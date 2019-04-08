離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

距台灣僅2小時的飛行時間，馬上就能抵達的福岡，不但是九州的第1大城，也是前進九州各地巡遊的玄關口，這裡還有許多人氣打卡店，讓你的旅遊紀錄擁有滿滿的讚。

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★HIMITSUNO HANAZONO

以澎湃甜品聞名的甜點店，招牌是超吸睛的甜點塔，在木製的7層階梯型塔盤上每層各放上不同的甜點，不僅份量十足，精緻擺盤更引起打卡風潮！甜點塔有甘王草莓、極致抹茶與經典巧克力3種口味，另外也提供鬆餅、雪花冰等多樣Menu。店內甜點全是以店家精心挑選的食材經手工製作而成，道道都是令人驚豔的美味。

プレミアムあまおうタワー （高級甘王草莓塔 ）¥1800／含福岡知名草莓品種「甘王」所做的草莓塔、草莓捲等7種草莓甜點。 分享 facebook

チーズタッカルビバーガー（起司辣炒雞漢堡）¥1000／於3／21新推出，莫扎瑞拉起司淋在宮崎產雞肉漢堡上，令人食指大動。 分享 facebook

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【店家資料】

地址：福岡県福岡市中央区大名 1-12-58 パサージュビル2F

電話：+81-92-715-5576





★33CAFE GREEN

被日本人視為健康聖品的「青汁」，是一種以大麥的嫩葉或富含葉綠素的植物所製成的飲品。2018年7月開幕的福岡唯一一間青汁咖啡廳33CAFE GREEN，為了

向年輕人推廣青汁的健康與美味而創立，除了有原味青汁，還有許多青汁的創意Menu，如青汁拿鐵、青汁雞肉三明治、青汁瑞士捲等，可一次品嚐青汁的多種美味。

青汁ソフトクリーム（青汁聖代）¥400／4月限定，底層可選櫻花或福岡特產甘王草莓口味蜂蜜蛋糕。 分享 facebook

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【店家資料】

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東 3 丁目 5-15 アサヒ緑健本社ビル 1F 電話：+81-92-482-0033





★ICE PINCH CLUB

年輕的女老闆發揮創意，在福岡最時尚的天神區塊，開設了客製化的獨特冰淇淋三明治專賣店，兼顧外型與美味的繽紛甜品，馬上成為福岡女孩IG上的常客。店內備有依季節變換口味的8種冰淇淋，分別可選擇馬卡龍、巧克力碎片餅乾、可頌等包夾成冰淇淋三明治，再依喜好選擇加料，怎麼拍都可愛的專屬甜品，就此完成。

發揮創意以馬卡龍包夾冰淇淋製成的冰淇淋三明治，吸睛又美味。 分享 facebook

不論從哪個角度拍都是超上鏡美照，是老闆設計Menu的堅持。 分享 facebook

【店家資料】

地址：福岡県福岡市中央区大名 2-1-55-1F





★ふ珈琲

IG上最受歡迎的福岡打卡咖啡廳之一，從2012年4月開業至今人氣從未間斷。咖啡廳由夫婦倆經營，老闆的手沖咖啡搭配老闆娘的手作季節蛋糕，不僅是附近居民的午茶去處，更吸引了各地咖啡甜點愛好者前往。そふ珈琲對食材的選用相當講究，自家煎焙咖啡豆、熊本產生奶油跟沖繩產砂糖等，都是對健康與美味的堅持。

水出しコーヒーゼリー（冰滴咖啡凍）¥700／店家自豪的咖啡凍佐球狀冰淇淋， 吸睛可愛。 分享 facebook

幾乎是每桌必點的手工布丁，口感滑嫩而綿密（¥350）。 分享 facebook

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【店家資料】

地址：福岡県福岡市城南区別府 1-3-11

電話：+81-92-407-6474





★IZAKAYA New Style

時尚居酒屋IZAKAYA New Style以精緻擺盤與繽紛料理在福岡造成話題，其中最受歡迎的Menu就是以日本傳統童玩手毬命名的「手毬壽司」，手毬是種以繡花線纏繞而成的球，此壽司因外型相像而得名。一口大小的壽司不僅有可愛外型，還能一次品嚐多種菜色，精緻料理與時尚裝潢讓店家成為各大媒體相爭報導的人氣店。

SASIMl 定食（生魚片定食）¥1480／一天限量10組的招牌套餐，可一次品嚐多種新鮮生魚片。 分享 facebook

TEMARI 寿司（手毬壽司）¥980／暱稱球球壽司的人氣打卡料理，視覺與味覺兼具。 分享 facebook

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【店家資料】

地址：福岡県福岡市中央区今泉 1-17-22 i.CUBE 3F C

電話：+81-92-731-8115





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