靜岡縣9個必去推薦景點 – 玩遍伊豆、熱海、濱松多個地區！(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"靜岡縣9個必去推薦景點 – 玩遍伊豆、熱海、濱松多個地區！(上)"，本文將再介紹5個靜岡縣景點

5. 修善寺

伊豆市的「修善寺」充滿歷史氛圍，並以豐富溫泉而聞名，有很多溫泉旅館可以享受當天來回的溫泉或住宿。

當地有一條沿著溫泉街中心流經的桂川而建的「竹林小徑」，翠綠的竹林與幽靜的氛圍，搭配四周日式傳統建築，因此又有「伊豆的小江戶」的美名！

修善寺地名的由來其實就是來自寺廟「修禪寺」，這家寺廟早在807年由弘法大師(空海)興建，據說當地著名的溫泉「獨鈷之湯」就是由弘法大師所引出來，而他所使用的佛具「獨鈷杵」還收藏於寺內的寶物館中。另外，寺內供奉的大日如來坐像也被指定為國家重要文化財，具有歷史價值。

修善寺

地址：静岡県伊豆市修善寺

靜岡縣推薦景點 – 御殿場・沼津・三島地區

御殿場・沼津・三島因為位置相鄰，很多人都會把它們安排在同一行程中。御殿場以OUTLET最受歡迎，沼津是臨海城市，可以大啖美味的海鮮，三島則有能欣賞風景的吊橋設施，一次享受吃喝玩樂。

6. 御殿場PREMIUM OUTLETS

御殿場PREMIUM OUTLETS是關東地區知名的Outlet暢貨中心之一，擁有約290家精品名牌、日本及海外知名品牌、餐廳等。在購物的同時還能遠眺富士山美景，讓逛街體驗更加特別與愉悅。

此外，Outlet內設有旋轉木馬等遊樂設施，大人在買東西時小孩子也可以放電，還併設飯店「HOTEL CLAD」及溫泉設施「木之花之湯」，提供放鬆休憩的空間，打造獨特的購物度假體驗。

御殿場PREMIUM OUTLETS

地址：静岡県御殿場市深沢1312

7. 三島天空步道

這是日本最長的人行橋，全長400公尺，距離地面約70公尺，讓人彷彿漫步於空中，畏高的話可是會感到緊張心跳加速！

在吊橋上可眺望富士山，並欣賞駿河灣、箱根群山等壯麗景色，在半空中難得體驗的視角，享受沒有遮擋的美麗景觀，是靜岡縣的人氣觀景景點。

圖片來源自PR TIMES

除了吊橋，園區內也設有專門販售伴手禮的商店和餐廳。穿越吊橋後，還能付費體驗長距離滑索與各式戶外活動，適合喜愛挑戰與冒險的人。

三島天空步道

地址： 静岡県三島市笹原新田313

8. 伊豆・三津海洋樂園

位於靜岡縣沼津市的「伊豆・三津海洋樂園」以駿河灣為中心，飼養約300種海洋生物。

這裡其實是日本首座飼養海豚的水族館，還是世界首次開始飼養鯨鯊和侏抹香鯨的設施。在這裡可以欣賞到海獅和海豚的表演、學習海洋生物知識的常設展覽，無論大人小孩都會享受。

伊豆・三津海洋樂園

地址：静岡県沼津市内浦長浜３−１

靜岡縣推薦景點 – 濱松地區

濱松市相對鄰近愛知縣，除了是製造汽車、樂器等聞名的產業之城，同時擁有景色優美的「濱名湖」、再加上「濱松城」等歷史古蹟，加上近年新開幕的甜點、網美設施，可在當地感受豐富的自然景觀與歷史文化。

9. 溫暖之森

溫暖之森一處中世紀歐洲小村莊氛圍的設施，猶如吉卜力電影中的可愛建築，讓人像身處童話世界一樣。這是由建築師佐佐木茂良先生所打造，喜愛歐陸風建築的他最初建造了自己的家、車庫等，後來這些房子改造成綜合設施，開放遊客來參觀。

園區內洋溢著異國風情，共有12家商店及餐廳，包括雜貨店、義式冰淇淋店、咖啡廳等。地方不大，但很好拍，處處都是打卡點，成為了濱松縣熱門的網美景點，吸引許多女生到訪。

溫暖之森

地址：静岡県浜松市中央区和地町2949

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