旅行中吃碗麵吧！福岡拉麵或烏龍麵都是最道地的哦

到福岡怎麼可以不吃碗拉麵呢，在這裡可以吃到最道地的豚骨拉麵，每一家都各有風味。除了拉麵，福岡的烏龍麵也是一絕，除了四國香川外，烏龍麵發源地也有福岡一說，所以，來碗彈Q烏龍麵也是旅途一件重要的事。

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★博多ラーメン Shin-Shin天神本店

來到豚骨拉麵的大本營福岡，除了一蘭拉麵外，不妨試著品嚐當地人推薦的道地拉麵。來自屋台（路邊攤）的Shin-Shin，以豚骨與醬油調配出溫潤甘甜的湯頭，完全沒有豬骨腥味的高湯搭配博多特有細麵條，滑順口感讓人上癮。

ラーメン（拉麵）¥650／少量雞骨搭配豚骨熬製而成的白色高湯，帶有溫潤甘甜的滋味，毫無腥臭味，可搭配店家特製的辣油一同品嚐。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区天神 3-2-19 1F

電話：+81-92-732-4006

營業時間：11：00～凌晨03：00

公休：日（遇國定假日順延至隔日）





★安全食堂

創業於1974年的福岡代表性拉麵老舖，沒有多餘裝飾的店舖散發著濃濃老店風情，40年來不變的滋味始終獲得饕客們的青睞。為減少豚骨的腥臭味，僅以背骨、拳骨熬湯，看似清爽卻是越吃越香醇紮實，令人上癮。

ラーメン（拉麵）¥600／帶有恰到好處的鹽味，溫潤不搶戲的豚骨高湯讓人怎麼喝都不膩，搭配芝麻、紅姜讓湯頭層次豐富，令人著迷。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市西区横浜 3-35-1

電話：+81-92-806-2511

營業時間：11：00∼16：00（售完即打烊）

公休：三





★さぬきうどん 大木戸 福岡舞鶴店

與拉麵不相上下的日本國民美食「烏龍麵」，總讓人聯想到四國香川縣，其實烏龍麵的發源地眾說紛云，福岡也是其中之一，在福岡承天寺內，還立有烏龍麵發源地的石碑。曾師承香川讚岐烏龍麵的大木戶老闆，回到福岡開店，打造出在地人喜愛的獨特口感。九州與北海道產的小麥特調而成的手打麵條吃來Q彈，令人上癮。

基本款的烏龍麵可選擇冷麵、熱湯、無湯等，搭配馬鈴薯沙拉套餐¥660。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区舞鶴 2-8-29 日宝サンセーヌ舞鶴104

電話：+81-92-771-7187

營業時間：11：00∼15：00、17：30∼20：00；六 11：00∼15：00

公休：日、假





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