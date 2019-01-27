福岡也有溫泉泡！６間免費泡湯飯店告訴你！

往南是佐賀、大分及熊本，往北則是日本中國地區的山口，位在九州北部的福岡縣，是許多來到溫泉天國──九州泡湯的旅人們會選擇的縣市！大部份自助旅行的旅人來到福岡，會選擇住在博多車站或是天神一帶，在眾多的福岡飯店推薦中，就有許多免費的福岡飯店溫泉！以下介紹6間超優質的福岡飯店泡湯住宿！

WING國際飯店－博多新幹線口

設備新穎且評價高的福岡飯店推薦

WING國際飯店－博多新幹線口。 圖／agoda 分享 facebook

WING國際飯店－博多新幹線口飯店為2017年底開幕的飯店，位在JR博多站附近，從新幹線築紫口步行約4分鐘就能抵達！這間福岡飯店正前方就是一家24小時藥妝店，附近也有拉麵店、串燒店及其它燒肉餐廳，所以不怕餓肚子啦～不僅離博多主要交通樞紐近，離福岡機場也只要15分鐘的車程！飯店也提供Times Car租車服務，讓你租、還車都超方便！

WING國際飯店－博多新幹線口。 圖／agoda 分享 facebook

雖然這間福岡飯店的房間及浴池空間不如大飯店來得寬敞，但設備新穎，也有許多人推薦飯店整潔乾淨，而且聽說此飯店泡湯人不多，所以也不用太擔心需要人擠人呦～WING國際飯店－博多新幹線口飯店大廳有供應簡單的免費早餐，早上10點至晚上11點也能在大廳也有提供咖啡或熱茶，算是這次福岡飯店推薦中非常貼心的選擇。

小編偷偷說：飯店的吸菸區位於6樓，所以如果非常討厭菸味的旅人可以跟飯店說不要把房間安排在6樓呦！

福岡飯店溫泉開放時間：每天15:00～23:00、5:00～10:00

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東1-17-17

交通：JR「博多站」新幹線築紫口步行約4分鐘

附近景點：JR博多城Amu Plaza購物中心、東長寺

超級酒店Lohas博多站

飯店附近有公車直達福岡機場

超級酒店Lohas博多站。 圖／www.superhotel.co.jp 分享 facebook

超級酒店Lohas博多站步行至車站約需10～15分鐘，若是扛著較多戰利品和行李的旅人，建議搭乘計程車或公車往返車站和飯店。飯店周遭有Lawson、7-11和全家，附近也有公車能直達福岡機場。

超級酒店Lohas博多站。 圖／www.superhotel.co.jp 分享 facebook

3樓是女性樓層，女性入住時還能選擇5樣備品，包含沐浴球、卸妝潔膚紙、保養品試用包、面膜和足部貼片等等，而每位房客入住時也能在大廳電梯口挑選適合自己的枕頭和浴衣。超級酒店Lohas博多站內的每間房間都配有一台平板，可以控制房內燈光、電視、冷氣，還可以觀看餐廳和此福岡飯店泡湯的人潮狀況以及洗、烘衣機的使用情形，選好時機再出房門就行！

小編偷偷說：超級酒店Lohas博多站是Lohas品牌在博多車站附近的分店，有一定的品質，價錢又不會太高，非常推薦！

福岡飯店溫泉開放時間：每天15:00～9:30

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：〒812-0016福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番32号

交通：JR「博多站」筑紫口步行約10～15分鐘

附近景點：JR博多城Amu Plaza購物中心、東長寺

福岡Dormy Inn高階－博多運河城前天然溫泉飯店

飯店旁就是超好逛的博多運河城

福岡Dormy Inn高階－博多運河城前天然溫泉飯店。 圖／agoda 分享 facebook

福岡Dormy Inn高階－博多運河城前天然溫泉飯店位於博多車站與中州屋台之間的博多運河城旁，從博多車站走到飯店步行約10分鐘，退房時也可利用飯店提供的接駁車前往博多車站。若是要往返機場，搭乘計程車也只需要10幾分鐘就能抵達。飯店旁就是超好逛的博多運河城！博多運河城有超過200家品牌，服飾、藥妝和美食等等，你能想到的品牌這裡幾乎都有！重點是飯店非常近，買完直接扛回去！

住過Dormy Inn品牌飯店的旅人一定知道！飯店晚上會供應免費的拉麵，現點現煮，聽說麵條超Q超好吃！另外，福岡Dormy Inn高階－博多運河城前天然溫泉飯店這間福岡飯店的溫泉還有分室內跟室外呢，在福岡飯店的泡湯體驗中相當少見。這間福岡飯店在女裸湯外設定安全機制，女性進入需有密碼，最貼心的是每天都會設定不同的密碼。

小編偷偷說：女性可以在一樓Lobby櫃台索取湯池密碼呦～

福岡飯店溫泉開放時間：每天15:00～10:00

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：〒812-0038福岡県福岡市博多区祇園町9-1

交通：JR「博多站」步行約10分鐘

附近景點：博多Canal City購物中心、櫛田神社、東長寺、JR博多城Amu Plaza購物中心

博多三位神飯店

可以一邊泡湯一邊欣賞頂樓美景的福岡飯店溫泉

博多三位神飯店。 圖／agoda 分享 facebook

博多三位神飯店是在agoda訂房網上有8.8評價的福岡飯店。飯店附近有超有名的一蘭總本店、應有盡有的唐吉軻德－激安的殿堂和許多著名景點餐廳，晚上也可以去屋台街及運河畔散散步，而且只要步行就可抵達，不用再花錢搭交通工具。如要到天神也只要搭一站地鐵，要到博多車站搭新幹線只要2站，回程到福岡機場也只需要約15分鐘，地理位置相當優越！

博多三位神飯店。 圖／agoda 分享 facebook

博多三位神飯店有著其它福岡飯店溫泉和泡湯體驗沒有的14樓景觀澡堂！位在飯店14樓頂樓的中洲山笠大浴場，深受許多旅人愛戴呀！畢竟可以一邊泡湯一邊欣賞美景完全就是一大享受！完全就是CP值超高的福岡飯店溫泉～飯店大廳位於13樓，晚上還能眺望夜景。

小編偷偷說：飯店附近非常熱鬧，是福岡的夜生活區，所以周邊稍顯複雜，女性還是盡量不要單獨行動呦！

福岡飯店泡湯開放時間：每天15:00〜2:00、6:00〜9:00

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：福岡縣福岡市博多區中洲4-4-10

交通：地鐵「中洲川端站」1號出口步行約1分鐘（4號出口有手扶梯和電梯）

附近景點：屋台街博多、Canal City購物中心、櫛田神社、東長寺

AGORA福岡山上Spa飯店

來去博多邊郊山坡上住一晚！

AGORA福岡山上Spa飯店。 圖／agoda 分享 facebook

位於博多邊郊山坡上的AGORA福岡山上Spa飯店是非常特別的福岡飯店溫泉。大力介紹給自駕遊的旅人！（還有免費停車位呦）能看著博多夜景入睡想必都會有個好夢吧！沒有租車的旅人也不用擔心，飯店有提供免費接駁車，從飯店到博多車站與藥院站都能抵達。這間福岡飯店離福岡機場約30分鐘的車程，附近有福岡市動植物園，小朋友也能玩得開心！

AGORA福岡山上Spa飯店。 圖／agoda 分享 facebook

AGORA福岡山上Spa飯店擁有比一般福岡飯店還要大的住宿空間，在同價位的日本飯店中，絕對很難找到如此舒適的環境！而這間福岡飯店的溫泉也深受許多旅人推薦。在福岡飯店泡湯完，還能進入小烤箱，促進新陳代謝，讓肌肉些微放鬆～

小編偷偷說：聽說這間福岡飯店不只溫泉有名，這裡的SPA也很受歡迎，許多福岡的貴婦們也會跑來這裡享受耶！

福岡飯店泡湯開放時間：每天6:30〜24:00

訂房網評價：8.5/10(agoda)

地址：福岡市中央區輝國1-1-33

交通：地鐵「櫻坂站」步行約15分鐘

附近景點：福岡市動植物園、博多Canal City購物中心

Dormy Inn博多祇園飯店

有提供免費接駁車的福岡飯店推薦

Dormy Inn博多祇園飯店。 圖／agoda 分享 facebook

Dormy Inn博多祇園飯店也是一間生活機能及交通極為方便的福岡飯店。不用走出飯店就有FamilyMart，旁邊也有其它家便利商店，再走幾步路就有藥妝店跟超市，想去福岡有名的櫛田神社參拜逛逛，也只需要不到10分鐘，而另一邊就是超好逛的博多運河城！飯店早上有提供開往博多站的免費接駁車～

Dormy Inn博多祇園飯店。 圖／agoda 分享 facebook

說到這家福岡飯店的溫泉及泡湯體驗，一邊泡湯還能一邊看電視，能在這家福岡飯店泡湯真是太享受啦！湯池分為室內與室外，湯池層有休息室，還有按摩服務。

小編偷偷說：這間Dormy Inn博多祇園飯店晚上9:30一樣有供應免費拉麵呦！

福岡飯店泡湯開放時間：每天15:00〜10:00

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：〒812-0039福岡県福岡市博多区冷泉町1-12

交通：JR「博多站」步行約10分鐘、地鐵「祇園站」步行約1分鐘

附近景點：櫛田神社、川端通商店街、博多Canal City購物中心

不管夏天或冬天，能在異國放下工作、拋開煩惱，享受泡湯時光，絕對是人生一大享受呀～

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