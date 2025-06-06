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日本最大梯田！三重縣「丸山千枚田」美景迷人 賞晚霞絕佳場所

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三重縣的丸山千枚田有1340塊梯田，規模堪稱日本最大。　圖：熊野市觀光協會／提供
三重縣的丸山千枚田有1340塊梯田，規模堪稱日本最大。　圖：熊野市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】遠離塵囂這樣玩！堪稱日本最大規模的梯田「丸山千枚田」，位在三重縣南端的熊野市，海拔落差約100公尺的坡地上。在平成初期，由於後繼無人等問題，梯田數量一度減少至僅剩530塊。然而，當地居民齊心協力，成功復原並維持至今，目前已恢復至1,340塊梯田。

這片梯田隨著春夏秋冬、從日出到日落展現不同風貌，大大小小的梯田猶如世外桃源的絕美景致，是欣賞晚霞的絕佳場所。另外，往年6、7月還會舉行送蟲儀式，在田埂上點亮上千盞燈火，照亮夜空，場面蔚為壯觀。

◉ 三重．丸山千枚田

・交通：JR熊野市站搭乘往瀞流莊方向的巴士（熊野古道瀞流莊線）至千枚田．通峠入口站，徒步約30分鐘。

・地址：三重県熊野市紀和町丸山

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