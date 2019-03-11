親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道＋東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國＋四國＋九州
沖繩
關西地區
大阪愛旅遊
關東地區

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

2019-03-11 08:00Japan Walker

除了世界遺產嚴島神社、原爆圓頂外，瀨戶內海「島波海道」的起點尾道，也是廣島值得深訪的迷人小鎮，入住獨特的自行車複合旅宿，自在騎乘，感受不同的廣島之旅。

分享

★ONOMICHI U2

將1943年建造的海濱倉庫重新利用，改建為自行車主題複合設施，外觀保有古老倉庫原型，內部空間則以時尚的工業風設計為基調，風格十足。設有自行車可一同入住的HOTEL CYCLE、餐食咖啡廳、捷安特自行車支援店等，並販售當地食材打造的多樣食品、麵包以及風格雜貨，不入住也能輕鬆利用，是尾道的人氣據點。一旁就是瀨戶內海，馬上就能租借自行車，出發探索。

分享

分享

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：広島県尾道市西御所町 5-11 　

電話：+81-848-21-0550 　

Check in 15：00、Check out 12：00；各店舖有所不同　


★猫の細道

依山傍海的尾道不但坡道多、貓咪也多，可從市區搭乘千光寺纜車抵達千光寺公園之山頂，再沿著細小的坡道、巷弄下山，沿途盡是貓咪友善店家，以及自在來去的慵懶貓咪，成為人氣的「貓之細道」。最近因警衛與2隻貓咪的攻防戰紅遍社群網站的尾道市立美術館也位於其中，更添話題。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：広島県尾道市東土堂町　


★尾道本通り商店街

自尾道站沿海通向千光寺公園的細長商店街依山傍海，共由5條主要道路、商店街組成，長1.2公里，沿路多樣店舖林立，有古早大眾澡堂改建的雜貨咖啡廳、古老町家民宅改裝的背包客旅宿、必吃的尾道布丁，以及形形色色個性十足的在地店舖，適合來一趟商店街探險，一定會有意想不到的新發現。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：広島県尾道市土堂


★USHIO CHOCOLATL

島波海道上的離島中，向島是最接近尾道的一座，隱身山間的小小巧克力工房，是達人才知道的名店。以「農夫就是第1名的藝術家」為理念，堅持Bean to Bar製法，自世界各地找尋最頂級的可可豆，製成多樣的巧克力，並邀請各界藝術好手設計包裝，味覺、視覺都讓人耳目一新。

分享

分享

【景點資訊】

地址：広島県尾道市向島町立花 2200 　

電話：+81-848-36-6408 　

營業時間：09：00～17：00 　

公休日：二三


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園咖啡巧克力

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

九州「城下町風情」青之洞門和杵築城一日遊　參訪戰國百名城

2019-03-02 21:00

日本三大秘境之一　祖谷大步危搭船遊記

2019-02-20 21:00

日本旅貓上山下海！九州男兒不藏私大公開

2019-02-20 08:00

日本最難參拜的神社　你有辦法登上去嗎？

2019-02-19 09:02

曾獲米其林最高等級3星評價的栗林公園 值得專程探訪！

2019-02-18 12:31

貓奴此生必去！ 瀨戶內海的幸福貓咪島

2019-02-18 10:15

日本香川「金刀比羅宮」此生必去朝聖的重量級景點

2019-02-14 21:00

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00

熱門文章

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」　只有4天

2019-03-09 15:17

在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

2019-03-08 12:38

預測日本櫻花何時開 AI人腦大對決

2019-03-10 21:30

「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

2019-03-09 22:00

一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

2019-03-10 15:11

體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

2019-03-11 08:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top