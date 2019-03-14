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日本人氣明星「旅貓喵吉」帶路　九州制霸的「6景點推薦」

2019-03-14 19:15行遍天下

【文字｜行遍天下．圖片提供｜飯法師昭誠】

跟著喵吉玩九州

旅行了那麼多地方，喵吉覺得「金窩、銀窩，還是自己的貓窩好」，九州最棒了～推薦幾個家鄉超讚景點給大家去玩！

　

☉ 阿蘇火山口

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阿蘇山擁有世界最大火山口，是世界上唯一一座可以近距離觀賞火山口的火山，目前中岳火山口依然是一座活動頻繁的活火山。

地點｜熊本縣阿蘇市

搭車｜到阿蘇站轉乘產交巴士阿蘇火口線到「阿蘇山西站」，從「阿蘇山西站」搭巴士

上山到中岳火山口。

　

鹿兒島城山展望台

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城山保有南九州特有的常綠闊葉林，從入口步約2公里城山自然步道，終點就是城山展望台，可以看到雄偉的櫻島、美麗的錦江灣及市街。

地點｜鹿兒島縣鹿兒島市城山町

搭車｜Kagoshima City View「城山巴士站」下車。

　

☉ 龍門司坂

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薩摩藩對外物資往來的主要幹道，對其經濟及文化有重大的影響。原本有1,500公尺，現存464公尺保留當時原貌。是大河劇《篤姬》、《西鄉殿》裡重要拍攝地。

地點｜鹿兒島縣姶良市加治木町木田5088-1

搭車｜JR日豐本線「加治木站」徒步20分鐘

　

☉ 櫻島火山

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鹿兒島的代表性景點「櫻島」，是世界屈指可數的活火山，山腰上建有可眺望山頂的展望台，可近距離感受噴煙活火山之魄力。

地點｜鹿兒島縣鹿兒島市

搭車｜搭路面電車到鹿兒島「水族館站」後走路到港口，然後再從港口搭船可抵。

　

☉ 柳川

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柳川是400年前築城時所挖掘的人工護城河，做為治水的水利系統使用。現在春夏秋冬都有遊川行程，冬天有暖爐配備的扁舟，晚上有夜燈船，玩味各有春秋。

地點｜福岡縣柳川市三橋町下百町1-6

搭車｜從西鐵天神大牟田線「西鐵福岡天神站」到「柳川站」即抵達。

　

☉ 門司港

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紅磚建築「舊門司港關稅局」是門司港地區的地標，曾經是國際貿易據點的地位見證了門司港的興衰，有著時代的象徵意義。

地點｜福岡縣北九州市門司區港町

搭車｜JR鹿兒島本線「門司港」站徒步約1分鍾即可抵達。

　

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