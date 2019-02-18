曾獲米其林最高等級3星評價的栗林公園 值得專程探訪！

【作者:Jason88】

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栗林公園曾在2009年3月16日發售的米其林觀光指南中,作為「值得專程探訪的景點」獲得最高等級的3星評價.並於2012年，發行37國的美國專業庭園雜誌《日本庭園期刊》的「2011年日本庭園排名」中，栗林公園列於足立美術館（島根縣）、桂離宮（京都府）之後的第三位。

僅管栗林公園未列入日本三名園,不過在明治43年（1910年）文部省發行的高等小學讀本第一卷中有如下課文：「聞名於世的水戶偕樂園、金澤兼六園、岡山後樂園，此三者稱為日本之三公園。然則高松之栗林公園木石之雅趣卻較此三公園為優。」可見栗林公園在國內外的評價與份量.1953年,栗林公園被指定爲國家“特別名勝”。

栗林公園的官網是這樣介紹的:

歷史沿革

公園的起源是，在16世紀後半葉，当地的顯貴佐藤氏在西南地区（小普陀附近）做了別墅花園開始。以紫雲山為背景的栗林公園是在1625年左右，當時贊岐國的領主生駒高俊在南湖一帶造園，建成了現在栗林公園的原形。之後，在1642年，隨著生駒氏的移任，新的高松藩藩主,松平賴重繼承了栗林公園。又經過了100年以上的歲月，在1745年,第5代藩主賴恭時代，完成了栗林公園園內六十景的命名。之後，曆代藩主對栗林公園進行了不斷的修築，直到明治維新為止的228年間，此園一直是松平家共11代潘主的別墅。直到日本明治2年(1869年)日本明治新政府實施籓籍奉還時被收為國有，日本明治8年(1875年)編制為縣立公園對外開放。

庭園介紹

分為南、北兩個庭園，南庭為迴遊式庭園，北庭是近代的準洋式庭院。總面積約75公頃，平地面積16公頃,是全日本被指定為特別名勝的庭園之中最大。栗林公園以翠綠的紫雲山為背景，由6個水池、13座假山以及10多個亭閣巧妙的佈局而成，處處景緻皆不同，四季呈現不風貌同，整個庭園景緻優美，可與三大名園媲美。

栗林公園位於高松市郊,有兩處售票亭,分別位於北門和東門,可坐JR高德線於栗林公園北口下車徒步5分鐘,若搭琴平電鐵於栗林公園站下車步行至東門約12分鐘.門票410日圓。

去栗林公園的前一晚我們住岡山,從岡山到高松只須54分鐘,高松車站是現代化建築。

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栗林公園有1400多棵松樹,果然門口就以松樹迎賓。

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建於1899年的工商獎勵館,前身為博物館,現為香川縣特產展示。

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位於公園中央的龜鶴松,是以110顆石頭組成烏龜造型,加上石頭上的黑松修剪成宛如飛舞的鶴而得名,是園內樹型最美的松樹(松樹前木牌說明).照片中可見專業的園藝匠人,爬上高梯修剪松樹的情形(照片的角度拍到烏龜石的頭部)。

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公園中樹齡一兩百年樹齡的珍貴松樹都是經過人工細心照料。

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風屏松:修剪的如屏風般而得名。

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箱松:復雜的樹型是本園的特色,經過三百多年來不斷的修剪,使其保持完美的姿態。

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每顆松樹的支幹連結一起,形成根根相連的奇景,此景唯有栗林公園看的到。

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1400顆松樹，其中大約1000顆是由匠人親手修剪的，到現在大概過了三百年，這些由匠人親手修剪的松樹，它們的樹枝已經像盆栽一樣優美。...

原文出處：曾獲米其林最高等級3星評價的栗林公園

延伸閱讀：連續16年蟬聯日式庭園第一名的足立美術館

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