揭秘！福岡旅遊必去景點Top10 好吃好玩全都這裡

日本除了旅遊熱門城市東京及大阪外，還有深藏不漏的福岡，福岡為日本九州的第一大城市，更是九州經濟、娛樂的重要核心，這裡有很多名勝古蹟，也少不了賞櫻及賞楓的福岡景點，春夏秋冬都能看到不同的福岡景象，玩膩大阪、京都的朋友一定要考慮到福岡旅遊，本期小編要為大家介紹福岡有哪些必去景點，讓大家到福岡自由行的時候可以將最精華的一次玩遍！

中洲屋台

聞名全日本的路邊攤

中洲屋台。 圖/ Flickr 分享 facebook

相信去過日本的人都知道，日本的店家相當早關店，想吃宵夜幾乎只能依靠超商，不過日本也還是有夜市文化的，在中洲這個迷人的繁華區有聞名全日本的福岡景點：著名路邊攤「屋台」，到處都有美味的小吃，海鮮天婦羅、香噴噴的拉麵、燒雞串、餃子、牛雜雞雜等美饌佳餚通通有！還可以詢問老闆有沒有特殊餐點唷！

營業時間：依照各別店家營業時間

地址：福岡縣福岡市博多區中洲 1 (春吉橋旁)

交通：地下鐵中洲川端駅步行約7分鐘；地下鐵天神南駅步行約7分鐘

中洲觀光協會

大濠公園

福岡人最愛散步的城市綠洲

大濠公園。 圖/Wikimedia 分享 facebook

到福岡旅遊，不能不知道這個在地人最愛的散步地點「大濠公園」，開園至今約80年，已經成為福岡人的綠洲，公園內的湖水佔地面積相當大，是日本國內少有的水景公園。園內設施相當豐富又齊全，可以在這裡慢跑、騎腳踏車，也可以邊散步邊欣賞四季各異的花朵，划小船的遊客也非常多。

小編好康報☛公園內還有一家星巴克的環保概念店，是日本有名的特色星巴克，也是有名的福岡景點唷！

地址：福岡縣福岡市中央區大濠公園1-2

交通：搭乘地下鐵「大濠公園駅」或「唐人町駅」下車後，步行約7分鐘。

特殊節慶：3～4月春季賞櫻、8月煙火大會

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日本庭園體驗古典之美

值得一提的是，大濠公園內的日本庭園是為了紀念公園開園50週年，於1979年所建，來這裡可以感受到日本古典之美，完整了解日本庭園造景的特色，有黑松、皋月杜鵑、杜鵑還有其他40多種盆栽和25,000株的和草類植物，是到福岡自由行一定要來參觀的地方唷！

門票：大人 240日圓、孩童120日圓

營業時間：9：00～17：00，每個禮拜一公休

東長寺

寺廟內供奉著全日本最大的木雕坐姿佛像

東長寺。 圖/ Flickr 分享 facebook

東長寺是有名的福岡景點，又稱為「東密長寺」，位於福岡市博多區，為真言宗九州教團的本山，同時也是福岡市年代最久遠的佛寺。寺廟內供奉著全日本最大的木雕坐姿佛像，整尊由一根木材製作而成，座台下則有一條「地獄通道」，傳說通過後才能迎接光明的極樂世界，到福岡自由行的時候也來過過地獄通到吧！

小編提醒你☛佛像和通道內都是禁止拍攝錄影的喔！

地址：日本九州福岡市博多区御供所町2-4

交通：搭乘地鐵至「祗園駅」1號出口步行約3分鐘。

營業時間：9：00～17：00，不需門票

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福岡城

城內種植大量櫻木，是著名的賞櫻景點

福岡城。 圖/Pixabay 分享 facebook

來福岡自由行一定要來看看福岡城跡，位於地鐵「赤坂」、「大濠公園」兩站中間，由初代福岡藩主黑田長政下令建築，花了7年才完工，雖然福岡城比起日本其他幾大名城，現在留存的建築比較少，但將佔地廣大的區域改建為舞鶴公園，並種植大量櫻木，春季的時候，可以欣賞到春意滿園的櫻花，有機會到福岡旅遊一定要來看看！

小編提醒你☛因座落於公園內，平常是不收費，櫻花季時部分景點會收取費用。

地址：福岡縣福岡市中央區城內

交通：搭乘地下鐵「赤阪駅」步行約8分鐘，或「大濠公園駅」步行約8分鐘。

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福岡塔

遠眺海景、欣賞夕陽的好去處

福岡塔。 圖/Pixabay 分享 facebook

接下來這個知名的福岡景點是福岡塔，福岡塔是日本最高的一座海濱塔，全長234公尺，從頂樓展望室可以將360度全景環繞的福岡市街盡收眼底，白天可以遠眺海洋和美麗的市景，夜晚也可以欣賞鑽石星星般的夜景，當然夕陽也是不能錯過的！到福岡旅遊一定要來這個被視為福岡象徵的福岡塔唷！

小編好康報☛可以和另外一伴一起在塔上鎖愛情鎖唷！

營業時間：9：30～22：00（最後進場時間21：30）休館日：6月最後一個星期一、星期二

展望室票價：成人800日圓、中、小學生500日圓、4歲以上幼兒200日圓、65歲以上高齡者500日圓

地址：福岡縣福岡市早良區百道浜2-3-26

交通：搭乘西鐵電車大牟田線「天神駅」下車，於天神巴士中心前1A候車處轉乘巴士。

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住吉神社

古時候被作為和歌神尊崇的神社

住吉神社。 圖/Wikimedia 分享 facebook

住吉神社被認爲是全國住吉神社的起源，作爲航海安全、守護船舶的神靈而被人們信仰，一般人也來祈禱開運除災，也被作為「和歌神」一樣的尊崇，寺廟內到處都可以看到佛教所帶來的建築特色，現在已經是國家重要的文化遺產囉！有機會到福岡自由行別忘了來這裡參拜一下。

營業時間：9：00～17：00

地址：福岡縣福岡市博多區住吉3-1-51

交通：JR地鐵 博多駅 下車步行約10分鐘。

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櫛田神社

博多地區的千年歷史守護神

櫛田神社。 圖/Wikimedia 分享 facebook

櫛田神社是有名的福岡景點之一，博多地區的守護神，已經有一千多年的歷史了，創建於天平宝字元年(西元757年)，自古以來是以「不老長壽」、「生意興隆」的神為代表，神社內主要供奉天照皇大神、大幡主大神、素盞嗚大神等三個神靈，這裡的環境古樸清幽，深受許多當地人喜愛，也有許多觀光客特地前來參拜呢！有機會到福岡自由行，也來祈求身體健康吧！

小編提醒你☛建議可以將博多運河城與櫛田神社安排在同一天，因為步行距離只要3～5分鐘唷！

營業時間：4：00～22：00

地址：福岡縣福岡市博多區上川端町1-41

交通：搭乘地下鐵在「中洲川端駅」或「祇園駅」下車步行約5分鐘。

柳川

可以體驗遊船活動X吃香噴噴的鰻魚飯

柳川。 圖/ Flickr 分享 facebook

歷史悠久的古城柳川，是日本的水鄉也是重要的福岡景點，更是鰻魚飯的發源地，因縱橫交錯的護城河貫穿市內，使日本福岡縣南部的柳川市素有「日本威尼斯」之稱。柳川是城中環繞的人工河，總長為930km，有許多人會來這裡體驗遊船，竹竿撐起的小舟擺盪於護城河中，蜿蜒流於舊時分，相當愜意呢！

小編好康報☛下船處附近還有著名的鰻魚飯—若松屋、元祖本吉屋，喜歡吃鰻魚飯的朋友到福岡旅遊千萬不能錯過囉！

乘船場地址：福岡県柳川市三橋町下百町1-6

交通：從西鐵電車天神大牟田線「西鐵柳川駅」下車，搭乘接駁車開往松月乘船場。

營業時間：9：30～16：30 (半小時一個船班)

小編提醒你☛雨天會提供雨衣、冬天(12/1~2月底)會提供附有暖桌的船！

博多運河城

結合多樣化設施的大型購物商城

博多運河城。 圖/Wikimedia 分享 facebook

到福岡旅遊也少不了購物行程，博多運河城算是一個非常大的購物中心，裡面結合飯店、劇場、電影院、商店、餐廳、專賣店、展示廳等，不只有國際精品品牌，日系品牌也有在這裡設櫃，美食街還有仙台烤牛舌、嚕嚕咪咖啡廳等餐廳，每天還會舉行的噴水秀，到福岡自由行怎麼能夠錯過？

小編提醒你☛帶上護照到博多運河城可以退稅，還有機會獲得其他優惠唷！

營業時間：全年無休

地址：福岡縣福岡市博多區住吉1丁目2

交通：從地下鐵空港線「中洲川端駅」 5號出口，往川端商店街方向出口（櫛田神社前）步行約７分後，右手邊電梯上去步行約3分到達博多運河城。

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太宰府天滿宮

地位相當於中國的孔廟

太宰府天滿宮。 圖/ Flickr 分享 facebook

太宰府天滿宮祭祀被稱為日本學問之神的官原道真，和北野天滿宮同為日本全國天滿宮之總本社、天神信仰的中心，地位相當於中國的孔廟，是著名的福岡景點，每年有超過700萬人到此參拜，有機會到福岡自由行，可以來這祈求學業順利、工作錄取。

小編好康報☛參道上有許多商家在賣梅枝餅，可以嚐看看唷！另外還有由國際知名的建築大師隈研吾所打造出的星巴克概念店，也不妨去一探究竟。

營業時間：06：30～19：00

票價：自由參觀。寶物殿全票300日圓，菅公歴史館200日圓。

地址： 福岡縣太宰府市宰府4-7-1

交通：搭乘西鐵至由大宰府線「太宰府」駅步行約5分鍾。

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同場加映！吃屋台要注意的潛規則

雖然在屋台吃飯冬冷夏熱，但卻是福岡很重要的美食文化，更是重要的福岡景點，到屋台用餐不僅可以和當地人交流，還可以使用簡單的日文和英文，有機會到福岡一定要體驗一下！

每個人都要點飲料

雖然不是明文規定的低消，但是進到屋台內等於佔了店家的一個位置，就算吃不下還是建議點杯飲料，有分酒精類與無酒精飲料兩種。

跟店員確認價錢後再點餐

屋台有很多店家不會寫名菜單跟價錢，建議點餐前先詢問價錢，也要注意價格有些是含稅，有些未稅，結帳也要注意金額是否正確唷！

屋台盡量避免吃生食

屋台的料理都在室外製作，高溫或是乾淨程度都會影響食物的品質，出國在外還是要小心一點，如果吃生食吃到拉肚子可是得不償失唷！

客滿的店裡最好吃完就離開

屋台的用餐環境是讓晚餐吃完想續攤人來用餐的，所以看到屋台客滿且有人在排隊的話，建議吃完就離開，不要影響店家做生意唷！

千萬要注意自己的行李

雖然日本很安全，但日本當地居民也說如果包包或行李不經意放在旁邊，容易讓小偷下手，建議重要物品還是要隨身保管唷！

連老闆或隔壁的客人都會來搭話

到福岡旅遊來到屋台，可以感受相當國際化的氛圍，這裡有許多亞洲觀光客，因此彼此搭話是很常見的狀況，老闆有空也會跟客人們聊天，千萬不要害羞，用幾句簡單的日文英文，或是肢體語言和笑容都能好好溝通唷！

如何前往福岡？

直飛福岡機場絕對是前往福岡的不二選擇，不僅飛行時間只要短短的兩個小時，座落在博多區的國際機場離市區也非常近。目前台灣直飛福岡的航空公司包含：中華航空、長榮航空、日本航空、香草航空以及台灣虎航，雖然不像東京、大阪的航班較為密集，但每天也有不少的航班可以選擇。傳統航空的票價約落在7千-8千，廉航則大約是5千左右。

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