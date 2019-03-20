連假就去日本玩！關西5大必訪的熱門景點一覽

來到日本關西，大家一定都會到心齋橋、道頓堀、大阪城、清水寺等熱門景點吃喝玩樂，但如果逛膩了這些景點，也別怕～不妨跟著小編一起探索關西秘境吧！所謂的秘境就是，很少人知道、沒有太多觀光客、不在繁華地區、但卻宛如仙境般的美麗地方，小編這次不藏私，通通報給你知！

伊根町

有「京都威尼斯」之美譽的漁村

伊根町 圖／Flickr 分享 facebook

在義大利有「水之都」之稱的海港城市威尼斯，唯美的湖光景色及小船是大家對威尼斯的印象。在日本也能看見這樣被水包圍的小漁村哦！可以說是亞洲版威尼斯的伊根町，以漁業和旅遊業為主，小村落裡無數的「舟屋」是人氣很高的觀光景點，兩層樓舟屋特別的地方在於一樓為漁夫提靠船隻的小港口，二樓則是自己的生活起居空間，但注意別隨便亂入人家的住處唷！在伊根町建議可以體驗用遊船或是騎乘島內免費借出的腳踏車來看看伊根町的樣貌，美麗的小漁村值得待上一天並住下來！

交通：JR京都站→轉搭京都丹後鉄道→天橋立駅→宮津駅下車，出站後搭乘巴士(丹後海陸交通)，「伊根郵便局前」下車。巴士時刻表查詢>>

京都-美山

如童話般的茅葺部落「かやぶきの里・北村」

京都-美山 圖／Flickr 分享 facebook

大家一定都在網路上看過合掌村的美麗景色，想去卻又怕訂不到民宿，就來美山吧！一樣幽靜的部落、可愛的垂簷屋頂、冬天時鋪滿白雪的美麗景色，比起合掌村，更多了與世隔絕的仙境感～難怪被稱為「日本人的心靈故鄉」！從遠處看過去，整片村落排排並坐的茅葺屋，絕對能療癒你的心靈，帶你進入世外桃源～

這裡不只能賞花、賞楓，冬天還有最令人期待的「雪灯廊」活動，除了有民家點燈、還會施放煙火呢！錯過冬天的朋友也不要難過，在春天、秋天會有一齊放水的防災活動，非常特別、很值得一看唷～

到那邊也別錯過用當地生產的蕎麥、水，手作而成的蕎麥麵，也可以吃吃看美山牛乳、超綿滑的雞蛋布丁等美山特產！

小編小提醒：因為交通比較不方便，需要事先規劃好才不會錯過班次喔！

交通：搭乘JR京都站→園部站溪口→出站後搭乘美山周遊巴士→北(かやぶきの里)。

京都-天橋立

要倒過來看的日本三景之一

京都-天橋立 圖／find-travel.jp 分享 facebook

距離京都不遠，但卻充滿了濃厚的鄉間氛圍，搭乘纜車上山後，就能從山上向下俯瞰天橋立的沙洲，據說如果背對沙洲站立，並低頭往後一看，就能看到沙洲像一條橫跨在天上的橋，一定要來看看，才能體會如此壯觀又特別的奇景！

小編超推薦：來到天橋立也可以去熱門周邊景點(智恩寺、籠神社、成相寺)逛逛唷！

交通：搭乘JR京都/大阪至天橋立站

和歌山縣-那智勝浦町

藏身在山林中的「熊野那智大社」

熊野那智大社 圖／Flickr 分享 facebook

這裡不像京都清水寺的熱鬧繁華，多了一份寧靜和清幽，非常適合一個人來探索、置身在美麗的山林間。從參拜道一路往上爬，便會走到熊野那智大社，路旁的風景、店鋪都很有日本的風味，而且完全不會人擠人，更能讓你體驗傳統的日本文化！雖然日本的神社很多，但熊野那智大社更多了一種山樹圍繞的神祕氣勢，絕對能讓你的心靈平靜～

交通：至JR那智站/紀伊勝浦站搭乘公車，在「那智山」下車

著名世界遺產「那智瀑布」

那智瀑布 圖／vimeo.com 分享 facebook

沿著參拜道走去，不僅能從三重塔看到壯觀的瀑布，再往下走，也能從飛瀧神社由下往上看到不一樣的瀑布，那智瀑布高低落差非常大～從下面你能近距離的欣賞到瀑布傾瀉而下的壯觀美景，以及與岩石撞擊的巨大聲響，一定會讓你震撼不已！

交通：至JR那智站/紀伊勝浦站搭乘公車，在「那智の滝前」下車

日本三大古道之一「熊野古道」

熊野古道 圖／Flickr 分享 facebook

著名的熊野古道其中的一段，走在鵝卵石鋪成的步道中，體會整座山林的寂靜、陽光和風的吹拂，絕對能讓你舒適自在的暢遊在山林間、擁抱大自然，而且沿途都有標示清楚的告示牌，絕對不會讓你迷路！

交通：至JR紀伊勝浦站搭乘公車，在「大門坡」下車

竹田城跡

日本的馬丘比丘，被譽為天空之城

竹田城跡 圖／官網 分享 facebook

要觀賞竹田城跡被一層雲海包圍住的景象，這可是可遇不可求，最佳的觀賞地點在竹田城跡對面的立雲峽觀景台，雲海通常出現在9月底~12月初早上八點前。下次去關西不妨到這邊欣賞一下這令人讚嘆的景色吧！

交通：

1.至JR竹田站，選擇自己從登山步道走路上去(約40分鐘)或是搭乘計程車、登山巴士(約20分鐘)至第二停車場，在徒步20分鐘至竹田城跡。

2.至JR竹田站，步行2.8公里到立雲峽觀景台或者搭計程車到立雲峽停車場在徒步上去立雲峽。

門票：大人500日圓，中學生以下免費。

如何前往關西？

前往關西的首選就是直飛大阪，由於傳統航空及廉價航空皆有直飛大阪的航班，機票票價其實十分優惠，以傳統航空而言，最便宜的票價大約7千有找，廉航則是4千多就可以買到一張大阪機票，不過由於大阪是台灣人熱門的旅遊地，如遇旺季還是建議早點入手機票才能安心唷！

這些景點是不是都美到讓人窒息呀！下次安排景點時，不妨把這些地方規劃在裡面，遠離城市的繁華，坐幾個小時的車程，不僅能讓你挖掘到超美麗的仙境，還能體驗到不一樣的日本文化，好好大開眼界～