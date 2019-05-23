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到日本岡山旅遊，先做足準備再出發！

2019-05-23 09:25ReadyGo出發前

凌凌壹＠ReadyGo

以每天超過一萬五千步的步數來估算，足以逛遍一個規模不大的城市了。岡山位於日本中國地區，沒有甚麼換句話說的高雄位在大陸這種鬼話，就是日本有一個地區叫中國，那裏有一個縣叫做岡山。

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聽說天氣一向晴朗，所以有晴天王國之稱。那裡水果很甜，特別是水蜜桃，殊不知我最討厭水蜜桃，又軟又甜，剛好是食物類裡我最討厭的兩種類型，一個軟、一個甜，沒關係，去了不要吃就好。岡山是桃太郎的故鄉，有一座神社叫做吉備津，裡面坐落的長廊我每每看見都像在對我招手，不是招魂，是招手。謝謝。

岡山後樂園是日本三大名園之一，光聽名稱有一點色情，就不能取個風雅一點的名字，一定要弄得像失樂園一樣好像很酒池肉林？好像是我腦歪，好吧，取其姓名者應該不知道後世會有一本書叫做失樂園奪它風采，不過就算名字有多優美，我相信裡面也一樣就是酒池肉林，八九不離十，總之也是得一探究竟。

鄰近有一座江戶時期遺留下來的古社區叫做倉敷，特殊的黑瓦白牆設計之下，中間流經的水道、兩旁垂落的柳枝，一眨眼歲月便前進了千年。岡山縣旁邊是海，近年是現代藝術與美景集大成的瀨戶內海，有美景、美食和引人入勝的好美感。但欣賞藝術品要跳島，而我對現代藝術的理解能力近乎於零，跳過，著重於岡山。好好走它個一走。

岡山行程概略：

第一天：岡山市區

第二天：吉備津神社與倉敷美觀地區

第三天：岡山後樂園與岡山市區

第四天：岡山車站

交通工具的金額概況：

第一天：利用空港巴士 JPY 760 前往岡山市區。約30分鐘

第二天：JR鐵路岡山→吉備津 JPY 210 →美觀地區 JPY 410 轉車約費時1小時→岡山 JPY 320 約20分鐘。

第三天：步行

第四天：利用空港巴士 JPY 760 前往岡山空港

總計交通費用：JPY 2,460

*小提醒：前往吉備津再轉車前往倉敷的這一段鐵路，列車班距大，建議事先預查好每一站停留以及列車抵達的時間以免錯過這一班，下一班就真的是明年才會來唷。

感謝從凌開始提供文章

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】比滑雪更酷的北海道玩法！北海道冬天旅遊行程推薦

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