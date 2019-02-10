日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印 好想敗家一整套！

德島眉山天神社就位於德島眉山山腳下、阿波舞會館旁，參觀完天神社後就可以順便到阿波舞會館看表演然後買票上眉山的纜車看夜景去，再加上這裡離德島駅步行約 15分鐘，一次搞定一日行程，多完美。推薦天神社除了地理位置便利以外，這裡的季節限定版手繪御朱印真的神美，美到連不收集御朱印的同行友人都一一下海，一起展開收集朱印的敗家不歸路。

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徳島眉山天神社

地址：徳島県徳島市眉山町大滝山21 (or 徳島市新町橋2丁目21)

電話：088-622-9962

時間：09:30〜16:00

交通：德島駅步行約 15分鐘

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德島真的不大，所有景點都不遠，好處就是自由行很便利，點跟點很好安排。你說日本到處都是神社，眉山天神社又有什麼特別的呢？除了絕美御朱印以外，這裡有供奉九人神社、姫宮神社、天神社，主管智慧、戀愛、財運呢，都來了，能不求一下嗎？

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神社不大，但以紅色為主體，感覺很亮眼。

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大紅本殿伺奉的是祭祀日本學問之神的菅原道真，可以祈求智慧的神。

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內殿是滿滿的梅花圖案，祭祀日本學問之神的菅原道真的神社都是以梅花當神社神紋。

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社務所

我喜歡逛神社的御守，很多創意跟可愛漂亮圖案的御守會讓我流連忘返，而且送朋友會很有意義，美美的可以當吊飾也可以有保佑的作用。

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眉山天神社的御守真的是很多樣化又好看的，各種功能性都有，就連戒指手鍊、筆都有，兼具實用與美觀。

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天神社有個每日限定30個的『福錢守』

想買還不見得買的到呢！主要是有祈求招財、守財之意義。

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最讓我覺得厲害的是御朱印

現場手繪，那專注的神情讓人很是著迷，會跟著神情肅穆並期待著作品出來。

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十月限定朱印

九人神社、姫宮神社、天神社都各有屬於自己的朱印，每一張都好有特色很美，真的要都收集的話，荷包可能會小痛。

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天神社御朱印

楓葉真的好美，筆觸好優雅柔美，這叫人怎麼捨得不收集呢？

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九人神社

其實就是狸貓神社，所以御朱印主要是以狸貓為主，很可愛啊啊啊。

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九人神社主要祀奉阿波狸貓，據說也是求財的。

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姫宮神社

主戀愛的神社，求愛情求生子都可以。

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主要是祭拜這顆大石頭，據說是日本相當少見的「陰石」。就是神似女性陰部的大石頭，純天然形成的。就連地上也有愛心石頭嵌入，滿滿的愛。

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稻荷神社

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最後帶了很繽紛好看的天神社手帕回去做紀念。

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徳島眉山天神社

地址：徳島県徳島市眉山町大滝山21 (or 徳島市新町橋2丁目21)

電話：088-622-9962

時間：09:30〜16:00

交通：德島駅步行約 15分鐘

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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