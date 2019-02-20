日本三大秘境之一 祖谷大步危搭船遊記

【作者:Jason88】

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四國德島縣的祖谷秘境的景點主要有大步危乘船遊河,祖谷蔓橋,落合集落,祖谷溫泉,小便小僧等,既屬秘境,必位處偏僻,雖也有巴士行駛,但班次不多,自行開車較方便,不過大步危乘船則是交通很方便的景點,大步危位於往高知JR土讚線的中途,從岡山搭南風號特急到大步危駅只須100分鐘,大步危駅徒步至乘船處約20分鐘,來回2.5-3小時即可暢遊一處風景秀麗的景點.

大步危峽兩岸的岩石是距今一億到兩億年前在海底形成的,學名叫『結晶片岩』,岩石中含有礫質片岩.吉野川上游支流的「祖谷溪」流經了四國的山脈將山地切割成V字形,形成一個斷崖絕壁的天然秘境溪谷.

早上從岡山出發,岡山是桃太郎的故鄉,岡山火車站前桃太郎帶著狗狗,猴子和雉雞的雕像

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去大步危,火車會經過瀨戶大橋,沿途瀨戶內海灣區美不勝收

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可惜大橋鐵架妨礙拍照

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從岡山坐7:55火車在坂出轉南風5號特急於9:42抵大步危駅

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大步危火車站月台上有超迷你的祖谷藤橋宣傳

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顧名思義,古代取名步危是山路險峻,行走危險的意思,不過國道32號修築後,走到乘船處沿路平坦.這段路雖也有巴士運行,不過建議步行前往,沿途可欣賞溪谷的美景

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途中會經過妖怪屋敷(妖怪村),有興趣者還可入內參觀,門票500日圓

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祖谷地處偏僻,衍生出無數妖怪傳說,火車站前的兒啼爺,即是妖怪變成路邊哭泣的小孩,當路人憐憫抱起時,妖怪會變重壓死你.

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大步危的觀光遊覽船已經有100多年的歷史,始創者大平磯吉,原本是在吉野川捕魚,後來被沿岸的景緻所打動,於1891年開創觀光遊覽船生意,讓遊客欣賞大步危的美麗風光.現在的船程30分鐘,來回4公里,船票1080日圓.

遊客須穿救生衣以策安全,定員39名的大船有4艘,小船定員25名有一艘,平日不須等待,上船不久就開航.

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乘船近距離欣賞大自然神奇力量所形成的奇石,令人心曠神怡

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沿河兩岸幾乎都是雪白的奇石,還有小瀑布陪襯

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天然河谷地形,雖談不上高聳險峻,倒也賞心悅目

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河水清澈可見底

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船行至小步危峽谷折返,小步危較湍急,有橡皮艇急流泛舟行程

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帶著愉悅的心情遊河

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第一次在河裡看到這麼多的魚,可羨煞台灣的釣客,不知是否屬保育類的魚?

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遊河結束,意尤未盡,不忍離去,碼頭旁多拍幾張美景留念

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結束大步危遊船,搭火車前往琴平吃讚岐烏龍麵和轉車,順道琴平附近逛逛

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JR土讚線的琴平火車站

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另有私鐵琴電經過琴平,典雅的琴平火車站

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位於琴電火車站旁的高燈籠

高燈籠建於1860年高達28公尺的燈籠,為全日本最高的燈籠

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在高燈籠前拍照時,剛好有一群環保志工在附近活動,向我們解釋其活動,後來發現我們是台灣人,有聽沒有懂,最後邀我們穿其綠色的志工服拍照和送我們工作手套留念,也算是旅行的小插曲

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琴平有一非常有名的景點--金刀比羅宮,年輕時去過785階的御本宮,是一直期望重遊的景點,可惜膝蓋已不勝負荷,時不我與,旅行要趁年輕,只能到入口處參道兩旁逛逛.

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接著前往下一行程--栗林公園.

後記

在四國香川德島的大步危,栗林公園和金刀比羅宮這三個很不錯的景點相距不到一小時車程,可三選二,兜成一天的行程,最近我剛發表了栗林公園的遊記:...

原文出處：日本三大秘境之一的祖谷大步危搭船遊記

延伸閱讀：兒時聽媽媽說童話故事的聯結景點--吹割瀑布&吉備津神社

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