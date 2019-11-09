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福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

九州南方，擁有許多不算日本第一線的旅遊城市，如果喜愛探索絕景秘境，不喜歡被太多觀光客包圍，那麼這些地方就適合這樣的你！尤其可以選擇自駕遊的方式，馳騁在被山林、海洋、原野包圍的公路上，偶然邂逅神奇的秘境，隨時想停下來就停下來，自由自在享受旖旎的南九州風光！

公路旅行中偶遇絕景永尾神社。
公路旅行中偶遇絕景永尾神社。
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南九州是自然的天堂

位在熊本市西南方，由兩大島與上百個小島所組成的群島天草，雖位處偏遠，卻以優美的自然景觀及世界宗教文化遺產聚落而聞名。天草島嶼間除了彼此有聯絡的橋樑，與其他小島的交通方式則可透過渡輪。位在中島的藏之元港，在這裡可連車帶人一起上渡輪前往天草南端的牛深港。

小島豐富的地質構造，在「妙見浦」國家地質公園裡有充滿著奇岩怪石的礁岩海岸。野生海豚生活在周邊海域，這裡也是日本的賞豚聖地。崎津資料館裡，展示著一段江戶時代天草居民遭受宗教迫害的嚴酷歷史，而因為特殊的宗教歷史背景，也讓小島聚落被列為了世界宗教文化遺產。島上美麗教堂遍佈，位在山丘上宏偉的大江天主堂，由法國傳教士及其追隨者所建，是落成於1933年的羅馬式建築。建於1569年的崎津天主堂，為16世紀中天草地區的基督教中心，從教堂可眺望整座寧靜的小漁村景觀。

欣賞並感受山岳與海岸之美。
欣賞並感受山岳與海岸之美。
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天草。松島偶來

「偶來」Olle一詞是源於韓國濟州島的方言，原意為通向廣闊界大道，後來變成了徒步旅行的統稱。天草、松島偶來路線，是一條全長11公里，約4到5個鐘頭的步行路線。這條路線以「偶來」為名，希望鼓勵來到此地的旅人，可以在步行時打開全身感官，去欣賞並感受山岳與海岸之美。

躍上山頂欣賞優美的松島景觀。
躍上山頂欣賞優美的松島景觀。
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循著紅、藍兩色的絲帶指路(藍色代表順向，紅色代表逆向)，由起點「知十觀音」，穿過廣闊的田園然後進入山林。崎嶇的山路讓體力慢慢地被消耗，繼續跟著呼吸的節奏調整步伐緩緩前行，不久便能抵達山頂的觀景亭。腳下錯落在平靜無波海面上的天草小島群，是日本國三大松島景觀之一。穿過森林下山，終點是世外桃源般的小漁村，這裡有座以龍形象所建造的足湯，可以一邊泡腳，一邊欣賞小漁村的悠閒景致。

換上和服到霧島神宮參拜。
換上和服到霧島神宮參拜。
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