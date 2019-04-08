親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00聯合新聞網 Ciao潮旅

【撰文、攝影/Vivian Huang 特別感謝/日本觀光局】

日本的中國地區，也就是山陽山陰，是很多日本神話的起源地，這裡同時也有日本地位最崇高、最古老的神社。厭倦了人潮擁擠的熱門觀光景點？何不來一趟山陽山陰的山間海濱之旅，幽靜散步在靜謐的小鎮老街上，享受緩慢流動的時光。

分享

到千鳥城尋「心

島根，有日本神話之鄉的美名，是日本古文化的發源地之一，文獻中有許多關於出雲國的記載，境內的出雲大社更是能量之地，並以巨型注連草繩和日本第一的大鳥居聞名。另一代表地標是松江城，這裡有日本現存12座天守之一，也是日本的第5座國寶天守建築。

松江城 是山陰唯一國寶名城，是日本現存12座天守之一。
松江城 是山陰唯一國寶名城，是日本現存12座天守之一。
分享

有「千鳥城」之稱的「松江城」，因屋頂形狀如千鳥展翅而得其名。雄踞於天守最上層屋頂的「鯱」，虎頭魚身，是松江城的守護神，祈求免於火災。現在的鯱是昭和時期重新製作的，舊鯱完整保存於城內。松江城的鯱高達2公尺，木製主體覆以銅片強化，是現存天守中最大的鯱。

分享

登上天守閣，可以一覽無遺整個松江市景，還可眺望宍道湖和湖畔的島根縣立美術館。城內，除了豐富的史蹟文物，還有一個有趣的題外觀賞視角，是內行導覽員才知曉的，那就是松江城的建築上暗藏了「心」，石垣上有「心」形的石塊，城堡內的木頭柱上也有「心」形標記。賞城兼尋心，為松江城之旅添了浪漫的樂趣。

石垣上的「心」形石塊。
石垣上的「心」形石塊。
分享
木柱上的「心」形 標記。
木柱上的「心」形 標記。
分享

在明明庵尋「茶」

明明庵是日本有名的茶室，為松江藩第七代藩主松平治鄉──不昧公所建。不昧公是江戶後期的知名茶人，創立了「不昧流」，也帶動了整個松江地區的茶道文化。明明庵提供採預約制的茶道文化體驗，由茶師詳細解說「不昧流」的茶道程序，還有自己動手泡抹茶教學。坐在茶室裡品茶及和菓子，靜心觀賞庭園枯山水之美，真是歲月靜好。

到明明庵體驗「不昧 流」茶道文化，品茶、 和菓子，靜心賞庭園。
到明明庵體驗「不昧 流」茶道文化，品茶、 和菓子，靜心賞庭園。
分享
分享
分享

松江城

Add.島根縣松江市殿町1-5

Web.www.matsue-castle.jp

明明庵

Add.島根縣松江市北堀町278

Web.www.meimeian.jp

分享

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「Ciao潮旅 」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光抹茶美術館
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

九州超夯親子景點！ 搭叢林巴士近距離體驗猛獸餵食秀 九州自然野生動物園

2019-04-04 10:02

聽海聲入夢！一邊泡湯一邊看大橋 瀨戶內小島上的鹽化物溫泉

2019-03-19 09:01

美照一次集滿！從熊本市出發 尋找熊本中部最具人氣的打卡地

2019-03-18 07:57

九州「城下町風情」青之洞門和杵築城一日遊　參訪戰國百名城

2019-03-02 21:00

日本三大秘境之一　祖谷大步危搭船遊記

2019-02-20 21:00

日本旅貓上山下海！九州男兒不藏私大公開

2019-02-20 08:00

日本最難參拜的神社　你有辦法登上去嗎？

2019-02-19 09:02

曾獲米其林最高等級3星評價的栗林公園 值得專程探訪！

2019-02-18 12:31

貓奴此生必去！ 瀨戶內海的幸福貓咪島

2019-02-18 10:15

日本香川「金刀比羅宮」此生必去朝聖的重量級景點

2019-02-14 21:00

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00

南九州指宿人氣打卡景點 JR最南站：西大山站

2019-01-28 21:02

福岡也有溫泉泡！６間免費泡湯飯店告訴你！

2019-01-27 09:00

福岡「船越漁港」自烤海鮮、巨蠔　新甜肥美超過癮！

2019-01-25 21:00

不容錯過！ 著名阿蘇火山 精彩6大特色體驗

2019-01-25 10:02

搭上九州代表幸福的黃色列車「島原鐵道」感受長崎美景

2019-01-20 16:25

九州最迷人海港城市　「鹿兒島」超美景點、交通攻略

2019-01-20 10:57

日本親子遊必玩「九州自然野生物園」近距離看餵獅子、看老虎

2019-01-17 21:00

ONE PIECE航海王熱血力挺！熊本復興專屬活動第3彈開跑

2019-01-06 10:00

許妳個滑嫩肌膚！　佐賀嬉野溫泉鄉 美肌女神豐玉姬神社

2018-12-28 12:12

血拚族注意！西日本最大規模商場就在福岡巨蛋旁全新開幕

2018-12-25 07:57

佐賀食記／カイロ堂 A5佐賀牛便當 溫泉車站必吃美食推薦！

2018-11-04 22:00

日本「神話の里公園」從吊椅到溜滑梯 一路坐著賞秋景

2018-11-03 21:00

躺著看爽度超高！ 北九州市漫畫Museum 走進日本漫畫世界

2018-10-30 12:00

不可多得的美景！日本「九州楓紅」資訊景點推薦

2018-10-28 20:00

網友首推「日本第一櫻花樹」岡山真庭醍醐櫻

2019-03-29 21:30

日本人氣明星「旅貓喵吉」帶路　九州制霸的「6景點推薦」

2019-03-14 19:15

體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

2019-03-11 08:00

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 18:10

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 17:59

走跳世界／日本熊本縣山鹿市 悠遊美好舊時代

2018-11-22 12:30

離海最近的梅津寺駅 四國愛媛縣東京愛情故事結局景點

2018-10-30 21:01

「香川金刀比羅宮」日本人參拜的必經之聖地

2018-10-27 21:00

福岡食記／博多超大份量廣島燒 - 吉塚あかおに (赤鬼廣島燒)

2018-10-21 12:00

宮崎食記／元祖萵苣捲「壽司處一平」宮崎人的家鄉味

2018-10-20 10:00

福岡食記／むつか堂 吐司麵包專賣店！水果三明治Suki推薦(*^__^*)

2018-10-17 08:00

佐賀泡湯啖美食 姊妹淘放空之旅

2018-09-12 10:00

九州新體驗 佐賀 福岡一路玩

2018-09-03 10:00
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

又要被收稅！日本中部國際機場9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

櫻花妹票選TOP.1燒肉店「惠比壽Kintan」東京高CP值美食！

2019-04-07 10:00

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

2019-04-08 11:00

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

米妮「紅唇變素顏」！東京迪士尼「米奇大換臉」　連笑容都不一樣

2019-04-06 21:35

東京賞櫻紀行！在滿溢花林的「上野公園」不自覺感到幸福

2019-04-06 21:30

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top