親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道．東北
東京愛旅遊
京都愛旅遊
大阪愛旅遊
關西地區
中部．中國
沖繩
關東地區
四國．九州

習近平嗆武統台灣 我「二級上將」大使這樣回應

花蓮飛行傘卡電桿意外 陸客獲救、教練失足墜地無生命跡象

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00udn走跳旅遊

文、圖／Mika

德島眉山天神社就位於德島眉山山腳下、阿波舞會館旁，參觀完天神社後就可以順便到阿波舞會館看表演然後買票上眉山的纜車夜景去，再加上這裡離德島駅步行約 15分鐘，一次搞定一日行程，多完美。推薦天神社除了地理位置便利以外，這裡的季節限定版手繪御朱印真的神美，美到連不收集御朱印的同行友人都一一下海，一起展開收集朱印的敗家不歸路。

分享

徳島眉山天神社

地址：徳島県徳島市眉山町大滝山21 (or 徳島市新町橋2丁目21)

電話：088-622-9962

時間：09:30〜16:00

交通：德島駅步行約 15分鐘

分享

德島真的不大，所有景點都不遠，好處就是自由行很便利，點跟點很好安排。你說日本到處都是神社，眉山天神社又有什麼特別的呢？除了絕美御朱印以外，這裡有供奉九人神社、姫宮神社、天神社，主管智慧、戀愛、財運呢，都來了，能不求一下嗎？

分享

神社不大，但以紅色為主體，感覺很亮眼。

分享

大紅本殿伺奉的是祭祀日本學問之神的菅原道真，可以祈求智慧的神。

分享

內殿是滿滿的梅花圖案，祭祀日本學問之神的菅原道真的神社都是以梅花當神社神紋。

分享

社務所

我喜歡逛神社的御守，很多創意跟可愛漂亮圖案的御守會讓我流連忘返，而且送朋友會很有意義，美美的可以當吊飾也可以有保佑的作用。

分享

眉山天神社的御守真的是很多樣化又好看的，各種功能性都有，就連戒指手鍊、筆都有，兼具實用與美觀。

分享

天神社有個每日限定30個的『福錢守』

想買還不見得買的到呢！主要是有祈求招財、守財之意義。

分享

最讓我覺得厲害的是御朱印

現場手繪，那專注的神情讓人很是著迷，會跟著神情肅穆並期待著作品出來。

分享

十月限定朱印

九人神社、姫宮神社、天神社都各有屬於自己的朱印，每一張都好有特色很美，真的要都收集的話，荷包可能會小痛。

分享

天神社御朱印

楓葉真的好美，筆觸好優雅柔美，這叫人怎麼捨得不收集呢？

分享

九人神社

其實就是狸貓神社，所以御朱印主要是以狸貓為主，很可愛啊啊啊。

分享

九人神社主要祀奉阿波狸貓，據說也是求財的。

分享

分享

姫宮神社

主戀愛的神社，求愛情求生子都可以。

分享

主要是祭拜這顆大石頭，據說是日本相當少見的「陰石」。就是神似女性陰部的大石頭，純天然形成的。就連地上也有愛心石頭嵌入，滿滿的愛。

分享

稻荷神社

分享

最後帶了很繽紛好看的天神社手帕回去做紀念。

分享

分享

徳島眉山天神社

地址：徳島県徳島市眉山町大滝山21 (or 徳島市新町橋2丁目21)

電話：088-622-9962

時間：09:30〜16:00

交通：德島駅步行約 15分鐘

德島市官方旅遊推廣

德島旅人案內所

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜景稻荷神社纜車自由行日本旅遊

udn走跳旅遊

走走停停、拍拍寫寫，旅遊達人們把一路上的美景盡收眼底，最美好的人事物都將收錄在udn走跳旅遊世界裡！
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

南九州指宿人氣打卡景點 JR最南站：西大山站

2019-01-28 21:02

福岡也有溫泉泡！６間免費泡湯飯店告訴你！

2019-01-27 09:00

福岡「船越漁港」自烤海鮮、巨蠔　新甜肥美超過癮！

2019-01-25 21:00

不容錯過！ 著名阿蘇火山 精彩6大特色體驗

2019-01-25 10:02

搭上九州代表幸福的黃色列車「島原鐵道」感受長崎美景

2019-01-20 16:25

九州最迷人海港城市　「鹿兒島」超美景點、交通攻略

2019-01-20 10:57

日本親子遊必玩「九州自然野生物園」近距離看餵獅子、看老虎

2019-01-17 21:00

ONE PIECE航海王熱血力挺！熊本復興專屬活動第3彈開跑

2019-01-06 10:00

許妳個滑嫩肌膚！　佐賀嬉野溫泉鄉 美肌女神豐玉姬神社

2018-12-28 12:12

血拚族注意！西日本最大規模商場就在福岡巨蛋旁全新開幕

2018-12-25 07:57

佐賀食記／カイロ堂 A5佐賀牛便當 溫泉車站必吃美食推薦！

2018-11-04 22:00

日本「神話の里公園」從吊椅到溜滑梯 一路坐著賞秋景

2018-11-03 21:00

躺著看爽度超高！ 北九州市漫畫Museum 走進日本漫畫世界

2018-10-30 12:00

不可多得的美景！日本「九州楓紅」資訊景點推薦

2018-10-28 20:00

走跳世界／日本熊本縣山鹿市 悠遊美好舊時代

2018-11-22 12:30

離海最近的梅津寺駅 四國愛媛縣東京愛情故事結局景點

2018-10-30 21:01

「香川金刀比羅宮」日本人參拜的必經之聖地

2018-10-27 21:00

福岡食記／博多超大份量廣島燒 - 吉塚あかおに (赤鬼廣島燒)

2018-10-21 12:00

宮崎食記／元祖萵苣捲「壽司處一平」宮崎人的家鄉味

2018-10-20 10:00

福岡食記／むつか堂 吐司麵包專賣店！水果三明治Suki推薦(*^__^*)

2018-10-17 08:00

佐賀泡湯啖美食 姊妹淘放空之旅

2018-09-12 10:00

九州新體驗 佐賀 福岡一路玩

2018-09-03 10:00

坂本龍馬的故鄉！高知必遊隱藏版IG打卡景點Top10

2018-08-30 11:02

影／日本文青必朝聖 佐賀武雄市圖書館美又夯

2018-08-29 08:29

日本最美圖書館就在武雄市 每個角落隨便拍都是美照

2018-08-15 10:39

日本情侶必去約會勝地！御船山樂園置身燈海浪漫度爆表

2018-08-08 17:17

滿山楓紅、醉人海景！秋天在瀨戶內海追楓

2018-08-07 10:19

重現百年大正懷舊風情 北九州門司港站明年3月啟用

2018-08-01 14:32

日本愛媛 浪漫的觀光方式「伊予灘物語列車ものがたり」

2018-07-31 21:00

日本3大秘境！深入「德島祖谷」盡享自然風光

2018-07-21 11:00

療癒系路線！九州能古島 景色宜人的「海島公園」

2018-07-12 21:00

盡情享受「德島」親近海洋的自駕時光！

2018-07-10 15:28

九州別府八湯-鐵輪溫泉 體驗當「湯治客」十分樂趣！

2018-06-18 10:00

鐵道迷瘋狂！九州10輛超人氣「觀光列車」開動

2018-05-22 10:06

初夏散策！走訪坂本龍馬的故鄉 認識幕末歷史

2018-05-21 11:00

爆紅私房秘境！造訪森林咖啡 雲之上遇見隈研吾

2018-05-21 10:11

搭不到奢華七星列車沒關係！九州10個人氣觀光列車大公開

2018-05-15 14:10

必吃美食！最難忘的長崎和牛燒肉 連舌頭都要融化了

2018-05-14 12:35

想祈求合格好運？來日本「福岡」別錯過這碗拉麵

2018-04-26 11:47
看更多

熱門文章

2019日本賞櫻必備－日本三大櫻花名所＋櫻花百選全攻略

2019-02-07 15:30

日本賞櫻早鳥機票 大阪平均便宜1千元

2019-02-08 16:42

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48

森林系咖啡館正夯！坐擁山林喝杯咖啡真愜意

2019-02-09 16:30

下飛機就玩雪去！「新千歲機場」札幌近郊的惠庭雪樂園＆溫泉

2019-02-08 21:00

京都暖時光「かさぎ屋」冰上茶香濃郁　甜點冰宇治超推　

2019-02-08 12:00

神隱少女絕美場景重現！白雪紛飛的浪漫「銀山溫泉」

2019-02-10 09:00

日戀愛神社「徳島眉山天神社」神美的手繪御朱印　好想敗家一整套！

2019-02-10 10:00

札幌雪祭 看見玉山與高雄車站

2019-02-10 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top