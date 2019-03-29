網友首推「日本第一櫻花樹」岡山真庭醍醐櫻

2019-03-29 21:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:yoshiko_zi】

狐狸從第一次去日本賞櫻

搭個JR也能對著窗外一閃而過的櫻花樹尖叫

到現在可能需要孤冷的廟宇搭配幾棵盛放的櫻花

或是滿山遍野的千本櫻~才會想拿起相機捕捉一下

卻沒想到一個臨時安插的賞櫻點

一棵在山坡上綻放的櫻花樹

成了我心目中的日本櫻花首選

那就是岡山真庭市的千年醍醐櫻

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它完全應證了"樹大就是美"(不是這樣用吧XD)

不用數量取勝~直接一棵正面對決震撼你的眼!

與其說它是櫻花

我更想說它是神木@@!

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在小山丘上

遺世獨立

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從蜿蜒的小路越來越靠近它

停好車~慢慢從下方往它前進

轉個彎它就這樣出現在眼前讓你瞻仰著

雖然它名氣比不上日本三大櫻

但因為地勢與環境的加持~

迎面而來的壓迫感更強烈

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第一次覺得賞櫻是有神聖感的

一千年的醍醐櫻~非常推薦租車前往

也因為大眾交通不便

平常日的下午五點多抵達時

遊客零星~車子直接停在距離櫻花50M不到的第一駐車場(500日幣)

拍了一堆在其他賞櫻熱門點根本不可能拍到的櫻花個人獨照:

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從下方看可以看到櫻花已舖滿天際

樹下有一神社

感覺上已經修練成仙了這棵樹

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醍醐櫻王旁邊還有一棵二代目(左邊那棵)

可惜的是抵達時已是半葉櫻狀態~只剩頂端還有一點花

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提醒一點~這個賞櫻點雖然外國遊客不多

但是是日本當地人很喜歡來的

假日整天跟早上時段往山中的小路常常塞車~

最好可以像我這趟誤打誤撞地排在平日傍晚避開人潮

在樹畔等到色溫越來越藍~夜櫻也看到了才依依不捨的離開它

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這棵醍醐櫻最大的缺點是

看完它之後看到的每一棵櫻花

都少了點感動了

腦海忍不住都拿這棵震懾住腦海醍醐櫻來比較~

都嘟嚷著怎麼這麼小阿~怎麼都沒FU了~~

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行程建議

台灣飛過來是岡山機場離它最近(車程約1.5HR)

可以在櫻花季安排個四天三夜輕旅行特別去看它一眼

D1台灣->岡山(虎航有飛)

D2岡山自駕或搭巴士前往真庭醍醐櫻(建議自駕)

D3尾道或岡山周遭其他賞櫻點(EX姬路)

D4美觀三井OUTLET血拚下午返台

飛關西或廣島想前往此處也是OK

若有自駕經驗者~從關西機場開往真庭約3小時(242KM)

或是

D1機場->大阪

D2大阪->花況最佳的市內賞櫻點->姬路城賞櫻+住宿

D3姬路城自駕或搭JR+巴士前往真庭醍醐櫻(建議自駕)->返回大阪

D4~~D??後段回關西旅遊

醍醐櫻自駕資訊:

地圖代碼搜索“235662509”

基本上抵達落合市~道路上就會有很清楚的醍醐櫻三個大字的指示旗

交通資訊+即時花況:

前往資訊與開花狀況:

https://sp.jorudan.co.jp/hanami/spot_384.html

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原文出處：心中的日本第一櫻花樹-岡山真庭醍醐櫻(關西也推薦前往)

延伸閱讀：冬季限定的絕美景色-冰島藍冰洞

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