日本鳥取縣「柯南小鎮」 快來柯南博物館一起尋找真相吧！

【撰文:Joshua/ 窩日本】

1994年開始連載於「周刊少年Sunday」的名偵探柯南，至今年已邁入25周年，就算你不是動畫迷、偵探迷，也一定多少看過這部青山剛昌的經典之作。在日本山陰地區鳥取縣，有一座特別以名偵探柯南為主題打造的柯南小鎮，這裡是作者青山剛昌的故鄉北榮町，除了將原本的由良車站改名為柯南站，更打造了一座青山剛昌故鄉館(柯南博物館)。小鎮中究竟藏有甚麼秘密呢?趕快來跟我們一起尋找真相吧!

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鳥取柯南小鎮在哪裡?

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打開Google map，可以知道鳥取縣位於日本本州西部，中國地區的上方，鄰近日本海側，古時候把山的北面稱為「陰」，因此這一代也稱為山陰地區。而柯南小鎮所在的北榮町，位於大約鳥取市及米子市的中間，鄰近的著名景點還有附近的倉吉市。

柯南小鎮交通:

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1. 搭乘JR

從大阪出發(搭配JR山陽&山陰地區周遊券):

搭乘特急超級白兔號(特急スーパーはくと)至倉吉市約3小時左右，再轉普通電車10分鐘可到達柯南站(由良站)。

從岡山出發(搭配JR山陰&岡山地區周遊券):

搭乘特急八雲號(特急やくも)至米子市約2.5小時，再轉普通電車約1小時至柯南站(由良站)。

搭乘特急超級因幡號(特急スーパーいなば)至鳥取市約2小時，再轉普通電車約1小時至柯南站(由良站)

2. 搭乘高速巴士

從大阪出發:在大阪難波OCAT巴士總站搭乘巴士，票價4300日幣，約4小時可抵達倉吉市，再轉普通電車10分鐘至柯南站(由良站)。

從岡山出發: 於岡山巴士站搭乘巴士，票價3100日幣，約2小時30分鐘可抵達倉吉市，再轉普通電車10分鐘至柯南站(由良站)。

＊這邊提醒大家，從倉吉、鳥取或米子搭乘電車到由良站時，有機會可以搭到柯南彩繪列車，不過班次稀少，建議先在官網查一下當天的發車時刻唷!

https://www.pref.tottori.lg.jp/238624.htm

拿著地圖找尋小鎮中的柯南吧!

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在車站前的觀光資訊中心，可以拿到柯南小鎮的地圖，上面標示有小鎮中各處藏有柯南的地點。你可以租腳踏車來代步，但我真心建議用步行的方式來品玩這個小鎮。

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柯南小鎮10大看點

1. 共23處有柯南雕像

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在柯南大橋上可以輕鬆找到這四組經典雕像。

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雕像大多表現了原作中許多經典畫面。比較特別的是，小蘭牽著柯南的手這一組雕像，是位於後站方向的大榮小學校，下方寫著「邁開往未來的步伐」，相信是作者對這所小學孩子們的期許，讓這座雕像看起來別具意義。

2. 30個裝飾有漫畫封面的石碑

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如果你是柯南迷又是漫畫的收集者，那一定對這些漫畫單行本封面不陌生，柯南現在都已經出到96冊了，看到這些較早時期的封面，是不是覺得很懷念呢?

3. 方向指引裝飾7處

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在整部漫畫中占有重要地位的黑衣組織，負責擔綱指引道路的重要工作。

4. 以人物介紹為主的路面裝飾12處

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也許你看不懂日文寫甚麼，不過在找到這些路面裝飾時，內心都有一種「啊，找到了!」的感覺，就像是發現案件中的線索一樣興奮。

5. 壁面裝飾

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大家走在小鎮中記得時不時要抬個頭，往各個建築物的壁面尋找一下，總是能找到許多意想不到裝飾唷。如果我記得沒錯，新一跟小蘭的這組圖是在公廁的外壁，相信大家一定不會錯過。

6. 下水道孔蓋

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其實下水道孔蓋，一直都是日本推行觀光的一大特色，不同城市都有屬於自己的設計，有時設計還會有2~3種以上，日本還有專門收集下水道孔蓋照片的達人呢。下次到日本旅行時，不妨注意一下每個城市的特色孔蓋喔。

7. 柯南裝飾金屬板

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像這樣精美的金屬裝飾板共有四種樣式，大家可以在柯南大橋上找到。

8. 彩繪計程車

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日本能夠成為旅遊大國，真的不是沒有原因的，要打造完全的柯南小鎮，就連計程車也是不能放過的。雖然沒有搭乘，但看到這台車放在那，就覺得日本真的是太會了。

9. 柯南之家 – 米花商店街

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在2017年新開幕的柯南之家-米花商店街中，可以找到工藤新一的家，牆上的電鈴大家記得要按按看唷。另外商店街中還有一間咖啡廳Poaro(ポアロ)，這就是原著中，毛利偵探事務所下的那間，有重要腳色「安室透」工作的地方，裡面有提供一些簡單的餐點。

10. 青山剛昌故鄉館(柯南博物館)

官方網站: http://www.gamf.jp/

票價:

大人700日幣，國高中生500日幣，小學生300日幣，小學以下免費

可出示折價券折抵100日幣門票http://www.gamf.jp/1375.html

營業時間: 9:30~17:30 全年無休

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青山剛昌故鄉館

北榮町之所以會成為柯南小鎮，主要由於鳥取縣的高知名觀光景點不多，無法吸引太多的觀光人口，於是配合政府政策，在鳥取縣中部的這個位置，也剛好是柯南作者「青山剛昌」的故鄉，打造一個新的觀光據點。在鳥取西部米子市的「境港」，也有另一處以作家「水木茂」的知名作品「鬼太郎」，所打造出來的鬼太郎小鎮。

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館中主要是帶你一窺作者青山剛昌的創作世界，例如他的工作室以及柯南這部作品誕生的經過，另外館內有許多作者的原作手稿，以及一些有著作權的畫作是禁止拍照的，其餘部分則是可以自由拍攝參觀。

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這面牆上掛有在創作柯南作品時，給予作者許多靈感的名偵探們，福爾摩斯自然是重中之重，但大家有沒有覺得明智小五郎跟右下角的那位胖胖偵探，是否在哪裡看過呢?

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日本漫畫或日劇中最常出現的人物相關表，一次讓你搞懂所有腳色之間的關係。

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館中展示有各年度柯南電影版的海報，現在看到還是讓人覺得激動且懷念。

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在館中讓人覺得非常值得一看的，就屬於青山剛昌特別為這座博物館繪製的有趣版本，作者對於推動鳥取縣的觀光也是不遺餘力，每一年都會送一張祝賀的手繪稿給這座青山剛昌故鄉館。

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新一及小蘭，服部及和葉，究竟這兩對小情侶還會擦出甚麼有趣的故事劇情呢?讓我們繼續期待下去。

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不管你是不是柯南迷、是大朋友還是小朋友，來到鳥取縣旅行時，不妨花個一天時間造訪這柯南小鎮，相信在這處處藏有驚奇的城市中，能夠帶給你滿滿的旅行回憶。

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