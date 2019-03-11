體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

除了世界遺產嚴島神社、原爆圓頂外，瀨戶內海「島波海道」的起點尾道，也是廣島值得深訪的迷人小鎮，入住獨特的自行車複合旅宿，自在騎乘，感受不同的廣島之旅。

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★ONOMICHI U2

將1943年建造的海濱倉庫重新利用，改建為自行車主題複合設施，外觀保有古老倉庫原型，內部空間則以時尚的工業風設計為基調，風格十足。設有自行車可一同入住的HOTEL CYCLE、餐食咖啡廳、捷安特自行車支援店等，並販售當地食材打造的多樣食品、麵包以及風格雜貨，不入住也能輕鬆利用，是尾道的人氣據點。一旁就是瀨戶內海，馬上就能租借自行車，出發探索。

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【店家資訊】

地址：広島県尾道市西御所町 5-11

電話：+81-848-21-0550

Check in 15：00、Check out 12：00；各店舖有所不同





★猫の細道

依山傍海的尾道不但坡道多、貓咪也多，可從市區搭乘千光寺纜車抵達千光寺公園之山頂，再沿著細小的坡道、巷弄下山，沿途盡是貓咪友善店家，以及自在來去的慵懶貓咪，成為人氣的「貓之細道」。最近因警衛與2隻貓咪的攻防戰紅遍社群網站的尾道市立美術館也位於其中，更添話題。

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【景點資訊】

地址：広島県尾道市東土堂町





★尾道本通り商店街

自尾道站沿海通向千光寺公園的細長商店街依山傍海，共由5條主要道路、商店街組成，長1.2公里，沿路多樣店舖林立，有古早大眾澡堂改建的雜貨咖啡廳、古老町家民宅改裝的背包客旅宿、必吃的尾道布丁，以及形形色色個性十足的在地店舖，適合來一趟商店街探險，一定會有意想不到的新發現。

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【景點資訊】

地址：広島県尾道市土堂





★USHIO CHOCOLATL

島波海道上的離島中，向島是最接近尾道的一座，隱身山間的小小巧克力工房，是達人才知道的名店。以「農夫就是第1名的藝術家」為理念，堅持Bean to Bar製法，自世界各地找尋最頂級的可可豆，製成多樣的巧克力，並邀請各界藝術好手設計包裝，味覺、視覺都讓人耳目一新。

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【景點資訊】

地址：広島県尾道市向島町立花 2200

電話：+81-848-36-6408

營業時間：09：00～17：00

公休日：二三





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