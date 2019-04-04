九州超夯親子景點！ 搭叢林巴士近距離體驗猛獸餵食秀 九州自然野生動物園

終於來到九州自然野生動物園了！這可是九州超夯的親子遊景點，第一眼看到可愛的巨大叢林巴士，大家就超興奮，雖然鐵網、鐵欄杆加身但造型粉可愛吧！

九州自然野生動物園是日本最大的野生動物園，主要分成動物區和交流區，叢林巴士是進入動物區近距離觀察生活在大自然中野生動物的交通工具，有獅子、大象、老虎、犀牛等5種造型的巴士，可惜不能自己挑，看你排到甚麼就什麼，我們這次搭犀牛車，說是也可以自駕進入園區，但感覺還是搭乘這個巨獸比較有安全感啦！

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出發！！動物區內有七個區，長約6公里長的薩發旅(Safari)路線，可與熊、獅子、狼、豹、老虎、大象、長頸鹿、大角山羊等動物面對面， 巴士內有專業導遊沿路解說各種動物的知識，十分有趣也長知識呢!猜猜這是誰的角？

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接著大家拿到食物，給動物吃的啦!導遊會一一解釋甚麼動物餵甚麼，也提供有圖解資料和注意事項，畢竟這是一 場用眼睛的狩獵之旅，千萬不要把自己也當食物餵給它們喔!基本上我們就像是餐車，車一來動物就靠過來吃點心，頓時覺得我們更像是餵食女僕，要來伺候野生動物大爺呢！

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從溫馴的小動物先開始暖身。

http://www.youtube.com/embed/5J8RPLu_S1c?feature=youtu

興奮緊張的情緒隨著巴士徐徐前進，最刺激的就是餵獅子王了!只見它兩眼炯炯的瞪著我，慌忙夾起一塊肉遞出去，牠也毫不猶豫的張開大口吃了下去，告訴你一個小秘密，就在四眼交接的那一霎那，我敢肯定牠比較想吃我！

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確認過眼神，他真的比較想吃我。

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猛獸吃東西也可以很優雅很溫柔的。

http://www.youtube.com/embed/ukiWDmdlWg0?feature=youtu

稀有的白老虎，牠不餓！

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黑熊也是吧，眼睜睜的看著一車巨大的肉來了，遞出來卻只有一小塊，你不覺得牠的眼神有點兒無奈嗎？

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大象比較斯文一點，第一次這麼近距離看大象，發現牠的睫毛好長！

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大象本人雖然巨大但很緩慢又優雅。

http://www.youtube.com/embed/RECTxyd6NOk?feature=youtu

駱駝的眼睛又大又亮，挺迷人的！

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牠那迷人的大眼加上顫抖的小嘴真的太可愛了！

http://www.youtube.com/embed/xm5g5-yLf7A?feature=youtu

草食動物果然溫馴可愛有多多，剛才的緊張氣氛全沒了，還有小鹿在吃奶呢，真的完全被融化了！

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叢林巴士是九州自然野生動物園園人氣項目，節假日期間經常大排長龍，最好在官網提前預約，當天在指定時間前往搭乘叢林巴士即可。海外遊客在官網可以獲得優惠價，並有中文解說喔！

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這一趟北九州市大分宮崎趴趴走之旅，我們全程使用『全九州SUNQPASS四日券』搭巴士到處玩。

SUNQ票有「全九州4日券」「全九州3日券」和「北部九州3日券」,、「南部九州3日券」四種。

1.「全九州」可在九州內七縣＋下關使用，三日券10,000日圓，4日券14,000日圓。

2.「北部九州」可在下關、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本三日內自由使用，7000日圓。

SUNQ購買方式

台灣方面：各大合作旅社如五福、可樂、東南、吉帝、時報旅遊、太平洋、易遊網、福泰、五洲、捷利。

日本方面：九州各客運售票口，資料奉上：http://www.sunqpass.jp/traditional/use/index2.html

SUNQ使用方式

在台灣購買的SUNQ PASS票券，到了福岡機場時，記得做蓋章的動作，千萬要記得，必須蓋上日期才可以正式開始啟用，其餘九州各客運售票口也可以蓋章。

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如何使用ＳＵＮＱ票

1.向司機一出示「ＳＵＮＱ票」，就可乘巴士。(關於長途巴士，需預約的路線應個別進行預約)

2.不需兌換車資(零錢等)，因此上下車很順利。

3.在乘客選擇的使用日内，連續3天(4天)可以自由上下車。

長途高速巴士如何事先預約

各機場巴士合作窗口預約：http://www.nishitetsu.jp/docs/zh_tw/sunq_pass_tw_2.pdf

優點：平價划算、路線多班次多比較方便，事先查好班次就不怕浪費時間等候（巴士售票站都有時刻表）。

小提醒：建議熱門景點的長途高速巴士需事先預約，但像我們這次去的都比較冷門，直接現場預約即可。

SUNQ票有哪些巴士可以搭？

爲了解除，「哪個巴士可搭?」等不安, 巴士前方和乘車口旁都貼有「SUNQ票」識別標籤，很好辨認，密集度高達90%以上。

sunQpass跑跳全九州、巴士搭到飽

http://www.sunqpass.jp/traditional/index.shtml

想知道更詳細的資料請按上方連結。

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九州自然野生動物園

營業時間：9：00～17：00（11月1日到2月末10：00～16：00）全年無休

地點：宇佐市安心院町南畑2-1755-1

電話：0978-48-2331

網址：http://www.africansafari.co.jp

遊日盟族：http://goo.gl/NNCzpb

欲索取免費資料請私訊官網：http://www.ri-meng.com/

sunQpass跑跳全九州、巴士搭到飽

http://www.sunqpass.jp/traditional/index.shtml

西日本鐵道

http://www.nishitetsu.jp/zh_tw/ticket/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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