晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

氣候溫和少雨而獲「晴天之國」美譽的岡山縣，緊鄰兵庫縣，面瀨戶內海，從關西地區進入或從台灣直飛都十分便利。坐擁懷舊復古街區、盛產多汁可口的白桃，亦是風靡台日的 mt 紙膠帶的發源地，同時也是日本傳說《桃太郎》的故鄉。處處充滿精采景點，今夏就到岡山來趟放空小旅行吧！

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★吉備津彦神社

耳熟能詳的童話故事「桃太郎」的故鄉正是在岡山！來到這裡隨處可見桃太郎相關商品、海報，就連電車車廂也可望見其身影。距 JR 岡山站 15 分鐘車程的吉備津彥神社，相傳為桃太郎傳說的發源地，神社祭祀的「吉備津彥命」亦被視為桃太郎的原型。為配合桃太郎傳說，這裡的御守、繪馬等全為桃子造型，相當可愛。

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【景點資訊】

地址：岡山県岡山市北区一宮 1043

電話：+81-86-284-0031





★岡山後楽園

與金澤的兼六園、水戶的偕樂園並列為日本 3 大名園的岡山後樂園，也是國家指定的特別名勝古蹟。建於 300 年前、佔地約 13 公頃的庭園，為罕見的開放性寬闊草坪樣式，以起居室「延養亭」為中心，設有梅林、池塘等。可從延養亭或登上小山丘「唯心山」 2 處眺望點一覽偌大庭園之美。

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【景點資訊】

地址：岡山県岡山市北区後楽園 1-5

電話：+81-86-272-1148





★くらしき桃子 倉敷本店

盛產多種水果的岡山，其中最受歡迎的就是香甜多汁的白桃及香氣四溢的麝香葡萄。くらしき桃子主打白桃及葡萄聖代，同時推出以當季水果打造層次豐富的繽紛甜點，用料毫不手軟，每一口都能嚐到滿滿的果肉。店內 1 樓為伴手禮專區，販售不同水果口味的果凍； 2 樓為座位區，可慢慢享用甜品。

桃子聖代與葡萄聖代都是夏季必點的人氣甜品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：岡山県倉敷市本町 4-1

電話：+81-86-427-0007





★三宅商店

位於倉敷美觀地區的人氣名店「三宅商店」，改建已有百年歷史的古老町家，設有一般座席區及榻榻米座位區。招牌餐點為季節蔬菜咖哩，辣中帶點微酸的濃郁

口味，即使在悶熱的夏日也十分開胃，且店家特別選用玄米搭配，不僅健康亦增添口感。冰品、糕點也同樣受歡迎，口感溫潤細膩，令人回味無窮。

三宅カレー（三宅咖哩）￥ 900／招牌蔬菜咖哩飯，附上湯品及醃製小菜。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：岡山県倉敷市本町 3-11

電話：+81-86-426-4600





★倉敷意匠アチブランチ

成立於 1981 年的生活雜貨品牌「倉敷意匠」，與不同的手工藝職人、工坊合作，開發各種實用又富美感的生活用品，從文具、食器到居家小物應有盡有。設於

林源十郎商店1樓的「倉敷意匠atiburanti」是品牌唯一一間直營店，陳設俐落，每件商品都宛若藝術精品，且注重實用性。下次就到這裡帶一件獨特的生活小物回家吧！

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【店家資訊】

地址：岡山県倉敷市阿知2丁目23-10 林源十郎商店 1F

電話：+81-86-441-7710





★如竹堂

帶有濃厚日式風情的店舖「如竹堂」，除了販售常見的紙膠帶款式外，還有「倉敷意匠」及「倉敷町家製作委員會」推出的地區限定款，如桃太郎、町家街道等圖案。除了紙膠帶外，也有販售和風明信片、便條紙、紙氣球等，種類之多令人目不暇給，樣樣都適合作為旅途紀念或伴手禮，值得入內慢慢挑選。

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【店家資訊】

地址：岡山県倉敷市本町 14-5

電話：+81-86-422-2666





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