一整片浪漫金色花海！漫遊瀨戸内海最大的離島「淡路島」

距大阪約1.5小時、神戶約40分鐘車程的淡路島，位於瀨戶內海東側，介於本州的神戶與四國之間，並以明石海峽大橋與大鳴門橋連接兵庫與德島。島嶼特色有花田、安藤忠雄建築與特產洋蔥等，是充滿美景與美食的離島。

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★あわじ花さじき

全年溫暖而少雨的淡路島享有豐富的自然生態，四季接連盛開各式花朵，讓浪漫花海成為淡路島的代名詞。島上著名的賞花勝地「あわじ花さじき」，略高的地理位置能360度一覽大阪灣及明石海峽的美景，並在無遮蔽物的寬廣腹地內盡情享受花田美景。入園免費，園內西側的木造展望露台是絕佳的賞景地點。

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【景點資訊】

地址：兵庫県淡路市楠本 2865-4

電話：+81-799-74-6426

營業時間：09：00∼17：00





★TOTO シーウィンド淡路

淡路島以坐擁眾多建築大師安藤忠雄作品而聞名。安藤忠雄的建築多以清水混凝土和幾何形狀為主，在現代建築界飽受好評，淡路島上的淡路夢舞台、本福寺等都是他的創作，同樣由他設計的旅宿TOTOシーウィンド淡路有著典型的安藤風格，低調清水模設計將島嶼獨有的美感發揮得淋漓盡致。

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【店家資訊】

地址：兵庫県淡路市里 573-14（海平の郷）

電話：+81-799-62-7105

Check in15：00、Check out10：30





★道の駅うずしお

以淡路島盛產的洋蔥為主題的休息站，能近距離欣賞大鳴門橋及鳴門漩渦，館內售有多次奪得全日本漢堡大賽冠軍的洋蔥漢堡，還有洋蔥風味的霜淇淋及各種洋蔥特色伴手禮等，2018年4月增設了可愛的洋蔥椅，成為島上的人氣IG打卡地！無論是不是洋蔥愛好者都能盡情玩樂，是淡路島必訪的旅遊勝地。

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べっぴん鱧会席 （海鰻套餐）¥5000／即日起∼9月中旬販售，一嚐淡路夏季特產海鰻各種料理。 分享 facebook

大鳴門橋及瀨戶內海也能一同入鏡的洋蔥椅，超適合打卡留念！ 分享 facebook

能近距離看到鳴門漩渦！ 分享 facebook

あわじ島 鱧カツバーガー（炸海鰻漢堡）¥600／即日起∼9／16限定販售每天限量20份。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：兵庫県南あわじ市福良丙 947-22

電話：+81-799-52-1157

營業時間：土產店 09：00∼17：00（館內其他設施請至官網查詢）





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