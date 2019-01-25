福岡「船越漁港」自烤海鮮、巨蠔 新甜肥美超過癮！
【作者:rhtravel】
【福岡縣-船越漁港】是日本九州其中一個又平又正的吃烤蠔的好地方！
【船越漁港】比起【岐志漁港】會遠一點點，但人流就比較少。
店家空間較大，更容易找位置，可以吃得更舒服。
一般來說，每年11月至3月就能吃到新鮮肥美的蠔。
這次推介的「牡蠣小屋」是【糸島牡蠣小屋。正榮】
從【福岡-博多】開車來，大概40-50分鐘
店家開車有大量空地可以停車。
新鮮的蠔價錢:1000YEN/1kg/大約12-14隻
其他海鮮的價格，有部分是時價。
1000YEN/1kg！超實惠的！
其他海鮮也超級！超級！超級！新鮮！！！
超大隻扇貝！
自己生蠔自己烤！
店內空間很大
生蠔真的很便宜！！！1000YEN/1kg！！！
一次過這麼多！真的太爽！
又可以玩又可以吃！
鮮甜！
新鮮！
要留意營業時間：時間09:00–17:00(LastOrder:16:30)
部分LastOrder是16:00！
沒有晚餐的，打算來就要留意。
新觧的海鮮！
這次在正榮用餐大概90分鐘。
美食推薦指數：★★★★★（新鮮！肥美！便宜！）
交通方便指數：★★★☆☆（自駕比較方便）
原文網址：http://chun214.pixnet.net/blog/post/351633251
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原文出處：【福岡縣。船越漁港】「糸島牡蠣小屋。正榮」烤蠔、烤海鮮
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