就是要去看櫻花！2019日本關西賞櫻名所整理！

看完了上集京都賞櫻名所&攻略，接下來看同樣遊關西必去的大阪6大賞櫻景點，一次蒐集完日本關西最精采的賞櫻勝地吧！

❀大阪｜大阪城公園

大阪｜大阪城公園。 圖／battera.co 分享 facebook

大阪城可是不容錯過的賞櫻名所，其落櫻繽紛的景象總讓人流連忘返。賞櫻景點最為知名的為西之丸庭園，種植了多達六百棵櫻花樹，到晚上八點為止會點亮燈籠，成為著名的夜櫻景點。另外，沿著護城河而建的天守閣配著粉紅交錯的櫻花，也是值得一看的景色喔！

賞櫻小撇步：預計花期為3月下旬至4月上旬開始（夜櫻18:00開始）

交通資訊：JR 大阪城公園站/地下鐵谷町線天滿橋/地下鐵中央線森之宮站

❀大阪｜造幣局

大阪｜造幣局。 圖／妞新聞 分享 facebook

造幣局為台灣人到日本旅遊知名的必去景點之一，有著「關西第一的櫻花步道」美稱，平日不開放給民眾，僅於櫻花盛開的7天內會開放。造幣局內的櫻花品種非常少見，多達117種，其中不乏珍貴品種。櫻花滿開時，這條由櫻花堆疊而成的花海走廊，景色讓人十分陶醉。

賞櫻小撇步：預計花期為4月中旬

交通資訊：JR 大阪市營地下鐵東梅田駅/乘谷町線往天満橋駅（於北出口步行約15分鐘）

❀大阪｜水上巴士

❀大阪｜水上巴士。 圖／lifetour.com 分享 facebook

大阪一直以來都有「日本水都」的美譽，如果不想走一般的賞櫻行程，可以選擇搭乘大阪水上巴士Aqua Liner，從河上遠眺櫻花美景環繞的中之島，途中還會經過帝國飯店及造幣局。每年當櫻花季盛開時，沿途兩岸花團錦簇，相當美麗。

賞櫻小撇步：預計花期為4月中旬

交通資訊：

▶從淀屋橋上船的話

1. 可以選擇在OAP港下船，乘船時間約20分鐘、船資￥850(賞櫻期間為￥940)

2. 在大阪城港下船的話，乘船時間約40分鐘，船資￥1300(賞櫻期間為￥1410)

3. 在淀屋橋港下船的話，乘船時間是60分鐘，船資￥1700(賞櫻期間為￥1880)

❀大阪｜櫻之宮公園

大阪｜櫻之宮公園。 圖／lifetour.com 分享 facebook

櫻之宮公園位於大阪城北面、大川東岸，一直以來都是十分著名的賞櫻勝地。細長形的公園靠著河堤，兩岸有徒步遊覽道路，岸旁滿滿的櫻花樹相當壯觀，遠遠的還可以看到大阪城呢！每年春天來此賞櫻的市民源源不絕，旁邊還有許多路邊攤，是非常適合賞櫻的地點唷！

賞櫻小撇步：預計花期為4月上旬

交通資訊：JR大阪環狀線櫻之宮站（桜ノ宮駅）

住這裡賞櫻方便又好逛！

Vessel INN 心齋橋，距離心齋橋商店街步行約10分鐘

Vessel INN 心齋橋。 圖／agoda 分享 facebook

特色：位在兩個地鐵站中間，轉車方便！購物也方便！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰地鐵「心齋橋站」北改札・2番→「クリスタ長堀」北５号出口步行約10秒

附近景點︰心齋橋商店街、道頓崛、難波商店街

❀大阪｜服部綠地公園

大阪｜服部綠地公園。 圖／osaka.letsgojp.com 分享 facebook

「服部綠地」為北大阪區的休憩場所，位於千里丘陵西側，園內種植了許多香草及山茶，花香四溢，營造了一個綠意盎然的寧靜空間。這裡同時是大阪府內最大的公園，每年四月會開滿美麗的櫻花，美的讓人炫目。

賞櫻小撇步：預計花期為3月下旬至4月上旬

交通資訊：北大阪急行「綠地公園站」出站步行約5分鐘

❀大阪｜濱寺公園

大阪｜濱寺公園。 圖／suixinyou.com 分享 facebook

大阪濱寺公園以其松林聞名，在蒼勁翠綠的松林中，淡粉色的染井吉野櫻，顯得十分優雅迷人。園內共有1200多棵櫻花樹，公園中央的玫瑰庭園前還有300多棵櫻花樹和草地，廣場空間寬敞，會舉辦許多活動。

賞櫻小撇步：預計花期為3月下旬至4月中旬

交通資訊：南海電車「濱寺公園站」/阪堺電車「濱寺站前站」

❀大阪｜萬博紀念公園

大阪｜萬博紀念公園。 圖／google 街景 分享 facebook

此地1970年為日本萬國博覧會的舉行地，展期結束後改建成紀念公園，有五千多株櫻花樹，最為知名的賞櫻景點就是東大路的「櫻花隧道」，遇櫻吹雪時的美景如仙境般啊！這裡的人潮比較少，不喜歡人擠人的朋友們可以考慮來這裡悠閒的賞櫻唷！

賞櫻小撇步：預計花期為3月下旬至4月上旬，夜櫻時期開放至21:00

交通資訊：大阪單軌電車「萬博紀念公園站」

❀2019連假賞櫻攻略

2019年連假不少，根據今年日本網站的預測，大阪櫻花大約會在3/26前後開花，而婦幼+清明連假(4/1-4/5)是一個到關西賞櫻的最佳時機啊，千萬別錯過啦！

最後小編提醒大家，2月底到3月初是伊豆河津櫻（日本中部）盛開的時節，而4/1-4/5正是關西最佳的賞櫻日期唷！建議大家提前半年就要開始規畫機票和住宿，才不會暴飲遺憾唷！

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