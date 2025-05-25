到山梨縣遊覽河口湖、山中湖、富士吉田等熱門景點，一起欣賞富士山美景吧！(下)

延續"到山梨縣遊覽河口湖、山中湖、富士吉田等熱門景點，一起欣賞富士山美景吧！(上)"，本文將再介紹六個山梨縣景點

5. 河口湖楓葉迴廊

河口湖不只可以觀賞富士山，也可感受四季自然變化。河口湖畔約有400到500株紅葉，從11月上旬到中旬樹木會染上絢麗的紅色，特別是位於梨川兩旁的60棵巨型楓樹，形成了一條約150米的紅葉隧道。

鮮豔絕倫的紅葉和黃葉交織，美麗景色會映照在河面上，相當壯觀，無論抬頭仰望還是低頭細看都是被一片美景包圍。

在紅葉季節，這裡會舉辦「富士河口湖紅葉祭」，設有許多攤販熱鬧非凡，並且在晚上會舉行點燈活動，紅葉與燈光的絕妙搭配，遊客可以在白天和夜晚中，感受不同的夢幻景色。

地址 : 河口湖畔河口梨川周辺

前往方法：富士急行線「河口湖」站搭乘河口湖周遊巴士，在「久保田一竹美術館」站下車

山梨縣推薦景點 – 山中湖地區

山中湖位於山梨縣南都留郡，是富士五湖中面積最大、海拔最高的湖泊，也是最接近富士山的湖泊，能欣賞逆富士、鑽石富士等不同風貌，吸引許多攝影愛好者前來拍攝。

6. 山中湖河馬水陸兩用船「YAMANAKAKO NO KABA」

山中湖有一款非常特別的水陸兩用巴士「YAMANAKAKO NO KABA」，巴士的車頂與窗戶採用開放式設計，讓乘客能夠一邊欣賞山中湖及富士山的壯麗景色，一邊享受陸上與水上觀光的獨特體驗。

巴士會從森林公路直接衝入湖中，瞬間激起水花四濺，場面相當震撼。在欣賞湖景的同時，導遊還會講解與山中湖有關的傳說與故事，讓遊客在輕鬆愉快的氛圍中了解這片湖泊的特色與歷史，感受別具一格的山中湖觀光樂趣。

地址 : 山梨県南都留郡山中湖村平野506-296

前往方法：富士吉田・忍野・山中湖 周遊巴士在「山中湖 旭日丘」站下車，徒歩約1分

7. PAPER MOON

當地的人氣咖啡廳與雜貨店，被豐富自然的森林與庭園所包圍，以「讓大人度過舒適時光」為概念，白色建築與植物相映成趣，店內裝潢、陳列展示都打造出精緻的空間氛圍，讓人可以享受寧靜的片刻。

他們提供各種蛋糕與甜點，除了提拉米蘇、香蕉卡士達派、到搭配冰淇淋的蘋果派等經典口味，還有使用當季水果的期間限定甜點，每天早晨在店內手工製作。美味的甜點搭配紅茶或咖啡享用，享受悠閒的甜蜜時光。

地址 : 山梨県南都留群山中湖村平野481-1

前往方法：富士吉田・忍野・山中湖 周遊巴士在「撫岳荘前」站下車，徒歩約1分

8. 忍野八海

忍野八海鄰近山中湖，搭乘巴士約20~30分鐘便可來往兩地，很多人會把它們安排在同一天的行程中。

忍野八海是指位於忍野村的八個清澈湧泉 – 「出口池」、「「御釜池」、「銚子池」、「底抜池」、「濁池」、「湧池」、「鏡池」、「菖蒲池」，由富士山的雪水經過長時間過濾滲透而成，每個池塘背後都有富士信仰的歷史和傳說，更被指定為國家天然紀念物。

除了欣賞美麗的湧池，周邊還有水車和茅草屋頂的土產店、餐廳，有著古樸而寧靜的氛圍。可以在片充滿歷史氣息的環境中購買當地特色伴手禮，品嚐日式美食，感受濃厚的古典日本風情。

地址 : 山梨県南都留郡忍野村忍草361-2（湧池）

前往方法：富士吉田・忍野・山中湖 周遊巴士在「忍野 しのびの里」站下車

山梨縣推薦景點 – 西湖地區

西湖也是富士五湖之一，相較於其他湖泊，西湖環境更加幽靜，保有原始自然風貌，可以享受寧靜和神秘氛圍。

9. 西湖 療癒之里 根場

在山梨縣也可看到傳統茅草屋！在「西湖 療癒之里 根場」有約20棟茅草屋頂的建築，還原懷舊日本原始風貌。在這裡可以富士山為背景，能欣賞到與茅草屋融合的自然之美，感受宛如穿越時光回到昔日農村的氛圍。

每棟建築均設有資料館與畫廊、體驗教室、商店、餐廳及茶屋等，遊客可以盡情體驗傳統工藝、選購當地特產，並享用美味餐點，體驗純樸而獨特的日式風情。

地址 : 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖根場2710

前往方法：乘搭西湖周遊巴士，在「西湖いやしの里根場」站下車，步行約1分鐘

山梨縣推薦景點 – 富士吉田地區

富士吉田市位於山梨縣東南部，以富士山信仰文化和壯觀的富士山景色聞名，還是富士登山吉田路線的起點，在市內可以不同方式欣賞富士山。

10. 新倉山淺間公園

位於新倉山山腰的「新倉山淺間公園」是欣賞富士山正面美景的絕佳去處。園內設有散步道與斜坡步道，雖然需要攀登398級階梯或走斜坡進行小型登山，但當抵達「忠靈塔」後方的展望台時，能同時捕捉到富士山與忠靈塔的完美合影，那片景致會讓人覺得一切辛苦都值得。

而在山腳設有新倉富士淺間神社，壯觀的紅色大鳥居，神社本殿上所裝飾的鬼瓦都是看點之一，可以在這裡參拜祈求驅災、家庭圓滿、安產等。

地址 : 山梨県富士吉田市新倉3353-1

前往方法：富士急行大月線「下吉田」站徒歩約10分

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