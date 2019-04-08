島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅
【撰文、攝影/Vivian Huang 特別感謝/日本觀光局】
日本的中國地區，也就是山陽山陰，是很多日本神話的起源地，這裡同時也有日本地位最崇高、最古老的神社。厭倦了人潮擁擠的熱門觀光景點？何不來一趟山陽山陰的山間海濱之旅，幽靜散步在靜謐的小鎮老街上，享受緩慢流動的時光。
到千鳥城尋「心
島根，有日本神話之鄉的美名，是日本古文化的發源地之一，文獻中有許多關於出雲國的記載，境內的出雲大社更是能量之地，並以巨型注連草繩和日本第一的大鳥居聞名。另一代表地標是松江城，這裡有日本現存12座天守之一，也是日本的第5座國寶天守建築。
有「千鳥城」之稱的「松江城」，因屋頂形狀如千鳥展翅而得其名。雄踞於天守最上層屋頂的「鯱」，虎頭魚身，是松江城的守護神，祈求免於火災。現在的鯱是昭和時期重新製作的，舊鯱完整保存於城內。松江城的鯱高達2公尺，木製主體覆以銅片強化，是現存天守中最大的鯱。
登上天守閣，可以一覽無遺整個松江市景，還可眺望宍道湖和湖畔的島根縣立美術館。城內，除了豐富的史蹟文物，還有一個有趣的題外觀賞視角，是內行導覽員才知曉的，那就是松江城的建築上暗藏了「心」，石垣上有「心」形的石塊，城堡內的木頭柱上也有「心」形標記。賞城兼尋心，為松江城之旅添了浪漫的樂趣。
在明明庵尋「茶」
明明庵是日本有名的茶室，為松江藩第七代藩主松平治鄉──不昧公所建。不昧公是江戶後期的知名茶人，創立了「不昧流」，也帶動了整個松江地區的茶道文化。明明庵提供採預約制的茶道文化體驗，由茶師詳細解說「不昧流」的茶道程序，還有自己動手泡抹茶教學。坐在茶室裡品茶及和菓子，靜心觀賞庭園枯山水之美，真是歲月靜好。
松江城
Add.島根縣松江市殿町1-5
Web.www.matsue-castle.jp
明明庵
Add.島根縣松江市北堀町278
Web.www.meimeian.jp
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