超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

【圖．文｜行遍天下】

▲鏡頭捕捉到一隻探頭探腦的貓，幸好在愛貓人天堂，好奇心不會殺死貓。 分享 facebook

廣島縣東部的尾道市沿著海際朝山坡地發展，分為尾道區與島波百島區，尾道區位於上方，多坡道及山，是個依山傍水的純樸城市。

▲居高臨下的王者姿態，虎視眈眈望著獵物，在在顯示夏目漱石筆中的「我、是、貓」。 分享 facebook

生於法國的日本藝術家園山春二在1997年移居尾道市後，將閒置空間活化、結合商業促進區域發展，連結藝術、城鄉、人，打造「尾道的理想國」(イーハトーヴ尾道)，將廢棄的古民家逐一重整變身成為獨特藝術魅力的個性空間。

▲「福石貓計劃」陸續展開，由古民家翻修的各個藝術空間，都跟「貓の細道」相接。 分享 facebook

由古民家重新翻修的「招財貓美術館in尾道」、「梟の館」開幕後，「福石貓計劃」也陸續展開，由古民家翻修的各個藝術空間，都跟「貓の細道」相接。





樟樹圍繞的貓の細道

▲約200公尺「貓の細道」小路兩旁有許多隱藏版特色小店及美術館。 分享 facebook

被艮神社境內樟樹圍繞、蜿蜓曲折的石坡道長約200公尺，據說尾道市有超過千隻貓出沒，是平常的「貓道」，所以被稱為「貓の細道」。兩旁就是古民家整建的咖啡館、美術館、香草園、個性雜貨、木造古民家、酒吧，這些建物散佈在茂木叢生的石道旁，很有龍貓等下就會突然出現的FU。

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「招財貓美術館in尾道」收集了約3,000件貓的舶來品、珍稀品，福石貓不只在招財貓美術館裡，在「貓の細道」也藏了108隻。貓福石是園山春二把圓形石頭繪成各式各樣、不同顏色、不同表情的貓，有的能除厄運、有的能保身體建康或增強戀愛運，「貓の細道」裡不管是真貓、假貓都可愛得不得了！

▲貓の細道除了園山春二的福石貓之外，還能隨處可見「活生生」的貓裝置藝術。 分享 facebook





尋貓TIPS

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．小貓兩三隻出現時，請勿任意餵食，會影響喵星人的健康。

．注意坡道陡斜，不要站在路中間以免跌倒！

．登千光寺望尾道市時若能拍到喵星人，絕對幸運一整天！





景點介紹

▲因為鄰近民家很多，貓咪在這裡生活的貓很習慣看到人，並不怕人，很容易親近。 分享 facebook

地點｜廣島縣尾道市東土堂町

網址｜尾道的理想國ihatov.in

備註｜人流較少時的貓の細道、天氣好的千光寺公園草叢、千光寺後面、清晨時較高的石垣或屋簷上。





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