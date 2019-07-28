來趟「米子•境港」體驗達人等級的深度海岸旅

位山陰地區、面日本海的鳥取縣有90％的山地，豐富山林造就了山海一色的海灣奇景。涵蓋米子 市、西伯郡和日野郡的米子．境港地區，除了以 絕美海灘及鬼太郎之鄉聞名，極富特色的店家及 建築更讓此處成為達人的夏旅秘境。

分享 facebook

★皆生海岸皆生温泉海水浴場

米子的皆生海岸既是避暑勝地也是溫泉勝地，沿著海岸線約有30家溫泉旅館林立。每年7月海水浴場開放後總會湧入大批人潮，以弓形白沙灣及緊鄰溫泉街為特色的海岸，還能欣賞大山與日本海的山海一色美景，不僅被列入日本海水浴場88選、日本白砂青松100選，美麗黃昏景象還被列入日本夕陽100選。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：鳥取県米子市皆生温泉

電話：+81-859-34-2888（皆生溫泉旅館聯合會）

開放時間：海岸 24hr、海水浴場 7∼8 月09：00∼17：00





★植田正治写真美術館

1995年開館的美術館，收藏有世界級攝影師植田正治的12000張作品，植田正治以鳥取沙丘的系列作品廣為人知，宛如默劇的作品帶著一股摩登風格。為了與其作品風格相呼應，建築也極富特色，由建築師高松伸所設計的建築內，設有能與日本遺產「大山」合照的獨特空間，氣候良好時還能欣賞逆山水影。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：鳥取県西伯郡伯耆町須村 353-3

電話：+81-859-39-8000

營業時間：09：00∼17：00





★お菓子の壽城

米子城雖僅存石垣等城跡，但米子還有以昔日米子城為原型所建、1995年開幕的伴手禮設施「點心的壽城」。1樓有選用當地食材烘焙的傳統點心店，還能參觀製作工坊；2樓為咖啡廳；3樓展望台能遠眺大山與弓濱半島。即日起還推出季節限定的鳥取名產二十世紀梨果凍「梨水菓子」，清爽口感最適合夏季享用。

分享 facebook

白とち餅（白栃餅）800／6入／創業以來的暢銷商品，秘方栃果麻糬內包有紅豆餡。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：鳥取県米子市淀江町佐陀 1605-1

電話：+81-859-39-4111

營業時間：09：00∼17：30





★水木しげるロード

來到妖怪漫畫《鬼太郎》作者水木茂故鄉的鳥取境港，一定要造訪「水木茂大道」，1993年建造的大道上，初期共設23尊《鬼太郎》角色雕像，沿路還有妖怪神社、水木茂紀念館等，為迎接25周年，2018年7月重新翻修開幕，將石雕增設至177尊，夜晚街上還有妖怪投影，是充滿《鬼太郎》世界觀的奇幻街道。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：鳥取県境港市本町 5

電話：+81-859-47-0121（境港市觀光協會觀光諮詢處）

開放時間：投影日落∼22：00





★le thé 池屋

在日本新年號「令和」初日開幕的茶屋，坐落於水木茂大道，希望旅客在光臨大道時，能有坐下來品茶休憩的空間為理念而開設。食材講究，採用來自鳥取岸田牧場的新鮮牛乳，日本茶葉則有來自鳥取松江老茶舖的焙茶、福岡的八乙女茶、京都的宇治茶等茶種，除了現沖茶飲外，還有許多不容錯過的茶甜點及冰品。

分享 facebook

梨バウムクーヘンセット（水梨年輪蛋糕套餐）¥600／以整顆鳥取二十世紀梨烘焙。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：鳥取県境港市本町 1-1

電話：+81-859-21-9982

營業時間：09：00∼18：00





★YUMEMINATO TOWER

1997年建設的夢みなとタワー（夢港塔）位於夢港公園內，高43公尺，是全日本塔協議會加盟的20座塔設施內最矮的塔。大量使用鳥取縣日男町杉木建造，有別於其他塔樓剛硬的印象，擁有木頭的獨特柔和氛圍。最高層展望台可360度眺望景色，4樓還有景觀咖啡廳，是欣賞鳥取海景的絕佳去處。

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：鳥取県境港市竹内団地 255-3

電話：+81-859-47-3800

開放時間：塔 11∼2 月 09：00∼18：00、10∼3 月 09：00∼17：00（最後入場皆為閉館30分鐘前）； 咖啡廳 10：00∼16：00（LO 15：30）





★美なと亭

位於夢港公園內、鄰近夢港塔的海鮮餐廳「美なと亭」，是設在公園內的境港漁產中心之直營餐廳。以豐富漁獲傲視日本的境港，天然鮪魚及紅楚蟹漁獲更是日本第1。在美なと亭能品嚐到新鮮又便宜的海鮮，是當地人也愛光臨的餐廳。Menu種類豐富，夏天特別推薦岩牡蠣及鮪魚。

海鮮丼¥1620／依當日漁獲調整海鮮種類的人氣丼。 分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：鳥取県境港市竹内団地 259-2

電話：+81-859-47-5588

營業時間：10：00∼17：00、六日假 10：00∼18：30





更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」