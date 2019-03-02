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九州「城下町風情」青之洞門和杵築城一日遊　參訪戰國百名城

2019-03-02 21:00背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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青之洞門(隧道)位於九州大分縣中津市郊山國川競秀峰山腳下,為大分縣指定的歷史遺跡,當時河畔僅有索鍊的斷崖絕壁上常有人馬滑落喪命,禪海法師在來到豐後國羅漢寺參拜時,基於慈悲心,在取得中津藩許可及資助後,1735年開始用鑿子和垂子開鑿隧道,前後花費三十多年,直到1764年全部完工.當時完工的隧道高度2丈、寬度3丈、長度308步.最初通過需收取人4文、牛馬8文的通行費,成為日本最古老的收費道路.

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從中津火車站搭往青之洞的巴士於青之洞口下車,行車時間25分鐘

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1906年至1907年其間，日本陸軍為了讓車輛通過而拓寬了隧道

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上圖右側為拓寬後的隧道,左側為手鑿隧道,走下左側階梯,可入內參觀

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原隧道成為歷史遺跡和觀光用途,供人憑弔並勉懷禪海法師的善心與恩德.

隧道內供奉著禪海和尚與地藏王菩薩

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如山水畫的山國川和競秀峰,可惜早晨逆光,讓照片中的美景打折

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青之洞門位於崖壁山腳下

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十一月中旬,楓葉正要變紅

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牧水歌碑與競秀峰

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美麗倒影的羅漢寺石橋

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溪畔小公園

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欣賞水上悠遊的白鵝和水鴨,讓人身心舒暢

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若十一月下旬到訪,楓紅必能給競秀峰景色加分

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巴士班次平均間隔一個多小時,配合巴士時刻表,停留二個多小時,搭車返回中津火車站,從中津坐特急音速號往杵築僅須半小時,杵築市區距離火車站四公里,須搭巴士至busterminal,巴士班次大致配合火車,尚稱方便,很多遊客到杵築是轉搭巴士前往Hellokitty樂園.

古色古香的杵築火車站

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杵築火車站月台

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杵築人口雖僅32000人,但於江戶時代是國東半島的政治經濟中心,故有繁榮一時的城下町.市區地形高低起伏,北台武家屋敷和南台武家屋敷分處南北較高處,中間低漥處為商人居住的商人之町,造就日本唯一的三明治型城下町,遷就高低地形,有多處江戶時代遺留至今的坂坡,其中最亮眼的是,酢屋之坂,鹽屋之坂和勘定場之坂等三處,有兩部NHK時代劇和一部電影曾於此取景.

從火車站搭巴士只需11分鐘抵busterminal,在站旁的拉麵店用餐,份量大,味道還不錯

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午餐後,先前往杵築城,距巴士中心約一公里

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沿途隨手拍

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潔白的杵築城

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杵築城位於守江灣邊

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優美的河邊景色

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城上眺望出海口

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逛完杵築城,接著前往城下町,約走十分鐘,來到勘定場之坂

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勘定場之坂有53階

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接著來到北台武家屋敷

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北台武家屋敷沿路上有磯矢邸,能見邸,大原邸,籓校之門,杵築小學.

磯矢邸

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入內參觀門票200日圓

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很特別的隔子窗

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枯山水庭園

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能見邸

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歷史悠久的籓校之門,內為杵築小學校

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超過百年歷史的杵築小學

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小學校園一角

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大原邸,屋頂很厚的茅葺屋

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日本唯一的三明治型城下町:酢屋之坂和鹽屋之坂,電影取景的主要場景

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酢屋之坂,不管由下往上或由上往下看,皆可呈現立體感,非常賞心悅目

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酢屋之坂

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酢屋之坂

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鹽屋之坂

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從鹽屋之坂欣賞酢屋之坂

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家老丁

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岩鼻之坂

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杵築幼稚園

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商人之町

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中根邸

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從中根邸旁的清幽小徑前往一松邸(城下町資料館)

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一松邸

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一松邸(城下町資料館)

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一松邸

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從一松邸遠眺杵築城

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杵築小鎮幽美寧靜,較少旅行團到此,可享受舒服漫遊的樂趣.喜歡城下町風情的朋友,很推薦到此一遊....

原文出處：九州青之洞門和杵築城下町一日遊

延伸閱讀：日本三大橋之一的岩國錦帶橋和長府毛利邸&古江小路一日遊

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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