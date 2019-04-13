旅行中吃碗麵吧！福岡拉麵或烏龍麵都是最道地的哦
到福岡怎麼可以不吃碗拉麵呢，在這裡可以吃到最道地的豚骨拉麵，每一家都各有風味。除了拉麵，福岡的烏龍麵也是一絕，除了四國香川外，烏龍麵發源地也有福岡一說，所以，來碗彈Q烏龍麵也是旅途一件重要的事。
★博多ラーメン Shin-Shin天神本店
來到豚骨拉麵的大本營福岡，除了一蘭拉麵外，不妨試著品嚐當地人推薦的道地拉麵。來自屋台（路邊攤）的Shin-Shin，以豚骨與醬油調配出溫潤甘甜的湯頭，完全沒有豬骨腥味的高湯搭配博多特有細麵條，滑順口感讓人上癮。
【店家資訊】
地址：福岡県福岡市中央区天神 3-2-19 1F
電話：+81-92-732-4006
營業時間：11：00～凌晨03：00
公休：日（遇國定假日順延至隔日）
★安全食堂
創業於1974年的福岡代表性拉麵老舖，沒有多餘裝飾的店舖散發著濃濃老店風情，40年來不變的滋味始終獲得饕客們的青睞。為減少豚骨的腥臭味，僅以背骨、拳骨熬湯，看似清爽卻是越吃越香醇紮實，令人上癮。
【店家資訊】
地址：福岡県福岡市西区横浜 3-35-1
電話：+81-92-806-2511
營業時間：11：00∼16：00（售完即打烊）
公休：三
★さぬきうどん 大木戸 福岡舞鶴店
與拉麵不相上下的日本國民美食「烏龍麵」，總讓人聯想到四國香川縣，其實烏龍麵的發源地眾說紛云，福岡也是其中之一，在福岡承天寺內，還立有烏龍麵發源地的石碑。曾師承香川讚岐烏龍麵的大木戶老闆，回到福岡開店，打造出在地人喜愛的獨特口感。九州與北海道產的小麥特調而成的手打麵條吃來Q彈，令人上癮。
【店家資訊】
地址：福岡県福岡市中央区舞鶴 2-8-29 日宝サンセーヌ舞鶴104
電話：+81-92-771-7187
營業時間：11：00∼15：00、17：30∼20：00；六 11：00∼15：00
公休：日、假
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