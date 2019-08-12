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造訪日本神話的起源！日本「宮崎縣」名勝古蹟、美景美食懶人包

2019-08-12 09:00FunTime旅遊比價

宮崎怎麼去

從台灣直飛宮崎的班機選擇並不多，小編整理了幾種方式來給大家參考

方法一：直飛宮崎

宮崎航班。 圖/FunTime
宮崎航班。 圖/FunTime
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方法二：到宮崎周邊機場

宮崎附近有許多城市例如：熊本、福岡、長崎等地區都有來往台灣的直飛班機，

因此如果想要遊覽更多九州的景點，就能夠參考看看這種方式拉。

小編偷偷說：大家都知道機票價格都是浮動的，一個不注意就是幾千塊的價差，買貴了真的是會欲哭無淚，所以小編在這邊就要推薦大家Funtime機票比價，只要加入會員，並點選馬上追蹤價格，讓你不用擔心錯過最優惠票價！

Funtime機票比價。 圖/FunTime
Funtime機票比價。 圖/FunTime
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宮崎市內交通

宮崎市內交通 圖/Wikimedia
宮崎市內交通 圖/Wikimedia
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宮崎市的鐵路系統並不發達，因此主要的交通方式都以巴士為主，小編這裡就要推薦一個超好用的票劵，宮崎交通一日券，這張一日券只要1800日圓，就可搭乘宮崎市區內的巴士，還能夠前往宮崎必去的景點高千穗峽，非常的划算。

宮崎必去景點

日南太陽花園 (サンメッセ日南)

日南太陽花園。 圖/IG, t0kim
日南太陽花園。 圖/IG, t0kim
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宮崎縣因日照充足，也被人稱之為「日南」，就是日照南方的位置，而在九州的日南海岸這裡有一座以地球、陽光、歷史和浪漫為主題的海濱公園－日南太陽公園，這裡除了能看見許多漂亮的裝置藝術，還有海天一線的絕美海景，許多人慕名而來的便是這七尊摩艾像。

摩艾像。 圖/IG, runrun_berry
摩艾像。 圖/IG, runrun_berry
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這些摩艾像是因為在1960年，智利發生大地震，將復活節島上的給摧毀，而日本在當時協助了當地政府的修復工作，為了感謝日本，復活節島的長老便認可了摩艾像的復刻計畫，因此這七尊摩艾像可以說是官方認證的復刻版，讓人可以不用大老遠跑到智利也能夠看見這嘆為觀止的世界奇景。

地點：宮崎縣日南市大字宮浦2650

門票：大人700円，初中生500円，4歲以上350円

營業時間：9:30-17:00

青島神社＋鬼の洗濯板

青島神社。 圖/IG, yamachan_hirokun
青島神社。 圖/IG, yamachan_hirokun
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青島神社是宮崎縣指標性的景點之一，因為這裡是日本神話的故鄉，整座青島神社供奉著山幸彥、豐玉姬、鹽椎神，其中的山幸彥、豐玉姬後來結為夫妻生下的男孩就是大名鼎鼎的「神武天皇」，因此青島神社也是傳說中天皇的起源。

鬼の洗濯板。 圖/IG, s.mix28
鬼の洗濯板。 圖/IG, s.mix28
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而在神社旁的鬼の洗濯板也是整個青島地區非常著名的景點之一。鬼の洗濯板是一片長達8公里的波狀岩，是從海中隆起的水成岩，砂岩層層堆積形又受到海浪的侵蝕，進而成現今如洗衣板的形狀，真的非常壯觀。

地點：宮崎県宮崎市青島2-13-1

開放時間：08:00-17:00

鵜戶神宮

鵜戶神宮。 圖/IG, beaming_with_happiness_koki
鵜戶神宮。 圖/IG, beaming_with_happiness_koki
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鵜戶神宮是宮崎縣非常知名的神社，而神社的本體就坐落在鵜戶崎的頂端，遊客要先走過由江戶時期的石磯所建造815階石階梯後，再經過一座紅橋，才能看見日本唯一洞窟中的神殿。

投運石。 圖/IG, mmmmm.mike_world
投運石。 圖/IG, mmmmm.mike_world
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「投運石」是來到鵜戶神宮一定要體驗的活動。在神社的販賣處可以買到刻有運字的石頭，傳說把運石投入懸崖下那顆稱作龜岩的大石頭中凹洞裡，心理所許的願望就可以實現。龜岩離岸邊可是有一段距離，所以非常有挑戰性，來到鵜戶神宮不訪來挑戰看看！

地點：宮崎県日南市大字宮浦3232番地

投運石：100円/5個

天城公園(天ヶ城公園)

天城公園。 圖/IG, landscape133
天城公園。 圖/IG, landscape133
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宮崎天ヶ城公園是宮崎縣著名的賞櫻景點，這裡每到春天就會有將近1300株樹齡超過40年的染井吉野盛開，所以天城公園的櫻花也有「千本櫻」的稱號。而公園內的城中是古代天城的遺址，目前裡面紀錄了古時以日向爲中心的武家社會，還有高岡的歷史文化等，極具歷史意義。

地點：高岡釘內山3003-56

高千穗峽

高千穗峽。 圖/IG, angeline_tzuhsuan
高千穗峽。 圖/IG, angeline_tzuhsuan
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高千穗峽是許多人聽過卻不知在哪的神秘景點，它其實就位在宮崎縣的北方，緊鄰熊本，並與阿蘇火山對望，高千穗一直以來都被稱之為神話之鄉。高千穗峽谷為10萬年前阿蘇山的火山噴發活動所形成，當時火山噴發後產生的火山碎屑流沿著五瀨川流下並經過冷卻產生了具有柱狀節理的火成岩，久而久之便成了今天高達100公尺，綿延7公里的斷崖。

高千穗。 圖/IG, vinceeyeoh
高千穗。 圖/IG, vinceeyeoh
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高千穗峽除了能夠以徒步的方式行走在屹立不搖的岩壁中，也能夠租用小船，從水面上感受到這高聳震撼的火成岩，而且峽谷中的真名井瀑布，可是被列入日本瀑布百選之一，是來到高千穗峽必訪的景點。

地點：宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井御塩井

交通方式：搭乘宮崎高速共乘巴士，單程2,500円

營業時間：8:30～17:00

獨木舟價格：2,000円/一艘

宮崎美食推薦

辛加園

辛加園。 圖/IG, koukaen.1
辛加園。 圖/IG, koukaen.1
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宮崎牛是近年來崛起的和牛王者，宮崎牛曾經連續三屆得到了日本和牛奧運會的冠軍殊榮，可是超越了松阪牛、神戶牛、近江牛等傳統三大名牛呢。宮崎牛的血統是由農業團體精心的管理，並且搭配宮崎縣獨特的溫暖氣候和自然的環境，讓牛在優良的環境中成長，也因為特殊的養殖方式讓宮崎牛的脂肪不易氧化，使牛肉中的脂肪入口即化且不油膩這便是宮崎牛的一大特色。

地點：宮崎県宮崎市江平西1-1-1

營業時間：16:00-隔日1:00

蜂樂饅頭

蜂樂饅頭。 圖/IG, micus911
蜂樂饅頭。 圖/IG, micus911
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蜂樂饅頭是九州非常知名的連鎖甜點專賣店，蜂樂饅頭的本社原先是販賣蜂蜜的，為了推廣自家的產品，發展出了蜂蜜饅頭這項點心，也因此大大的打開了知名度。蜂樂饅頭所賣的饅頭，與我們台灣人熟知的饅頭非常不一樣，他們的饅頭就是我們的車輪餅，中間會夾紅豆及白豆等餡料，在麵皮上則是會加入自家的蜂蜜，因此吃起來會有濃濃的蜂蜜香氣，非常的好吃。

地點：宮崎県宮崎市橘通東3-4-24

營業時間：11:00-15:00、17:00-20:30

炎の舞らくい

炎の舞らくい。 圖/IG, gensan_gensan
炎の舞らくい。 圖/IG, gensan_gensan
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宮崎縣除了必吃的宮崎牛外，另一項必嘗的宮崎名物就是炭火燒地雞拉，小編這裡要介紹的就是專賣宮崎名物的炎之舞(炎の舞らくい)。炎之舞是間專賣宮崎名物與道地鄉土料理居酒屋，餐點從一般的一品料理、新鮮刺身到極富特色的宮崎炭火燒、鄉土料理、藁燒料理等一應俱全，當中最推薦宮崎炭火燒地雞了，來到宮崎絕對要來嘗嘗這特色美食。

地點：宮崎駅改札すぐ

營業時間：11:00-17:00 、17:00-24:00

宮崎縣因為地理位置關係並不是非常熱門的旅遊景點，但也因為如此，這裡許多自然景觀或是名勝古蹟不會過度觀光化而被破壞，而宮崎縣的美食更是不輸許多日本的觀光勝地，如果到九州旅遊，非常推薦來到宮崎縣，享受好吃好玩的宮崎之旅吧。

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饅頭公園九州

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