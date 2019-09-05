前進晴天國！「日本岡山一日遊」 吃喝玩樂懶人包

台灣虎航來勢洶洶，日本新航線一條接一條地開航，毫不手軟！也因此讓大家有更多機會認識日本許多隱藏版的絕佳景點！這次的新航線－岡山，位於日本的中國地區，距台北約2-3小時間飛行時間。由於氣候良好，較少降雨，岡山又被稱作晴天之國呢！

岡山面朝瀨戶內海，景色優美，有著豐富的自然景觀，也不乏充滿故事的歷史古蹟。滿載傳統風味的倉敷老街、橫跨五座島嶼的瀨戶大橋也位於岡山地區，都是非常值得一去的景點！小編馬上為大家整理好了岡山的吃喝玩樂交通懶人包，看完就可以準備訂機票啦（笑）

台灣虎航桃園岡山航線，時刻表如下：

台灣虎航桃園岡山航線。 圖／FunTime 分享 facebook

岡山機場⇆市區的交通

岡山交通。 圖／Wikimedia 分享 facebook

要從岡山機場到達岡山市區，需要搭乘機場接駁巴士。一走出岡山機場就能看到巴士搭乘處及乘車券售票機囉！岡山機場到JR岡山站大約20分鐘車程，成人單程￥760日圓。此外機場巴士也能直接前往倉敷地區哦！

岡山市區的交通

★ 路面電車

岡山市區內主要的交通工具為路面電車，路面電車的運行路線為環狀，相當簡單易懂，市區內的熱門景點都可以搭乘路面電車前往！還可以搭配1日乘車券使用，超方便！

路面電車。 圖／Wikimedia 分享 facebook

一日乘車券：成人￥400 ／ 兒童￥200

★JR電車

要前往岡山近郊或是遠一點的地方，就需要搭電車啦！岡山市的近郊也有許多非常熱門的景點，如倉敷、犬島、出雲市….等，都可以搭乘JR電車到達！

岡山地區路線圖：

岡山地區路線圖。 圖／Wikimedia 分享 facebook

岡山必去景點

★後樂園

岡山縣後樂園是日本的三大名園之一，還曾獲得米其林3星評價！園區占地非常寬廣，整體面積竟有13公頃之大。

後樂園景觀豐富，擁有一大片翠綠草原、傳統風味的日式庭園、波光粼粼的清澈池塘、滿載歷史痕跡的建築及遺址，還能從園內眺望不遠處的岡山城，景色超級美！且一年四季都有不同風貌，無論什麼季節來參觀都非常適合！

後樂園。 圖／Wikimedia 分享 facebook

＊票價：

成人全票 400円；兒童敬老票140円

＊開放時間：

3月20日到9月30日：上午7:30~下午6:00（最晚入園5:45）

10月1日到3月19日：上午8:00~下午5:00（最晚入園4:45）

＊交通：

JR岡山站步行約25分鐘／JR岡山站搭乘前往「藤園團地」的公車，於「後樂園前」下車，車程約12分鐘。

★岡山城

岡山城是日本八大名城之一，建造至今已有400多年歷史！曾在二次大戰時受到空襲而有部分燒毀，現今的岡山城是1966年重建過後的樣貌。城牆大量使用黑色建材，顏色和被日本人視為吉祥象徵的烏鴉相近，因此又被稱為「烏城」。

岡山城內除了陶、瓷器diy體驗活動外，還可以免費體驗傳統服飾，只要事先預約，就可以扮成城主、公主拍照留念喔！

岡山城。 圖／Wikimedia 分享 facebook

＊票價：

入城免費／參觀常設展區：成人全票 300円；兒童學生票120円

＊開放時間：

上午09:00~下午5:30（最晚入館05:30；12/29~12/31公休）

＊交通：

JR岡山站搭乘巴士，於「縣廳前」下車步行5分鐘；JR岡山站搭乘路面電車，於「城下」下車步行10分鐘。

★倉敷美觀地區

倉敷位於岡山市的隔壁，是國家重要傳統建物群的保存地區。在1600年代，倉敷是當時的主要貨物集散地，相當繁榮，也因此設有運河，保存至今成了倉敷美觀地區獨特的優美景色。

來到倉敷，除了享受穿梭在古色古香的街道中，也可以體驗在川柳下搭船渡河，更有多處被列為「國家指定重要文化財」的古宅可以參觀，夜晚還會亮起超美的景觀照明燈！

倉敷美觀地區。 圖／Wikimedia 分享 facebook

岡山必逛

來到景觀優美、歷史豐富的岡山，想必行程的安排上主要都是在參觀戶外景點，不過來到日本總是會想購物一下嘛…小編都懂！別以為離開日本第一線都市就沒地方好逛街，馬上告訴你來岡山該逛什麼Mall！

★AEON MALL岡山

大型購物廣場AEON Mall分布於全日本各地，岡山分店則是於2014才全新開幕，而且還是西日本最大間的AEON，共有7層樓超級好逛！無印良品、Uniqlo、DHC、ABC Mart…來日本會想掃貨的品牌這裡幾乎都有，逛都逛不完！而且交通超方便，就位於JR岡山站旁邊！

AEON MALL岡山。 圖／Wikimedia 分享 facebook

＊營業時間：

上午09:00~晚間10:00

＊交通：

JR岡山站旁，B2可直達JR岡山站

★三井OUTLET PARK倉敷

大家都很熟悉的三井OUTLET在倉敷也有分店！交通位置一樣超方便，JR倉敷站步行3分鐘即可到達！除了國際知名品牌、各大運動品牌、還有許多日系品牌的櫃位，喜歡日系風格、日貨質感的朋友絕不能錯過來這血拚一筆！

三井OUTLET PARK倉敷。 圖／Wikimedia 分享 facebook

＊營業時間：

上午10:00~晚間08:00

＊交通：

JR倉敷站旁步行3分鐘

岡山必吃美食

★什錦牡蠣燒

岡山市面向瀨戶內海，漁獲海產非常新鮮！其中日生地區又以養殖牡蠣聞名，將新鮮牡蠣煎成一份酥香焦脆的牡蠣燒是當地最有名的美食，整條街上甚至有3~4家專賣店！

從岡山市區只要搭乘巴士即可到達日生，交通方便，因此來岡山旅遊絕不要錯過香噴噴、熱騰騰的牡蠣燒啊！

什錦牡蠣燒。 圖／Wikimedia 分享 facebook

★千屋牛料理

千烏牛是岡山縣新見市引以為傲的黑毛和牛平種，肉質優良，油花分布均勻，據說完全不輸給神戶牛及松阪豬！不管做成牛丼飯、壽喜燒或是燒肉都非常合適，甚至奢侈一點，還有販賣千烏牛牛排的店家呢！

★白桃

岡山縣的特產水蜜桃，可溯源到明治8年由中國引進的「天津水蜜桃」，經過細心栽培、不斷的技術改良，加上岡山地區不易下雨的良好天氣，才發展出甘甜白嫩的白桃！

白桃可細分為諸多品種，並且不同階段成熟度的滋味都不相同，相當講究！白桃除了生吃水果外，也被加工做為冰淇淋、果醬、和菓子等甜品，是岡山地區的有名特產！

岡山必買名產

★吉備糰子

童話《桃太郎》中出現過的糯米團子就是這個啦！吉備糰子可說是代表岡山縣的甜點，口味多元，其中最有推薦的當然就是岡山特產水果－白桃、麝香葡萄口味啦！吉備糰子在岡山機場、各大車站都可以買得到，絕對是來岡山必買的伴手禮之一。

吉備糰子。 圖／Wikimedia 分享 facebook

★倉敷工藝品

岡山的手工藝品技術十分發達，有許多帆布、玻璃藝品、日本刀…等手工藝品的老字號店鋪，其中最有名的就屬「備前燒」及「單寧布」。岡山備前市的燒陶器已有千年歷史，非常深遠，因此在岡山處處可以看到體驗陶器diy的課程，當然也有許多紀念品可以購買。而岡山的兒島則是日本丹寧布料的發源地，想要買到高質感的日本制牛仔褲，來岡山就對啦！

★岡山酒品

岡山的酒類也非常知名，因為岡山正是被稱為夢幻酒米的「熊町米」產地，其熊町米釀出來的酒特別香醇溫潤，味道別具層次。另外，使用岡山特產白桃所釀的白桃酒也有很高的人氣！

岡山酒品。 圖／Flickr 分享 facebook

看完了小編統整的吃喝玩樂懶人包，是不是有股想要跳上首航班機，直衝岡山的衝動呢～岡山充滿古典風情、自然景色優美，地方特色也十分鮮明，雖然不是第一線城市，但魅力可不輸東京、大阪等都市地區，沒去過就太可惜啦！快點來看看有沒有便宜機票，衝一發岡山吧！

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