不容錯過！ 著名阿蘇火山 精彩6大特色體驗

阿蘇山是日本著名的活火山，位於九州島熊本縣東北部，略呈橢圓形，南北長24公里，東西寬18公里，周圍約120公里，面積250平方公里，是熊本的象徵，以具有大型破火山口的複式火山聞名於世。到這裡旅遊除了可以欣賞壯觀的自然景色，還有6大特色體驗絕對不容錯過，快讓Skyscanner帶你去感受一下吧！

地理位置：日本九州熊本縣阿蘇市黒川。



開放時間：火山公園道路的通行時間爲3月20日-10月31日8:30-18:00（17:30停止入場），11月1日-11月31日8:30-17:30（17:00停止入場），12月1日-次年3月19日9:00-17:00（16:30停止入場）。



門票信息：免費開放。



交通方式：從JR阿蘇站搭乘巴士至阿蘇山西站（登山索道搭乘處），單程約30-40分鍾。下車後乘坐登山索道即可抵達火山口觀景平台；也可以徒步登山，約需30分鍾。

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阿蘇火山噴發記錄：（當地時間）

1.2014年11月26日，日本熊本縣，阿蘇中岳火山的第一火山口發生噴發，山體有輕微膨脹，火山噴發的濃煙高達約1000米；

2.2015年9月14日上午9點43分左右，日本著名活火山阿蘇山再次噴發；

3.2016年4月16日，由於地震，阿蘇火山發生了小規模爆發，濃煙沖上天空約100米；

4.2016年10月8日早晨，阿蘇山發生噴發，火山灰雲高達1.1萬米，爲世界上火山活動最活躍國家最新的一次火山噴發。

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6大精彩體驗

觀火山泡溫泉

地處東西走向的白山火山帶和南北走向的霧島火山帶的會合點，由安山岩和流紋岩等組成，在距今30～9萬年前形成了日本最大的破火山口，是旅居交流型溫泉勝地。冬日泡湯似乎已是冬季里公認的最幸福的事情之一，對於日本人來說，泡溫泉不僅是一種享受，更是生活中不可缺少的一部分。阿蘇山附近頻繁活動的活火山上空時不時霧氣騰騰，還伴隨著硫磺味。清晨，在這裡泡一泡溫泉，觀望著壯麗的阿蘇五岳（根子岳、高岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳），心胸豁然開朗，所有煩惱統統都將拋至腦後。

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探索火山裡面狀況

阿蘇山以外輪山內側爲中心的地區被指定爲阿蘇九重國立公園，遍布著觀光景點和休閑場所。山體阿蘇山區建有京都大學的火山研究所、阿蘇山氣象站和阿蘇神社。在阿蘇火山博物館可以通過遙控設置在中岳火口的2台攝像機來探索火山裡面的狀況。阿蘇國立公園，周邊還有許多以自然爲主題的休閑設施，可乘坐索道車登上噴火口附近，噴火口冒出的硫磺味氣體，猶如地球的呼吸一般。靠近直徑 600 米，深 130 米的火口看到那煙霧升騰的樣子，好像火山馬上就要噴發，令人感到恐懼。

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草場滑雪

草千里是指鳥帽子岳（阿蘇五岳之一，海拔1337米）中腹的廣闊草原。烏帽子岳北坡山腰處有一被火山灰覆蓋的草原，它不僅是日本首屈一指的利用大草原自然的觀光地，也是全世界少見的旅遊勝地。春秋季可放牛馬，冬季同樣精彩，較低的平均溫度使這裡成爲了天然的滑雪場，來到草原上滑雪，在白雪皚皚中感受草原壯美的力量，絕對有一種不同於在城市中滑雪的獨特魅力。

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品嘗熊本特色美食

位於阿蘇國立公園的山腰處有一個阿蘇農場，這裡有廣闊的主題公園、購物天堂、餐廳、天然溫泉、半圓屋頂型住宿設施等等，是一座多功能綜合型寓教於樂的休閑樂園。農場以當地的自然、文化、健康、食品爲主題，展示各式各樣的阿蘇名産及熊本縣特産，遊客可自費參觀各樣展示館。在阿蘇MILKFARM可買到優質的乳製品及點心之類的東西，在乾酪店裡有許多家庭製造及正宗歐洲進口等200多個品種，都可以先嘗後買，讓人大飽口福！

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拍幾張盛世奇景

阿蘇五岳中的中岳火山是世界上唯一一座遊客可以看到火山口的火山。至今仍然冒著白煙，持續噴發的火山口周圍，遍布著熔岩，向人們展示了一個沒有綠色的別樣世界。搭乘阿蘇山纜車約四分鍾抵達標高一百零八的山頂。中岳火山口不時噴出硫磺煙霧來，以致周邊地區寸草不生裸露出棕褐色的岩層。帶上相機拍幾張這樣的盛世奇景，給你的旅程留下美好的回憶。

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搭乘直升飛機俯瞰阿蘇火山

阿蘇山略呈橢圓形，南北長24千米，東西寬18千米，面積250平方千米。在大火山口內有10余個噴火口，大火山口內多溫泉、瀑布，風光绮麗。其破山口爲一巨碗形火山凹地，標志著原火山口的所在。高岳最高，海拔1592米。中岳位於大火山口中央，其噴火口南北長約1100米，東西寬約400米，火口深達160米，有7個噴火孔，西北面的第一噴火孔目前正在冒著濃煙，爲一大火山奇觀。外輪山內側多懸崖陡壁，熔岩裸露，層次分明；外側地勢緩傾，向四周逐漸擴展，形成波狀高原，多爲牧場、林地和旱田。搭乘直升飛機俯瞰阿蘇火山，感受奇特的火山地貌！

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近距離觀察活火山口是刺激而難得的體驗，不過，火山口經常會噴出有毒氣體，觀賞時需要多加注意。如果身體狀況不是很好，阿蘇山附近同樣有眾多特色體驗不容錯過，快快計劃你的旅程吧！

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