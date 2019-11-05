南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

【圖．文｜行遍天下】

迎風騎乘穿越稻海裡的鳥居。 分享 facebook





充滿秘境的單車之旅

西起海老野市，東至宮崎市，CYCLE OF HINATA是一條長達160公里的單車路線。沿途會經過可口可樂在海老野市的工廠，只要事先預約，就可以前往可口可樂Green Park Ebino參觀，對可口可樂迷來說，這裡的豐富收藏多到讓人眼花撩亂。繼續騎車前行，沿途會經過稻海、藍天與鳥居組成的仙境美地，是連打卡點都找不到的地方。穿過周圍有霧島山，菅野山、白鳥山和峨眉山的海老野高原，此時略帶疲累的身體，不妨在小林市稍作停留。





在球磨川的激流裡搖滾

貫穿人吉盆地的球磨川，是熊本縣最大的河流，與最上川、富士川並稱為日本三大急流。來球磨川泛舟是人吉市最迷人的觀光活動之一，跟隨專業河川嚮導，跳上專為湍流而設計的橡皮艇，在激流中划槳前行！Land Earth為當地知名的泛舟學校之一，提供各種適合不同年齡層與團體的泛舟課程。

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球磨川為日本三大急流之一。(圖片提供｜許傑) 分享 facebook

課程分為兩種路線，從人吉的乘船處到球磨村的渡，這條是全長8公里約90分鐘航程的「清流路線」，水流平穩，以欣賞水鳥及魚類生態、四季山野生態為主，全年都可搭乘；另外從渡到球泉洞之間，全長10公里同樣約90分鐘航程，會通過球摩川驚險刺激的五大瀬，則被稱為「急流路線」。

當然過程中偶爾也會有不小心掉進水裡，或者橡皮艇翻船，一群人被甩到水裡游泳的情況，不過這也是泛舟真正樂趣所在。最後在河川嚮導的專業指導下，還能從岸邊大石一躍而下，非常的過癮。要留意的是急流路線屬於季節限定，只在每年4月到10月底之間才有運行。

泛完舟在Land Earth大廳放鬆休息。 分享 facebook





伴隨溪水潺潺悠然入夢

完成了激烈的泛舟計畫，入宿位於球磨川河畔的「清流山水花 あゆ之里」，泡一泡傳說中的美人湯人吉溫泉、喝一盅正宗的球磨燒酎，頓時疲勞感全消。這棟創立於1944年擁有悠久歷史的老旅館，近年才剛剛翻新改裝完成。打開房間窗簾，明月靜靜映照著球磨川，有別於白天充滿激流的河段，這裡的球磨川有種不可思議的溫柔，讓人在溪水潺潺聲中悠然入夢。隔天一早，還能散步到附近青井阿蘇神社，欣賞美麗的國寶級神社建築。

窗外是寧靜的球磨川。 分享 facebook

清流山水花あゆ之里為日吉當地歷史悠久的溫泉旅館。 分享 facebook





在鄉間小路裡品嚐五星主廚料理

隱身在民居中不起眼老木造建築，是一間去年5月才剛開幕的創意法國料理餐廳Kokoya de kobayashi。被霧島山環繞的小林地區，肥沃的土壤孕育出了豐富的食材，例如日本最有名的宮崎牛，泉水中生長的肥美鯉魚、鱘魚，以及各種蔬果。

Kokoya de kobayashi的主理人地井 潤先生，曾擔任日本駐法國、瑞士和奧地利大使館的廚師，並獲得外交部長表彰為優秀官邸廚師。擁有精彩資歷的他，去年從大阪搬回來小林市，因為這裡是母親的故鄉。地井 潤先生將法國菜融入了日本和食的精髓，秉持著地產地消的精神，光是午餐，就運用了三十種以上的在地食材，而餐盤的設計更是精心融入了當地自然景觀元素的巧思。精緻優雅的用餐經驗，價格卻出乎意料的平價。在愉悅的午餐時光後，繼續跨上單車，經過綾町、翻越山林就可抵達宮崎市。

曾受到日本外交部表揚的五星主廚地井潤先生。 分享 facebook

Kokoya de kobayashi主張地產地銷的美味料理。 分享 facebook





景點介紹

Land Earth

地址｜熊本縣球磨郡球磨村渡乙1379-1

電話｜+81-96-634-7222

網址｜www.landearth.co.jp/tc/guide

時間｜10:00∼19:00

價格｜一日13,800円、半日8,000円





清流山水花 あゆの里

地址｜熊本縣人吉市九日町30

電話｜+81-96-622-2171

網址｜www.ayunosato.jp

時間｜check in15:00、check out11:00

價格｜日式雙人房一泊二食21,670円





kokoya de kobayashi

地址｜宮崎縣小林市267

電話｜+81-98-423-1800

網址｜kokoya-de-kobayashi.com

時間｜11:30∼15:00、18:00∼22:00(週二休)

價格｜午餐1,000∼1,999円、晚餐5,000∼5,999円





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