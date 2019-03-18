美照一次集滿！從熊本市出發 尋找熊本中部最具人氣的打卡地

說到熊本必去的當然就是熊本城，在熊本城周邊與市區盡情玩樂後，再坐上列車深入到宇土市、宇城市賞絕景，將市區與郊區的打卡美照一次集滿，GO！

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★熊本城

日本3大名城之一的熊本城是熊本縣最具代表的地標，高聳城牆與黑武士般的外表是其特色，擁有3座天守閣，規模壯觀。2016年因受熊本大地震影響，需約20年進行重建，目前修復中的模樣宛如機器人般雄偉，反而引起網路及新聞媒體的高度討論，吸引眾人拍照打卡，見證這期間限定的珍貴景象。

修復中的名城，宛如機器人的外型在 IG 掀起話題！築城至今 400 餘年的熊本城，歷經風霜卻毫不減名城的氣勢與魅力，鷹架彷彿是手臂般形成宛如機器人戰艦的模樣成為人氣打卡地。 分享 facebook

©Kumamoto Prefecture 能見到穿著戰國裝扮的武將，還有以名將加藤清正為首的迎賓武將隊。 分享 facebook

大天守可望在2020年春天對外開放！ 分享 facebook

【景點資訊】

地址：熊本県熊本市中央区本丸 1-1

電話：+81-96-352-5900（熊本城綜合事務所）

開放時間：城外腹地自由參觀

公休日：無





★漬物茶屋きら

每日備有30種當季新鮮蔬菜所做的醃菜，特色是在調味上將鹽分減低、以醋為主，襯托蔬菜原有風味。用餐採吃到飽形式，木台上陳列著顏色鮮豔的醃菜，不僅賞心悅目，味道更是令人回味無窮。令人驚豔的是坐在店內用餐還能眺望熊本城，春天還能欣賞有櫻花點綴的美麗城景，格外浪漫。

醃菜搭配熊本名米Hinohikari白飯及當日特色炊飯或散壽司一同享用，最後還能做成茶泡飯。飯後會附上特製甜點。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：熊本県熊本市中央区千葉城町 3-7

電話：+81-96-221-4484（可預約時段為11：30 跟 13：00）

營業時間：11：30～13：30（最終入店時間）

公休日：六日一





★桜の馬場 城彩苑

位在熊本城山麓地帶的櫻之馬場城彩苑是傳遞當地飲食文化、傳統歷史的觀光設施，設施內分為體驗歷史文化的設施「湧湧座」，以及商店街般齊聚眾多在地特色美食店舖與伴手禮店舖的「櫻之小路」2部分。中庭廣場不時還會上演武將隊的表演，吃喝玩樂樣樣俱全。

街道上白色外牆散發著城下町的懷舊氣氛，入夜點燈後也很美麗。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：熊本県熊本市中央区二の丸 1-1

電話：+81-96-288-5577

開放時間：湧湧座 09：00～17：30（LO 17：00）； 櫻之小路土產店 3 月 ～11 月 09：00～19：00、12 月～2 月 09：00～18：00、餐廳 11：00～19：00





★CAFE lx 熊本浜線店

期盼為街道帶來光明而以光照強度單位lx為店名，店面整體以玻璃打造，坐在店內便可將景致一覽無遺，店外還有以紅傘打造的露天座位，時尚的裝潢蔚為話題。招牌舒芙蕾鬆餅與精選咖啡是來此必點Menu，使用熊本產的小麥粉、雞蛋與蔬菜等在地嚴選食材烹飪，能盡情享用熊本的美味。

フルーツパンケーキ（水果總匯鬆餅）¥1250／鬆軟美味鬆餅佐繽紛水果好吃又好拍。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：熊本県熊本市東区画図町大字下無田 1149-1

電話：+81-96-273-8338（ 不提供預約 ）

營業時間：11：00～23：00（料理LO 22：00、飲品LO 22：30）





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