貓奴此生必去! 瀨戶內海的幸福貓咪島

像是時間凝結在純真那刻一樣,這座瀨戶內海上的小小島,安靜、遺世獨立的,與貓咪慢慢一起過著島生活。要前進真鍋島沒那麼輕鬆,從岡山車站搭乘鐵道抵達笠岡站後,還得換搭一小時才一班的渡船,緩緩漂流約50分後,才能踏上真鍋島。但,只要願意花這個力氣上島,對於貓奴來說,絕對不虛此行。

島上的遊客都是為了他們而來,且不用費心尋找,可愛喵咪就會主動登場。





貓咪與人都是小島民

真鍋島是貓奴的天堂之島。

這個安安靜靜的小漁村是瀨戶內海諸多小島中的一座,充滿濃濃懷舊氣氛的漁鄉風情,許多日本電影場景也不遠千里到這裡取景拍攝,甚至有法國畫家以真鍋島風景畫成繪本,吸引了國際遊客目光。當然,遊客們都是為了貓咪而來,目前真鍋島上居民200人、島貓則有100多隻,不用刻意尋找,從船上下岸抵達時,貓咪就在港邊閒適等待著。

100多隻貓咪與島民一起閒逸地生活在此方。

聰明的貓咪知道遊客的喜好,或坐或躺在港邊伸著懶腰迎賓,但只要遊客拿出罐頭,來自四面八方的貓咪便會湧出,張大圓滾滾的雙眼喵喵叫。如果有著冒險的心,更該走入真鍋島的小巷弄中,細看這懷舊小島的寧靜建築與風情,途中一定會遇見幾隻固守自己領域的貓咪出現,轉出巷子喵喵叫正在迎接遊客的到來。

遇到了正在餵養貓咪的島民,用一顆顆貓飼料引誘著小貓來回跳躍著。

而來到島上,港邊澎湃的漁師料理生魚片必嚐,島上更有花朵公園進行著寒菊和延命菊,金盞花等花卉栽培,若是天氣正好,夜晚滿天星斗也不能錯過。

散步在島上要仔細查看,剛走過的圍牆上,可能就會有「貓島民」在打盹。





尋貓T I P S

☉島上物資比較缺乏,建議自行攜帶貓罐頭前往。

☉餵食貓咪時請不要打擾居民生活。

☉真鍋港最密集,但其他小路徑裡也有地頭貓可以耐心尋找。

以捕魚維生的居民,要高高曬著魚乾才不會被貓星人「侵襲」。





景點介紹

地點|岡山縣笠岡市真鍋島

網址|www.kasaoka-kankou.jp/island/manabeshima

貓跡|真鍋港邊就有許多貓咪蹤影,另從港邊散步到真鍋中學校的過程中也會有貓咪自動出現。





尋貓旅還可以幹嘛?

Ario 倉敷 購物中心

逛遍百間店舖的爽快購物時光

從倉敷車站北口就可直通購物中心入口!

就位在倉敷站北口由天橋直接無縫接軌的「Ario 倉敷」購物中心,是暢遊倉敷地區好逛好買「最像個當地人」購物的好處去。匯集100多間特色店舖,包含了各式台灣人最愛的日本在地品牌,甚至還有日本漫畫主題商店,堪稱購物天堂。

佔地廣大的MUJI,逛累了還有休息空間。

由衣服、家飾傢俱、食品與書店構成的無印良品MUJI,特色鮮明且充滿可愛小物的LoFt,提供外國人退稅服務的關西地區知名電器行上新電機、大型藥妝店Cocokara Fine以及與當地媽媽一起享受購買生鮮食品的超市等,幾乎旅途中、生活中想購買的一切都能在此購足。

深受台灣人喜愛的LoFt更提供許多日本創意與美學商品。

更貼心的是,館內提供免費WIFI使用,且美食商店眾多,除了可吃到岡山與周邊地區的限定美味之外,更打造一處以倉敷牛仔為主題的親子休息專區,迎著透明玻璃窗吃著美味,休息一下之後就能再繼續購物。

美食廣場設有牛仔裝置的親子休息區外,更引進岡山名物豬排丼城下町的黑豬排丼。





景點介紹

地點|岡山縣倉敷市寿町12番2號

營業|購物中心及2樓美食廣場10:00∼21:00(部分店舖營業時間略有不同)、1樓餐廳11:00∼22:00

官網|http://www.ario-kurashiki.jp/lang/tw

臉書|https://www.facebook.com/Ario-2269911926573943





美食折價200日圓免費優惠

分享 facebook

對外國遊客極為友善的「Ario 倉敷」購物中心免費送台灣遊客200日圓美食抵用券。只要到達Ario 倉敷1樓的服務中心,出示已按讚「Ario」中文版粉絲團,搭配出示台灣護照,即可免費獲得!

備註:活動期間即日起至2019/8/31止。一人限換一次。兌換券限當日使用。





JR西日本關西廣域鐵路周遊券

只要在台灣事先購買實體票券,就可在日本直接進站展開旅程。

使用JR PASS 暢玩倉敷岡山地區若是想要徹底暢遊倉敷、岡山等西日本與中國地區,最佳的旅行方式就是購買外國遊客專屬的「JR西日本關西廣域鐵路周遊券」,從岡山或倉敷站出發能向下延伸跨越瀨戶內海直達四國的高松。另外也可以一路向西馳騁,暢玩神戶、大阪、京都、奈良等區域。5日內可以無限次數上下車站的鐵路周遊券使用方法,讓旅行多了許多便利性,甚至可以選擇一個喜歡的小站下車,展開一次次的冒險活動。

從倉敷美觀地區延伸出發的小旅行,就此展開。

而如果是鐵道迷也很適合持著這張使用券,看準每天只有來回一班車機會,搭上目前日本人氣最熱的「Hello Kitty新幹線」列車,在岡山站或新大阪站上車後,盡情享受粉紅世界的襲捲。

不論大小朋友搭上這班列車,都會瞬間被融化。 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593917

列車上是化身站長Hello Kitty的天地,1號車Hello! Plaza以介紹西日本風光為主,更有購物商品可以讓Kitty迷即使搭車也不無聊。2號車廂則是Kawaii! Room,滿滿Hello Kitty圍繞設計,且全車廂都是自由座,只要持「JR西日本關西廣域鐵路周遊券」就可上車暢快搭乘。

更有每季更換的地區介紹,跟著KITTY一起長知識,認識西日本。 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593917





景點介紹

JR西日本

網址|www.westjr.co.jp/global/tc

在倉敷站能遇見的可愛小黃列車。





Hello Kitty新幹線列車

網址|www.jr-hellokittyshinkansen.jp/tc

備註|若預計前往日本前,建議於國內事先購買好實體票券鐵路周遊券,不但享有外國人優惠,少了排隊等待時間,也能讓旅程不間斷。





瀨戶內圖章收集競賽

分享 facebook

資訊|針對外國遊客舉行的「瀨戶內圖章收集競賽」正展開,只要下載APP後,到岡山、廣島、山口等9個指定景點,任選4個地點集章後,就可兌換鴨嘴獸伊口醬贈品之外,還可獲得當地限定好禮,如紙膠帶(岡山)、飯杓(廣島)、河豚束口袋(山口)!

時間|即日起至3/31止集章下載處

下載|手機搜尋「TABIDO」

備註|一台行動裝置僅限兌換一次





