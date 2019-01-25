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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

福岡「船越漁港」自烤海鮮、巨蠔　新甜肥美超過癮！

2019-01-25 21:00背包客棧

【作者:rhtravel】

【福岡縣-船越漁港】是日本九州其中一個又平又正的吃烤蠔的好地方！

【船越漁港】比起【岐志漁港】會遠一點點，但人流就比較少。

店家空間較大，更容易找位置，可以吃得更舒服。

一般來說，每年11月至3月就能吃到新鮮肥美的蠔。

圖／背包客棧
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這次推介的「牡蠣小屋」是【糸島牡蠣小屋。正榮】

圖／背包客棧
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從【福岡-博多】開車來，大概40-50分鐘

圖／背包客棧
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店家開車有大量空地可以停車。

圖／背包客棧
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新鮮的蠔價錢:1000YEN/1kg/大約12-14隻

圖／背包客棧
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其他海鮮的價格，有部分是時價。

圖／背包客棧
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1000YEN/1kg！超實惠的！

圖／背包客棧
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其他海鮮也超級！超級！超級！新鮮！！！

圖／背包客棧
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超大隻扇貝！

圖／背包客棧
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自己生蠔自己烤！

圖／背包客棧
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店內空間很大

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生蠔真的很便宜！！！1000YEN/1kg！！！

圖／背包客棧
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一次過這麼多！真的太爽！

圖／背包客棧
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又可以玩又可以吃！

圖／背包客棧
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鮮甜！

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新鮮！

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要留意營業時間：時間09:00–17:00(LastOrder:16:30)

部分LastOrder是16:00！

沒有晚餐的，打算來就要留意。

圖／背包客棧
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新觧的海鮮！

圖／背包客棧
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這次在正榮用餐大概90分鐘。

美食推薦指數：★★★★★（新鮮！肥美！便宜！）

交通方便指數：★★★☆☆（自駕比較方便）

原文網址：http://chun214.pixnet.net/blog/post/351633251

facebook:https://www.facebook.com/rhtravel.hk

原文出處：【福岡縣。船越漁港】「糸島牡蠣小屋。正榮」烤蠔、烤海鮮

延伸閱讀：【大分。九州自然野生物園】親子必玩。近距離「餵獅子、看老虎」

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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