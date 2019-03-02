九州「城下町風情」青之洞門和杵築城一日遊 參訪戰國百名城

【作者:Jason88】

圖／背包客棧 分享 facebook

青之洞門(隧道)位於九州大分縣中津市郊山國川競秀峰山腳下,為大分縣指定的歷史遺跡,當時河畔僅有索鍊的斷崖絕壁上常有人馬滑落喪命,禪海法師在來到豐後國羅漢寺參拜時,基於慈悲心,在取得中津藩許可及資助後,1735年開始用鑿子和垂子開鑿隧道,前後花費三十多年,直到1764年全部完工.當時完工的隧道高度2丈、寬度3丈、長度308步.最初通過需收取人4文、牛馬8文的通行費,成為日本最古老的收費道路.

圖／背包客棧 分享 facebook

從中津火車站搭往青之洞的巴士於青之洞口下車,行車時間25分鐘

圖／背包客棧 分享 facebook

1906年至1907年其間，日本陸軍為了讓車輛通過而拓寬了隧道

圖／背包客棧 分享 facebook

上圖右側為拓寬後的隧道,左側為手鑿隧道,走下左側階梯,可入內參觀

圖／背包客棧 分享 facebook

原隧道成為歷史遺跡和觀光用途,供人憑弔並勉懷禪海法師的善心與恩德.

隧道內供奉著禪海和尚與地藏王菩薩

圖／背包客棧 分享 facebook

如山水畫的山國川和競秀峰,可惜早晨逆光,讓照片中的美景打折

圖／背包客棧 分享 facebook

青之洞門位於崖壁山腳下

圖／背包客棧 分享 facebook

十一月中旬,楓葉正要變紅

圖／背包客棧 分享 facebook

牧水歌碑與競秀峰

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

美麗倒影的羅漢寺石橋

圖／背包客棧 分享 facebook

溪畔小公園

圖／背包客棧 分享 facebook

欣賞水上悠遊的白鵝和水鴨,讓人身心舒暢

圖／背包客棧 分享 facebook

若十一月下旬到訪,楓紅必能給競秀峰景色加分

圖／背包客棧 分享 facebook

巴士班次平均間隔一個多小時,配合巴士時刻表,停留二個多小時,搭車返回中津火車站,從中津坐特急音速號往杵築僅須半小時,杵築市區距離火車站四公里,須搭巴士至busterminal,巴士班次大致配合火車,尚稱方便,很多遊客到杵築是轉搭巴士前往Hellokitty樂園.

古色古香的杵築火車站

圖／背包客棧 分享 facebook

杵築火車站月台

圖／背包客棧 分享 facebook

杵築人口雖僅32000人,但於江戶時代是國東半島的政治經濟中心,故有繁榮一時的城下町.市區地形高低起伏,北台武家屋敷和南台武家屋敷分處南北較高處,中間低漥處為商人居住的商人之町,造就日本唯一的三明治型城下町,遷就高低地形,有多處江戶時代遺留至今的坂坡,其中最亮眼的是,酢屋之坂,鹽屋之坂和勘定場之坂等三處,有兩部NHK時代劇和一部電影曾於此取景.

從火車站搭巴士只需11分鐘抵busterminal,在站旁的拉麵店用餐,份量大,味道還不錯

圖／背包客棧 分享 facebook

午餐後,先前往杵築城,距巴士中心約一公里

圖／背包客棧 分享 facebook

沿途隨手拍

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

潔白的杵築城

圖／背包客棧 分享 facebook

杵築城位於守江灣邊

圖／背包客棧 分享 facebook

優美的河邊景色

圖／背包客棧 分享 facebook

城上眺望出海口

圖／背包客棧 分享 facebook

逛完杵築城,接著前往城下町,約走十分鐘,來到勘定場之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

勘定場之坂有53階

圖／背包客棧 分享 facebook

接著來到北台武家屋敷

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

北台武家屋敷沿路上有磯矢邸,能見邸,大原邸,籓校之門,杵築小學.

磯矢邸

圖／背包客棧 分享 facebook

入內參觀門票200日圓

圖／背包客棧 分享 facebook

很特別的隔子窗

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

枯山水庭園

圖／背包客棧 分享 facebook

能見邸

圖／背包客棧 分享 facebook

歷史悠久的籓校之門,內為杵築小學校

圖／背包客棧 分享 facebook

超過百年歷史的杵築小學

圖／背包客棧 分享 facebook

小學校園一角

圖／背包客棧 分享 facebook

大原邸,屋頂很厚的茅葺屋

圖／背包客棧 分享 facebook

日本唯一的三明治型城下町:酢屋之坂和鹽屋之坂,電影取景的主要場景

圖／背包客棧 分享 facebook

酢屋之坂,不管由下往上或由上往下看,皆可呈現立體感,非常賞心悅目

圖／背包客棧 分享 facebook

酢屋之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

酢屋之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

鹽屋之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

從鹽屋之坂欣賞酢屋之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

家老丁

圖／背包客棧 分享 facebook

岩鼻之坂

圖／背包客棧 分享 facebook

杵築幼稚園

圖／背包客棧 分享 facebook

商人之町

圖／背包客棧 分享 facebook

中根邸

圖／背包客棧 分享 facebook

從中根邸旁的清幽小徑前往一松邸(城下町資料館)

圖／背包客棧 分享 facebook

一松邸

圖／背包客棧 分享 facebook

一松邸(城下町資料館)

圖／背包客棧 分享 facebook

一松邸

圖／背包客棧 分享 facebook

從一松邸遠眺杵築城

圖／背包客棧 分享 facebook

杵築小鎮幽美寧靜,較少旅行團到此,可享受舒服漫遊的樂趣.喜歡城下町風情的朋友,很推薦到此一遊....

原文出處：九州青之洞門和杵築城下町一日遊

延伸閱讀：日本三大橋之一的岩國錦帶橋和長府毛利邸&古江小路一日遊

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」