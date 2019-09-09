少女心爆發的美食天堂「佐賀市」 享受色彩繽紛的食旅體驗

距福岡博多只需約40分鐘車程就能抵達的佐賀市，不但有人氣和牛佐賀牛，也是每年舉辦國際熱氣球嘉年華的人氣旅遊地。這次就來一趟讓女孩們招架不住的美食之旅吧！

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★BAR-B-QUE FACTORY Nutters

潮流據點。2層樓的店舖從裡到外都設計得風格十足，門口以汽油桶充當置物桌，店內處處有綠葉裝飾，2樓窗台上還排滿了各式的仙人掌。提供牛排、漢堡、墨西哥捲餅等豐富的西式餐點，其中最特別的就是做成環狀的吉拿棒聖代杯，打卡必備，千萬別錯過。

Nutters Pop Churros￥600／將長長的吉拿棒作成環狀，搭配冰淇淋、奶油、果仁、玉米片等特製而成的聖代杯，是最受歡迎的甜點。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：佐賀県佐賀市駅前中央1-3-56

電話：+81-952-37-3381

營業時間：11：30～24：00





★京風茶房おちょぼ

自JR佐賀站走路15分鐘，便能來到人氣老舖「おちょぼ」。老闆年輕時曾到京都學藝，將一手好功夫帶回佐賀，一晃眼已屹立了40個年頭。店內處處洋溢京都風情，最受歡迎的便是方形甜醬油糯米糰子及糰子聖代，結合傳統與新潮的嘗試美味又上相，引來大批來客拍照打卡。此外，40年來不變的「京風二文字拉麵」也是必嚐。

みたらしだんご（甜醬油糰子）￥400／5串／日本傳統的日式甜點，卻不同一般的圓形形狀，而做成獨特的方形，好吃又好拍。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：佐賀県佐賀市白山2-8-2

電話：+81-952-26-9677

營業時間：11：00～21：00





★Fruits Garden新SUN

日本的水果香甜精緻，是許多旅客前往旅遊時不會錯過的美味。距佐賀站15分鐘路程的「新SUN」專賣日本水果，老闆嚴選日本各地的頂級水果，從靜岡的哈蜜瓜到獨特的白色草莓等應有盡有。1樓為水果店，2樓則設有咖啡廳，提供以當季新鮮水果打造的多樣甜品，鮮嫩欲滴的水果塔、聖代等，讓人食指大動。

多樣的水果塔讓人眼花撩亂（￥2500／直徑15公分）。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：佐賀県佐賀市若宮1-3-21

電話：+81-952-36-6650

營業時間：水果店09：30～19：00、咖啡廳11：00～22：00





★さがレトロ館

位於佐賀城旁的氣派西式樓房，是建於1887年的古老建築，原是佐賀第1棟縣廳警察署的老宅，現在成為風格的複合設施，設有餐廳、咖啡廳、麵包店等，也是當地人氣的婚禮會場。除了細細欣賞保留完整原貌的精緻建築設計外，也別忘了來到餐廳品嚐以佐賀牛入菜的佐賀代表性B級美食「西西里飯」，驚豔的美味絕對難忘。

除了多樣的西式甜點、蛋糕套餐外，也有提供獨特的和風甜品，能吃到黑豆、紅豆、寒天，風味絕佳（￥500）。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：佐賀県佐賀市城内2-8-8

電話：+81- 952-97-9300

營業時間：餐廳11：00～15：00、17：30～22：00；咖啡廳11：00～17：00（遇國定假日順延至隔日）





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