源之地

遍佈著連綿的山脈與雄偉火的山湖，這裡是充滿神話色彩的霧島，自古以來日本神話寓言將此地譽為是日本建國天神從天界降臨之地，時常煙霧繚繞的火山更讓此地瀰漫著一層神秘且神聖的氣息。霧島有許多祭祀天神的神社，其中又以紅色的霧島神宮最為壯麗。除了欣賞建築，還可換上和服，散步至霧島神宮參拜拍照留念。

被群山環繞的霧島神宮。
被群山環繞的霧島神宮。
分享

　

登上火山感受地球的心跳

橫跨九州鹿兒島縣和宮崎縣的霧島錦江灣國立公園，是擁有三個火山帶的國立公園，由火山、湖泊與森林所組成的繽紛景觀，這裡是日本首批正式被認定為國立公園的地方。池巡り自然探勝路，起點為Ebino Eco Museum Centre，順時針走會經過白紫池、六觀音御池、不動池等三個火山湖，最後再回到原點。全程步行時間約兩個小時。健行時，薄霧籠罩是常見的景象，這也是為什麼這個地方會以「きり」為名，日文是「霧」的意思。山林在秋季披上了新裝，變得更加色彩繽紛而動人。

池巡り自然探勝路規劃完善的健行步道。
池巡り自然探勝路規劃完善的健行步道。
分享

雲霧繚繞的火山湖。
雲霧繚繞的火山湖。
分享

　

深山中的溫泉秘境桃花源

去年底剛剛開幕的「LA VISTA霧島HILLS」，座落在能夠眺望江灣與櫻島的霧島寧靜深山中。濃濃的南歐風格設計，最自傲的就是全客房皆有露天浴室。泡著天然溫泉享受眺望出去的美景，眼前就是櫻島與霧島山。晚餐提供的是運用當地當季食材烹調的美味義式料理。

雖然是歐風建築，但仍少不了大眾浴池與三間個人景觀浴池等日式溫泉設施。泡完了湯，宵夜還有蕎麥麵、醬油拉麵等美食服務。貼心細緻的飯店服務，讓人身心靈都好滿足。

「LA VISTA霧島HILLS」在房內就能眺望錦江灣與櫻島。
「LA VISTA霧島HILLS」在房內就能眺望錦江灣與櫻島。
分享

「LA VISTA霧島HILLS」只使用當地當季食材烹調的食物最美味。
「LA VISTA霧島HILLS」只使用當地當季食材烹調的食物最美味。
分享

　

景點介紹

See u surf

地址｜宮崎縣宮崎市青島1丁目4-10

電話｜+81-98-569-0697

網址｜seeu-surf.shop

時間｜9:00∼18:00

價格｜2小時5,000円

　

LA VISTA霧島HILLS

地址｜鹿兒島縣霧島市牧園町高千穂3812-6

電話｜+81-98-423-1800

網址｜www.hotespa.net/hotels/kirishima

時間｜check in15:00、check out11:00

房價｜海景雙人房一泊二食40,277円

　

更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園溫泉鹿兒島

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

2019-11-05 16:45

走跳世界／熊本人這樣玩 拜訪古老&最小神社

2019-11-05 10:02

拜訪「鹿兒島市」 體驗九州南方精采旅遊

2019-11-04 08:03

廣受福岡在地人喜愛！ 鮮嫩多汁烤豬排定食名店「豚ステーキ 十一」

2019-10-19 09:00

走跳世界／九州觀光鐵道之旅 盡攬山澗溪谷美景

2019-10-01 10:02

少女心爆發的美食天堂「佐賀市」 享受色彩繽紛的食旅體驗

2019-09-09 11:08

前進晴天國！「日本岡山一日遊」 吃喝玩樂懶人包

2019-09-05 09:02

晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

2019-08-25 07:57

造訪日本神話的起源！日本「宮崎縣」名勝古蹟、美景美食懶人包

2019-08-12 09:00

新手必備！日本美食攻略完全精選之中國四國篇

2019-08-06 10:01

來趟「米子•境港」體驗達人等級的深度海岸旅

2019-07-28 09:00

一整片浪漫金色花海！漫遊瀨戸内海最大的離島「淡路島」

2019-07-21 10:00

走跳世界／追尋熊本熊 一玩就愛上

2019-07-10 11:56

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

福岡「貓島」疑遭放毒魚肉 60貓慘死幾乎滅門

2019-08-08 10:21

熊本百年歌舞伎劇場藏機關 旋轉舞台靠人力轉、華麗天花板藏秘密

2019-07-25 09:44

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

廣島全攻略！廣島景點、行程完整規劃全都有！

2019-07-06 18:45

MARK IS福岡momochi 吃和牛 玩VR 逛超市 待整天不無聊

2019-06-20 22:35

走跳世界／日本福岡 海濱百道之旅

2019-06-13 10:01

1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖 長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 10:29

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 13:01

挑戰熊本最小鳥居！栗嶋神社祈求婦女病、身體健康最靈

2019-06-06 12:44

揭秘！福岡旅遊必去景點Top10　好吃好玩全都這裡

2019-06-06 11:22

日本賞豚必去！熊本天草「早崎海峽」搭船追海豚 飛旋跳躍超萌

2019-06-05 17:06

熊本熊今年3月「正名」！必去熊本部長辦公室 參訪遊客台灣人最多

2019-06-04 16:42

日本鳥取縣「柯南小鎮」 快來柯南博物館一起尋找真相吧！

2019-05-29 11:02

日本岡山街景之美 市區閒晃

2019-05-29 07:30

日本岡山「倉敷」 小橋流水、黑瓦白壁..欣賞江戶時期繁營光景

2019-05-27 10:24

生活美學／石雕藝術家和泉正敏 把自然帶進建築

2019-05-27 07:06

日本岡山「吉備津神社」魂牽夢縈的木頭迴廊　

2019-05-25 10:00

到日本岡山旅遊，先做足準備再出發！

2019-05-23 09:25

這裡真的不是希臘！5座高知「神複製景點」重現歐洲經典美景

2019-05-22 10:31

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:40

日本九州的第一城！來到「福岡」一定要體驗的6件事

2019-04-27 09:00

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5／17上路　滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

福岡前進太宰府、柳川新選擇西鐵「全新料理觀光列車」登場

2019-04-22 08:00

旅行中吃碗麵吧！福岡拉麵或烏龍麵都是最道地的哦

2019-04-13 12:02

超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

2019-04-09 11:27
看更多

熱門文章

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

不只首里城！沖繩共「9個世界遺產」見證琉球王國歷史

2019-10-31 20:56

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 16:40

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 14:00

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館

2019-10-29 08:03

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

日本京都祇園私有道路禁拍照 違者罰1萬日圓

2019-10-25 18:14

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30

日本最初登錄世界遺產「奈良法隆寺」-７大看點&７大不可思議

2019-10-31 09:02

拜訪「鹿兒島市」 體驗九州南方精采旅遊

2019-11-04 08:03

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

2019-10-30 08:57

走跳世界／暢遊濟州島山海陸 玩一次就愛上

2019-10-30 10:01

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

數萬LED點燃冬季夜空！老司機帶路～盤點日本3大超夯夜間「彩燈」景點

2019-11-05 12:11

南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

2019-11-05 16:45

走跳世界／熊本人這樣玩 拜訪古老&最小神社

2019-11-05 10:02

老司機帶路！日本環球影城3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14

市中心看「日式庭園＋楓紅」！3個神戶超便利賞楓名所

2019-11-01 15:13

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

能招來幸福的京都「愛心寺院」 客殿裡有心形的豬目窗

2019-10-30 08:03

遊客脫序行為百出 京都祇園私有道路禁拍照

2019-10-26 15:07

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

讓你終結單身！東京５大人氣「戀愛神社」戀愛運升級看這拜

2019-11-01 09:00

首爾近郊一日遊行程怎麼走？ 完整攻略一篇搞定

2019-10-29 10:54

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top