親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

旅行中吃碗麵吧！福岡拉麵或烏龍麵都是最道地的哦

2019-04-13 12:02Japan Walker

到福岡怎麼可以不吃碗拉麵呢，在這裡可以吃到最道地的豚骨拉麵，每一家都各有風味。除了拉麵，福岡的烏龍麵也是一絕，除了四國香川外，烏龍麵發源地也有福岡一說，所以，來碗彈Q烏龍麵也是旅途一件重要的事。

分享

★博多ラーメン Shin-Shin天神本店

來到豚骨拉麵的大本營福岡，除了一蘭拉麵外，不妨試著品嚐當地人推薦的道地拉麵。來自屋台（路邊攤）的Shin-Shin，以豚骨與醬油調配出溫潤甘甜的湯頭，完全沒有豬骨腥味的高湯搭配博多特有細麵條，滑順口感讓人上癮。

ラーメン（拉麵）¥650／少量雞骨搭配豚骨熬製而成的白色高湯，帶有溫潤甘甜的滋味...
ラーメン（拉麵）¥650／少量雞骨搭配豚骨熬製而成的白色高湯，帶有溫潤甘甜的滋味，毫無腥臭味，可搭配店家特製的辣油一同品嚐。
分享

分享

【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区天神 3-2-19 1F 　

電話：+81-92-732-4006 　

營業時間：11：00～凌晨03：00

公休：日（遇國定假日順延至隔日）


★安全食堂

創業於1974年的福岡代表性拉麵老舖，沒有多餘裝飾的店舖散發著濃濃老店風情，40年來不變的滋味始終獲得饕客們的青睞。為減少豚骨的腥臭味，僅以背骨、拳骨熬湯，看似清爽卻是越吃越香醇紮實，令人上癮。

ラーメン（拉麵）¥600／帶有恰到好處的鹽味，溫潤不搶戲的豚骨高湯讓人怎麼喝都不...
ラーメン（拉麵）¥600／帶有恰到好處的鹽味，溫潤不搶戲的豚骨高湯讓人怎麼喝都不膩，搭配芝麻、紅姜讓湯頭層次豐富，令人著迷。
分享

分享

【店家資訊】

地址：福岡県福岡市西区横浜 3-35-1 　

電話：+81-92-806-2511 　

營業時間：11：00∼16：00（售完即打烊） 　

公休：三


★さぬきうどん 大木戸 福岡舞鶴店

與拉麵不相上下的日本國民美食「烏龍麵」，總讓人聯想到四國香川縣，其實烏龍麵的發源地眾說紛云，福岡也是其中之一，在福岡承天寺內，還立有烏龍麵發源地的石碑。曾師承香川讚岐烏龍麵的大木戶老闆，回到福岡開店，打造出在地人喜愛的獨特口感。九州與北海道產的小麥特調而成的手打麵條吃來Q彈，令人上癮。

基本款的烏龍麵可選擇冷麵、熱湯、無湯等，搭配馬鈴薯沙拉套餐¥660。
基本款的烏龍麵可選擇冷麵、熱湯、無湯等，搭配馬鈴薯沙拉套餐¥660。
分享

分享

【店家資訊】

地址：福岡県福岡市中央区舞鶴 2-8-29 日宝サンセーヌ舞鶴104 　

電話：+81-92-771-7187 　

營業時間：11：00∼15：00、17：30∼20：00；六 11：00∼15：00 　

公休：日、假


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拉麵烏龍麵九州

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團

相關新聞

超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

2019-04-09 11:27

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

九州超夯親子景點！ 搭叢林巴士近距離體驗猛獸餵食秀 九州自然野生動物園

2019-04-04 10:02

聽海聲入夢！一邊泡湯一邊看大橋 瀨戶內小島上的鹽化物溫泉

2019-03-19 09:01

美照一次集滿！從熊本市出發 尋找熊本中部最具人氣的打卡地

2019-03-18 07:57

九州「城下町風情」青之洞門和杵築城一日遊　參訪戰國百名城

2019-03-02 21:00

日本三大秘境之一　祖谷大步危搭船遊記

2019-02-20 21:00

日本旅貓上山下海！九州男兒不藏私大公開

2019-02-20 08:00

日本最難參拜的神社　你有辦法登上去嗎？

2019-02-19 09:02

曾獲米其林最高等級3星評價的栗林公園 值得專程探訪！

2019-02-18 12:31

貓奴此生必去！ 瀨戶內海的幸福貓咪島

2019-02-18 10:15

日本香川「金刀比羅宮」此生必去朝聖的重量級景點

2019-02-14 21:00

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00

南九州指宿人氣打卡景點 JR最南站：西大山站

2019-01-28 21:02

福岡也有溫泉泡！６間免費泡湯飯店告訴你！

2019-01-27 09:00

福岡「船越漁港」自烤海鮮、巨蠔　新甜肥美超過癮！

2019-01-25 21:00

不容錯過！ 著名阿蘇火山 精彩6大特色體驗

2019-01-25 10:02

搭上九州代表幸福的黃色列車「島原鐵道」感受長崎美景

2019-01-20 16:25

九州最迷人海港城市　「鹿兒島」超美景點、交通攻略

2019-01-20 10:57

日本親子遊必玩「九州自然野生物園」近距離看餵獅子、看老虎

2019-01-17 21:00

ONE PIECE航海王熱血力挺！熊本復興專屬活動第3彈開跑

2019-01-06 10:00

許妳個滑嫩肌膚！　佐賀嬉野溫泉鄉 美肌女神豐玉姬神社

2018-12-28 12:12

血拚族注意！西日本最大規模商場就在福岡巨蛋旁全新開幕

2018-12-25 07:57

佐賀食記／カイロ堂 A5佐賀牛便當 溫泉車站必吃美食推薦！

2018-11-04 22:00

日本「神話の里公園」從吊椅到溜滑梯 一路坐著賞秋景

2018-11-03 21:00

躺著看爽度超高！ 北九州市漫畫Museum 走進日本漫畫世界

2018-10-30 12:00

不可多得的美景！日本「九州楓紅」資訊景點推薦

2018-10-28 20:00

網友首推「日本第一櫻花樹」岡山真庭醍醐櫻

2019-03-29 21:30

日本人氣明星「旅貓喵吉」帶路　九州制霸的「6景點推薦」

2019-03-14 19:15

體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

2019-03-11 08:00

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 18:10

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 17:59

走跳世界／日本熊本縣山鹿市 悠遊美好舊時代

2018-11-22 12:30

離海最近的梅津寺駅 四國愛媛縣東京愛情故事結局景點

2018-10-30 21:01

「香川金刀比羅宮」日本人參拜的必經之聖地

2018-10-27 21:00

福岡食記／博多超大份量廣島燒 - 吉塚あかおに (赤鬼廣島燒)

2018-10-21 12:00

宮崎食記／元祖萵苣捲「壽司處一平」宮崎人的家鄉味

2018-10-20 10:00

福岡食記／むつか堂 吐司麵包專賣店！水果三明治Suki推薦(*^__^*)

2018-10-17 08:00
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-09 14:34

日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一

2019-04-09 10:24

這就是真愛！爺奶穿情侶裝玩迪士尼　背影照閃瞎3.5萬人

2019-04-09 16:04

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

又要被收稅！日本中部國際機場9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49

超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

2019-04-09 11:27

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

2019-04-08 11:00

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54

超療癒寶可夢咖啡廳體驗！ 一起來東京當寶可夢訓練大師吧

2019-04-10 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top