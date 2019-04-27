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以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

日本九州的第一城！來到「福岡」一定要體驗的6件事

2019-04-27 09:00Japan Walker

距台灣僅2小時的飛行時間，馬上就能抵達的福岡，不但是九州的第1大城，也是前進九州各地巡遊的玄關口，匯集了多樣的精采話題景點、深厚的文化底蘊。這一次，一定要體驗這6件事，能更認識這座魅力的城市。

▲照片提供：福岡市
▲照片提供：福岡市
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《登上換新裝的地標一覽福岡美景》

★福岡タワー

平成元年落成的福岡塔，就位在福岡市海濱地區，高234公尺，是日本最高的海岸電波塔，也是福岡的地標。今年在日本即將更換年號之際，適逢30周年的福岡塔也首次進行大規模翻修，從1樓電梯大廳到高123公尺的展望樓層，處處加入了最新式的設計、燈飾及多樣設施，登上不一樣的福岡塔，眺望福岡的美麗街景。

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【景點資訊】

地址：福岡県福岡市早良区百道浜 2-3-26 　

電話：+81-92-823-0234 　

營業時間：09：30∼22：00（舉辦活動時有所不同） 　


《來趟水上觀光！搭船也能巡遊市區》

★福博みなとであい船

福岡是座以河流串連各市區的水濱城市，因此很適合搭乘水上巴士巡遊。方案分為能遊覽博多運河城、中洲小吃街、赤煉瓦文化館等觀光名勝的「中洲方案」，以及能360度飽覽博多灣、志賀島等自然景觀的「博多灣」方案，2方案所需時間分別為30分鐘及45分鐘，船上還有樂器演奏，是不可錯過的觀光項目。

▲照片提供：福岡市
▲照片提供：福岡市
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▲照片提供：福岡市
▲照片提供：福岡市
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【景點資訊】

地址：福岡県福岡市中央区西中洲 6 　

電話：+81-80-5215-6555 　

營業時間：11：00∼22：00（航班請洽官網查詢）


《吃一碗道地的豚骨拉麵

★博多ラーメン Shin-Shin天神本店

來到豚骨拉麵的大本營福岡，除了一蘭拉麵外，不妨試著品嚐當地人推薦的道地拉麵。來自屋台（路邊攤）的Shin-Shin，以豚骨與醬油調配出溫潤甘甜的湯頭，完全沒有豬骨腥味的高湯搭配博多特有細麵條，滑順口感讓人上癮。

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区天神 3-2-19 1F 　

電話：+81-92-732-4006 　

營業時間：11：00∼凌晨 03：00 　


《沒吃過屋台別說來過福岡》

★さんゆう

除了天神，中洲一帶也是福岡屋台的大本營。由3位志同道合的朋友合力開設的屋台さんゆう（三友），是中洲川端一帶延續30年的老字號屋台，以嚴選食材打造多樣在地暖心滋味，是體驗道地屋台文化的絕佳店舖。

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市博多区中洲 1 丁目 清流公園内川沿い　

營業時間：18：00∼凌晨 02：00


《細細品嚐暖呼呼的道地牛腸鍋》

★博多もつ鍋 おおやま 本店

以博多為中心，在日本各地都設有分店的人氣牛腸鍋專賣店「大山」，部份店舖設有1人專屬的單人套餐，不論是單獨前往或親友聚餐都很適合。以10種以上的味噌特調而成的濃郁湯頭是其特色，嚴選的牛小腸更是畫龍點睛，本店更採用和牛牛小腸，口感絕佳。此外也提供熊本的生馬肉、以特製柚子醋調味的醋牛腸等人氣單品料理。

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市博多区店屋町 7-28 　

電話：+81-92-262-8136 　

營業時間：17：00∼24：00 　


《來福岡絕對要朝聖的經典明太子餐廳》

★元祖博多めんたい重

說到福岡就聯想到特產明太子，「元祖博多めんたい重」是日本第1家明太子料理的專門餐廳，招牌料理「明太重」是將手工醃製的昆布卷明太子放在鋪滿海苔的白飯上，再淋上招牌特製醬汁品嚐，是深受當地人與各地饕客喜愛的料理。另外還有以明太子製成沾麵醬的明太煮沾麵，是能充分享受明太子料理的餐廳。

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区西中洲 6-15 　

電話：+81-92-725-7220 　

營業時間：09：00 ~ 24：00


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