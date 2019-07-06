廣島全攻略！廣島景點、行程完整規劃全都有！

廣島縣，位在日本本州的中國地方也是中國地方的最大城市，鄰近瀨戶內海，東北兩側有群山圍繞，是個自然景觀非常豐富的美麗城市。廣島最廣為人知的便是廣島核爆的中心點整建而成的廣島和平紀念公園，極具歷史價值也是聯合國指定的世界文化遺產，此外廣島還有許多極具歷史意義的景點，也是日本旅遊的好選擇。

如何前往廣島

廣島 圖／Pixabay 分享 facebook

從台灣直飛廣島的班機選擇並不多，因此小編整理了幾種方式來給大家參考

方法一：直飛廣島

直飛廣島 圖／Funtime 分享 facebook

目前從桃園機場直飛廣島機場的班機只有中華航空的CI 112班機，每天來回各有一班次，飛行時間約2.5小時。

方法二：到廣島周邊機場

到廣島周邊機場 圖／Funtime 分享 facebook

離廣島最近的國際機場就是岡山市的岡山機場。目前台灣虎航每天都有來回岡山機場的班機，而從岡山搭乘新幹線前往廣島也只需要40分鐘，非常方便。

方法三：從其他城市前往廣島

從其他城市前往廣島 圖／Funtime 分享 facebook

台灣前往日本一線城市的班機相當的多，因此許多人會先前往九州或大阪遊玩後，轉搭新幹線或巴士前往廣島，如果假期夠長也可以選擇此種方式前往廣島喔。

小編偷偷說：大家都知道機票價格都是浮動的，動不動就是幾千塊的價差，買貴了真的是會搥心肝阿，所以小編在這邊就要推薦大家Funtime機票比價，只要加入會員，並點選馬上追蹤價格，讓你不用擔心錯過最優惠票價！

廣島市內交通

廣島市內交通 圖／Wikimedia 分享 facebook

廣島市區內大致上分成四種交通工具：

1.路面電車

2.廣島新交通1號線(Astram線)

3.JR西日本

4.市區巴士

而小編在這邊非常建議大家可以購買廣島地區的觀光周遊券，周遊券可以搭乘廣島市區內的電車、路面電車、部分巴士及前往宮島的客船，而且還會附贈許多優惠券，使用起來相當的划算！

廣島景點地圖

廣島必訪景點

廣島和平紀念公園

廣島和平紀念公園 圖／Pixabay 分享 facebook

廣島和平紀念公園位在廣島市區，是二次世界大戰美國在日本投下第一顆原子彈爆炸的中心，主要是為了供俸在原子彈攻擊後喪生的犧牲者及祈禱世界永久和平所建。每一年的8月6日(原爆の日) 廣島和平紀念公園會舉行和平紀念儀式，在原子彈投下的上午8點15分，敲響和平之鐘，緬懷罹難者的亡靈，並發表和平宣言，呼籲廢除核武器以實現世界的永久和平，園區內也設有原爆紀念館，館內有許多原爆時留下的歷史遺物，極具歷史價值及文化意義。

地址：廣島市中區中島町1-2

交通：搭乘路面電車至原爆ドーム前站

廣島城

廣島城 圖／Wikimedia 分享 facebook

廣島城是豐臣秀吉身邊的五大老之一毛利輝元於1589年所建，是日本重要的史跡之一，廣島城也因為外型神似鯉魚，所以又稱鯉魚城或鯉城。而在1945年的廣島原爆時，原先的廣島城也被炸的灰飛煙滅，現在看到的廣島城是在1989年重建而成，城堡內部成為了介紹日本武家文化的歷史博物館。

地址：廣島市中區基町21-1

交通：搭乘路面電車，在紙屋町東站下車步行15分鐘

宮島嚴島神社

宮島嚴島神社 圖／Flickr 分享 facebook

嚴島神社創建於公元593年，是一座擁有一千四百多年歷史的世界文化遺產，也是日本其他五百多座嚴島神社的總本社。嚴島神社除了擁有悠久的歷史文化外，最著名的便是海上大鳥居了，在退潮時遊客可徒步前往鳥居前參觀；漲潮候鳥居便會沉於海平面下，不同時候前往便會看見截然不同的美景，是廣島必訪的景點。

交通：從JR宮島口車站搭乘渡輪，下船後步行15分鐘

帝釋峽

帝釋峽 圖／Flickr 分享 facebook

帝釋峽位在廣島縣的東部，是被帝釋川沖刷出來全長15公里的大峽谷，遊客可選擇用步行的方式遊覽（日本旅行必備！超實用交通卡全攻略），沿途有許多水潭、洞門、溪流、懸崖和瀑布，景緻壯闊，秋天時還會有鮮紅的楓葉將整座山頭染成亮麗的橘紅色，讓原先壯闊的美景更增添了繽紛的色彩。

交通：東城車站搭乘巴士到帝釋約12分鐘

大久野島

大久野島 圖／Wikimedia 分享 facebook

大久野島又稱作兔島，是在廣島竹原市外海的一座小島，雖然島嶼的面積不大，但整座島中放養了大大小小約700隻的野生兔子，這裡除了可愛的兔子外，也有非常多元的休閒設施，除了一般的飯店、溫泉外，還可以露營、釣魚，夏天時還有海水浴場，是一年四季都非常適合觀光旅遊的度假好去處。

交通：從JR忠海站搭乘渡輪約15分鐘

尾道商店街

尾道商店街 圖／Flickr 分享 facebook

五光十色的繁華購物街道是許多人對日本商店街的印象，但尾道市這裡樸實的商店街卻讓人可以放下繁忙腳步，靜下來看看這充滿日本味的街道。走在尾道商店街上你不會看到熱鬧的電器行、藥妝店，更不會有大肆掃貨的觀光客；走在尾道商店街上你可以看到的是充滿日本傳統的工藝店、使用在地新鮮水果手工製成的果醬工坊、以及開業超過百年的尾道名產桂馬蒲鉾商店。

地址：尾道市東御所町60-8

交通：尾道車站出站步行2分鐘

尾道車站 圖／Flickr 分享 facebook

而逛完簡單純樸的商店街後，小編也很推薦大家可以前往搭乘千光寺山纜車，抵達山上的千光寺公園後，有一座展望台可以俯覽整個尾道市及瀨戶內海的美景，來到尾道的話，非常值得前往。

門票：單程300元、來回500元

交通：尾道車站出站步行15分鐘

廣島必吃美食

廣島燒村(お好み村)

廣島燒村(お好み村) 圖／Wikimedia 分享 facebook

來到廣島一定要品嘗的就是大名鼎鼎的お好み燒き，也就是廣島燒啦，而位在廣島電鐵的八丁堀站旁廣島燒村是由近30間的廣島燒名店所組成的美食大樓，想要品嘗最道地的廣島燒，來這裡準沒錯拉。

交通：從八丁堀站步行3分鐘

牡蠣屋(にある"かき)

牡蠣屋 圖／IG 分享 facebook

擁有豐沛海洋資源的廣島，出產了日本牡蠣總產量的50%以上，因此來到廣島旅遊一定可以看到許多專賣牡蠣的店家，而小編現在要介紹的這間「牡蠣屋」在google及tabelog都擁有極高評價，還在2013年與2018年間被收錄在米其林廣島指南中的牡蠣名店。

牡蠣屋 圖／IG 分享 facebook

牡蠣屋與一般在廣島路上看見專賣烤牡蠣的路變攤不一樣，這裡是專賣牡蠣料理的店家，最特別的是這裡可以吃到分別用六種不同方式烹調料理的牡蠣，是許多旅客來到廣島必訪的名店之一。

地址：廣島縣廿日市市宮島町 539

交通：從宮島站步行7分鐘

上野穴子魚飯(うえの)

上野穴子魚飯(うえの) 圖／IG 分享 facebook

穴子魚就是我們俗成的星鰻，是來廣島除了牡蠣外，必吃的另一道料理，而這間上野商店就是販賣穴子魚便當中的佼佼者，在日本美食評價網tabelog擁有非常高的評價，可見深受日本人的喜愛。

上野穴子魚飯(うえの) 圖／IG 分享 facebook

這裡的餐點選擇非常簡單，穴子魚飯有小、中、大三種選擇。也能另外單點穴子魚，而穴子魚的烹調方式分為有刷上醬汁的蒲燒及保持原味直接燒烤的白燒這兩種，如果是兩個人以上來這用餐的話非常推薦蒲燒及白燒兩種都各點一份，這樣就可以吃到不同風味的穴子魚摟。

地址：廣島縣廿日市市宮島口1-5-11

交通：從宮島站步行2分鐘

推薦行程

DAY1：廣島城 → 廣島燒村午餐 → 平和紀念公園 →本通商店街購物+晚餐 → 前往宮島住宿

DAY2：嚴島神社 → 海上鳥居(漲潮) → 牡蠣屋午餐 → 宮島纜車前往紅葉谷公園 → 海上鳥居(退潮) → 返回廣島市區住宿

DAY3：前往帝釋峽 → 帝釋峽半日遊→ 前往尾道市 → 尾道商店街午餐 → 千光寺纜車 → 尾道市區住宿

DAY4：前往大久野島 → 大久野島看兔子 → 大久野島毒氣資料館 → 漫步大久野島 → 返程

廣島與其他日本的城市比較不同，是個適合漫遊享受的城市，這裡不僅有豐富的歷史故事，也有絕美的自然景致，如果不想去繁忙的東京大阪，想來點不一樣的日本之旅，不妨來個慢活的廣島之旅，享受最真實純樸的日本風情。

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