新手必備！日本美食攻略完全精選之中國四國篇

日本有中國地方和四國，這一帶有什麼好吃的？這次就讓我們以「縣」為單位，看看這些縣要吃什麼叫做內行～

① 高知縣：鰹魚半敲燒（かつおたたき）

鰹魚，這個樣子你可能認不出來，但是說「柴魚」，你應該就知道了吧！因為太平洋黑潮的緣故，讓高知縣一帶漁產豐盛特別是口感扎實的鰹魚，但是在這兒的縣民可是有一套自己吃法，就是「鰹魚半敲燒（かつおたたき）」！

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鰹魚半敲燒（かつおたたき）是將魚肉外表先用稻草炙燒一圈，但保留內部的生度，再切片搭配蒜頭或細蔥食用，說起來算是是生魚片的一種，也是高知縣才有的獨特吃法，一定要用稻草才是最正統的唷！

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② 廣島縣：牡蠣、廣島燒再來個擔擔麵

廣島和北海道、仙台，並為日本三大牡蠣產地，所以來到廣島一定要來嚐嚐那又大又肥美的牡蠣，真心不騙。然而檸檬也是廣島的名產，剛好「牡蠣」＋「檸檬」正是一個天作之合，不僅如此，在廣島也有很多檸檬的相關食品唷！接著是填飽肚子的「廣島燒」和「無水擔擔麵」，滿足麵食派的心願。

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③ 香川縣：讚歧烏龍麵（讃岐うどん）

說到烏龍麵，怎麼能不提香川的讚岐烏龍麵！位於四國地區的香川縣，是全日本最小的縣但烏龍麵的消耗量卻是日本第一！在台灣也鼎鼎有名的「讚岐烏龍麵」你吃過最道地的口味嗎？

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④ 小豆島：橄欖油

四國香川縣的小豆島，因為天生少雨的優勢，是日本少見適合種植橄欖的地方，到處都有主題公園的日本，這裡當然也有一座「橄欖主題公園」。來過日本著主題公園應該都知道，他們總是能將「主題」發揮得淋漓盡致，在小豆島的橄欖公園也是一樣的，這裏可以吃到不同以橄欖為主的餐點，也設立的不少適合和拍照打卡的地方。也許還會發現這裡的人都會拿著一隻掃帚？為什麼呢？因為小豆島的橄欖主題公園也是真人版「魔女宅急便」的拍攝地唷。

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⑤ 山口縣：河豚＆瓦片蕎麥麵

山口縣擁有日本80%的河豚佔有率，來這邊不吃一下河豚就說不過去了！當然這裡都是認證可以處理河豚的餐廳，只要夠新鮮就不會踩到雷啦！瓦片蕎麥麵，也許你已經在日劇「月薪嬌妻」裡看過了，這是山口縣出身的男主角的鄉土料理之一。將蕎麥麵放在瓦片上，上頭還點綴的肉絲、蛋絲和海苔等等，吃的時候再從瓦片取下沾醬，一口吸進去就好啦～

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⑥ 鳥取縣：蕎頭

在日本咖哩飯中不可缺少的「蕎頭」！鳥取縣的名產「蕎頭」不僅是料理中畫龍點睛的配料，這裏也會把蕎頭加入主食中一起烹調，搖身一變配角變主角，無所不在的口感非常下飯。

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