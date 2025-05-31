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全球首座3D列印車站正式完工！JR「初島站」採用創新技術，顯著縮短工期降低成本

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全世界第一座使用 3D 列印技術打造的 JR初島站。　圖：Serendix 株式會社／提供
全世界第一座使用 3D 列印技術打造的 JR初島站。　圖：Serendix 株式會社／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】科技日新月異，日本和歌山的初島車站因應木造車站老舊需要翻新，加上成本考量，透過 Serendix 株式會社與 JR西日本集團共同在和歌山縣有田市的 JR紀勢本線「初島站」，完成了全球首座使用 3D 列印技術建造的車站大樓，已於03/26完工。這座新車站預計在外部景觀工程與剪票閘門等設施施工後，於今年7月正式啟用。

此次建設專案以創新 3D 列印技術為核心，突破傳統建築工法，在最後一班列車停止行駛到第一班列車出發的6小時夜間時段內，完成包括基礎在內的主體結構搭建，工期僅需約2小時。不僅顯著降低建設成本與時間，也為未來鐵道設施與民間住宅的建設開啟嶄新可能。

初島站原為1948年建造的木造車站，隨著設施老化，維護與管理成為課題。本次新站建設以「在6小時內完成基礎與結構體」為目標，運用 Serendix 開發的建築用 3D 列印技術，突破傳統施工限制。

Serendix 共同創辦人暨營運長（COO）飯田國大表示：「當初設定的目標是在末班車後、首班車前的6小時內完成建設，包含基礎工程，挑戰難度極高。但我們過去已有在24小時內完成 3D 列印住宅建設的實績，這次的挑戰展現了我們對建築創新與社會貢獻的承諾。在勞動力不足日益嚴重的建設業界，透過3D列印與自動化技術提升生產效率，將成為未來關鍵。我們希望透過此次成果，進一步推廣 3D 列印在鐵道、公共建設、住宅等多元領域的應用。」

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