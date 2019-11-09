馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光
【圖．文｜行遍天下】
九州南方，擁有許多不算日本第一線的旅遊城市，如果喜愛探索絕景秘境，不喜歡被太多觀光客包圍，那麼這些地方就適合這樣的你！尤其可以選擇自駕遊的方式，馳騁在被山林、海洋、原野包圍的公路上，偶然邂逅神奇的秘境，隨時想停下來就停下來，自由自在享受旖旎的南九州風光！
南九州是自然的天堂
位在熊本市西南方，由兩大島與上百個小島所組成的群島天草，雖位處偏遠，卻以優美的自然景觀及世界宗教文化遺產聚落而聞名。天草島嶼間除了彼此有聯絡的橋樑，與其他小島的交通方式則可透過渡輪。位在中島的藏之元港，在這裡可連車帶人一起上渡輪前往天草南端的牛深港。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
小島豐富的地質構造，在「妙見浦」國家地質公園裡有充滿著奇岩怪石的礁岩海岸。野生海豚生活在周邊海域，這裡也是日本的賞豚聖地。崎津資料館裡，展示著一段江戶時代天草居民遭受宗教迫害的嚴酷歷史，而因為特殊的宗教歷史背景，也讓小島聚落被列為了世界宗教文化遺產。島上美麗教堂遍佈，位在山丘上宏偉的大江天主堂，由法國傳教士及其追隨者所建，是落成於1933年的羅馬式建築。建於1569年的崎津天主堂，為16世紀中天草地區的基督教中心，從教堂可眺望整座寧靜的小漁村景觀。
天草。松島偶來
「偶來」Olle一詞是源於韓國濟州島的方言，原意為通向廣闊界大道，後來變成了徒步旅行的統稱。天草、松島偶來路線，是一條全長11公里，約4到5個鐘頭的步行路線。這條路線以「偶來」為名，希望鼓勵來到此地的旅人，可以在步行時打開全身感官，去欣賞並感受山岳與海岸之美。
循著紅、藍兩色的絲帶指路(藍色代表順向，紅色代表逆向)，由起點「知十觀音」，穿過廣闊的田園然後進入山林。崎嶇的山路讓體力慢慢地被消耗，繼續跟著呼吸的節奏調整步伐緩緩前行，不久便能抵達山頂的觀景亭。腳下錯落在平靜無波海面上的天草小島群，是日本國三大松島景觀之一。穿過森林下山，終點是世外桃源般的小漁村，這裡有座以龍形象所建造的足湯，可以一邊泡腳，一邊欣賞小漁村的悠閒景致。
更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6
按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》
想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
行遍天下
行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網
｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
留言