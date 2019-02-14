日本香川「金刀比羅宮」此生必去朝聖的重量級景點

【作者:HakuTsai】

金字標記的屋簷。 圖／背包客棧 分享 facebook

金刀比羅宮座落在標高521公尺的象頭山腳下，境內供奉的是大物主神和崇德天皇，自古以來就以保佑海上安全、五穀豐收等聞名，因此許多造船廠在新船下水前會先來祈求平安。金刀比羅宮最著名的就是參道總計有1368階石階，中間會經過113階的"一之坂鳥居"(沒拍到)、365階的"大門"、431階的"代參犬"、628階的"旭社"、785階的"御本宮"，最後再走六百多階到達1368階的"奧社。嚴魂神社"。儘管參拜需要些體力，但每年還是吸引超過400萬人前來參拜，是全國知名的能量聖地，也是自古以來被日本人譽為「一生一定要去朝聖一次」的重量級景點。

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在到大門前，參道兩旁有著許許多多的土產店，這家和果子特別吸引我的目光「紀の国屋本店」。

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人工操作半機械化的和果子紅豆餅製程，看著機器升起，下壓，然後填上餡料，最後再擠出粉漿封住，莫名覺得療癒。

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店家會將出爐後成品放到一邊放涼，等待包裝。我示意要買，店家便用手引著一旁已經包裝好的商品⋯

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

怒！！！

金刀比羅宮。大門。 圖／背包客棧 分享 facebook

當天大概攝氏5～7度，帶著對熱騰騰的怨念，叔很快的就來到了大門，來到大門就表示，已經完成365階。（從這裡之後就沒有土產店了）

五人百姓。加美代飴。 圖／背包客棧 分享 facebook

走進大門後沒多久，會發現這「五人百姓」的小攤，代表已經正式踏入神聖的金刀比羅宮。

「五人百姓」其實是五家售賣加美代飴(一種帶柚子味的糖果)的攤販，據說是因為他們的祖先對於祭祀金比刀羅宮很有貢獻,所以特許在裡面販賣他們也是唯一可以在神宮內擺攤的人。

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過了五人百姓就是金刀比羅宮鳥居，大多數日本人在進入以及離開的時候都會向鳥居行禮，表達對神明的敬意。

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左邊佈滿著為了新年信眾所奉納的燈籠，此時剛好有陽光灑在燈籠上，能拍到這光影，心裡有點小亢奮（不知道在興奮啥

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日本對於捐款人的感謝碑很粗啊，一根一百萬起跳的柱子！！！

金毘羅犬。 圖／背包客棧 分享 facebook

看到金毘羅犬就表示目前已經完成431階了。

金毘羅犬（金刀比羅犬，又稱代參犬），在江戶時代，由於交通不方便，無法親自到金刀比羅宮參拜的人，會將飼主名字，旅費及香油錢等等放在小袋子中，綁在狗狗的脖子上，交給前往金刀比羅宮參拜的人一同前去，由狗狗代替主人參拜祈福，所以又稱代參犬，現今也變成金刀比羅宮的吉祥物。

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參道兩旁有著許多的石燈籠與狛犬，在光影交織下，覺得特別有傳統日本味。

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轉個彎發現，這裡有一道長廊，爬累的遊客們可以在這歇歇腿。坐著休息的同時往前方望過去，就是金刀比羅宮內著名的旭社。

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旭社

旭社(628階)原本供奉著的主祀神是被稱爲"金毘羅"的海上守護神。但這在明治時期，因為神佛分離令(神道教和佛教的神明，不能在同一間寺廟中共同祭祀)被遷移出去，因此現在的旭社，供奉的是天御中主神、高皇産霊神、神皇産霊。原本的主祀神"金毘羅"，現在被遷往岡山縣的西大寺観音院。...

原文出處：香川。金刀比羅宮

延伸閱讀：跨年。神戶 續之章

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