日本岡山「倉敷」 小橋流水、黑瓦白壁..欣賞江戶時期繁營光景

凌凌壹＠ReadyGo

作為江戶時期儲存糧食的重要糧倉之所，『倉庫之屋宅』故而得名『倉敷』。因儲存糧食所需，屋頂採用燻黑松木，宅邸本身使用白土塗抹，厚達30公分的白色土牆與黑瓦，不但具有乾燥、禦寒、防火的效果，外觀因其白色牆壁一字排開，視覺上也同樣宜人。

完整保存至今，已成為日本國內數一數二的街道文化保存財之一。

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由岡山車站出發約莫半小時，街道寂靜而無聲。靠近古蹟保存區的時候人潮逐漸湧現。白壁黑瓦的倉庫群們沿著河道而建，昔日的繁華往事已經不見蹤影。我抵達倉敷美觀地區時仍是上午，許多商店已經開始營業，這一天天氣很好，藍天白雲、柳樹流水，伴手禮與紀念品店的旗幟在微風下自己微微搖曳。

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以往載運船隻、運送糧食貨物的水道現在已經發展成為觀光不可或缺的輕舟遊船體驗，每人一頂斗笠防日曬，在船夫緩緩撐篙之下從另一個角度欣賞江戶時期的繁榮光景。

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若身著和服的女人們手持紙傘，也許還真的可以增添幾許江戶時代的風情。

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位於商店街內的巷道細小而狹長，會車困難。下午時分湧入大量觀光客更顯移動困難，若想要拍下屬於建築物與當地的寧靜之感，還是早一點來訪比較適合。

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感謝從凌開始提供文章

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