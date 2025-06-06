日本最大梯田！三重縣「丸山千枚田」美景迷人 賞晚霞絕佳場所

這是我們第5次到位於島根和鳥取中間一帶的山陰中海地區，當地的大哥這次說巧不巧給我們排了好多吃的美食景點哈哈哈，讓自己有種變成毛利小五郎⋯⋯啊不是，是《孤獨的美食家》的井之頭五郎的錯覺。（笑）雖然，我們有一群人，所以不孤獨啦。這次會分3篇文章，來和大家分享我們這次去的景點和餐廳。 第三篇，我們走訪了兩處位於自然美景中的美食地，適合喜歡美食也喜歡自然美景的朋友！

2025-03-10 10:00