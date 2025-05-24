到山梨縣遊覽河口湖、山中湖、富士吉田等熱門景點，一起欣賞富士山美景吧！(上)

山梨縣擁有日本最高峰富士山、著名的葡萄酒與美食、豐富的歷史與文化，以及眾多溫泉與美景，是人氣東京近郊旅行地點。

這篇文章會為大家整理多個熱門景點，劃分成河口湖、山中湖、富士吉田多個地區，從欣賞富士山的觀景設施到適合親子到訪的水果園、文青景點的美術館等等，可以在山梨縣享受不同樂趣！

山梨縣在哪裡？

位於日本中部的山梨縣，是一個四周環山、沒有臨海的縣份，與東京、神奈川、靜岡、長野、埼玉相鄰。山梨縣被富士山、八岳、南阿爾卑斯山等山脈環繞，與靜岡縣共享壯麗的富士山景色。

而本文會集中在河口湖、山中湖、富士吉田等旅遊熱門地區介紹推薦景點。

山梨縣推薦景點 – 河口湖地區

富士五湖之一的河口湖擁有五湖中最長的湖岸線，不僅可以近距離欣賞富士山的壯麗景色，湖畔步道適合悠閒散步，周邊還匯聚了許多知名觀光景點，由於從東京出發交通便利，成為熱門的一日遊目的地。

1. 大石公園

大石公園是一座能同時飽覽湖泊與富士山美景的景點。這裡一年四季都有各種花卉盛開，當中以薰衣草、粉蝶花、波波草最為知名，湖光山色與花海交織的美景吸引很多人來拍照。

公園免費開放，遊客可沿著湖畔悠閒漫步，感受花海的浪漫風情。園內也設有伴手禮店與小吃店，能在大自然環境中休憩一下。

大石公園還併接商業設施「富士大石花園平台」，園區內設有多家商店及咖啡廳，包括充滿和風特色的雜貨店店、提供正宗披薩的餐廳，使用山梨產水果製成甜點的咖啡廳，是個適合悠閒漫遊、美食購物的好去處。

地址 : 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1477-1

前往方法：富士急行線「河口湖」站搭乘河口湖周遊巴士，在「河口湖生活館」站下車、徒歩約2分

2. 河口湖音樂森林美術館

圖片來源自pr times

以雄偉的富士山與河口湖為背景，河口湖音樂與森林美術館佔地廣闊，園區內擁有華麗的莊園與歐風街道，讓人彷彿步入中世紀歐洲的優雅世界。

圖片來源自pr times

館內的音樂廳珍藏世界罕見的音樂盒與自動演奏樂器，其中包括世界最大的舞蹈風琴、擁有百年歷史的自動演奏樂器等，展現音樂藝術的非凡魅力。此外，美術館定期舉辦各式精彩活動，讓遊客沉浸於樂聲與歷史交織的夢幻時光，感受音樂與藝術的獨特氛圍。

地址 : 山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20

前往方法：富士急行線「河口湖」站搭乘河口湖周遊巴士，在「河口湖音樂森林美術館」站下車

3. 河口湖富士山纜車

圖片來源自pr times

纜車連接河口湖畔站與富士見台站，約3分鐘即可抵達標高1,075公尺的天上山山頂。在展望台可俯瞰壯闊的富士山與河口湖，視野遼闊。在天氣晴朗時，甚至能遠望南阿爾卑斯山脈，連山麓景色都一覽無遺。

圖片來源自pr times

山頂上設有各種觀光景點，例如以日本童話故事《咔嚓咔嚓山》為主題的「咔嚓咔嚓山絕景鞦韆」、「兔子神社」、「狸貓茶屋」等，可以一邊盪鞦韆一邊欣賞景色、與美景合照，享受各種樂趣！

地址 : 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1163-1

前往方法：富士急行線「河口湖」站搭乘河口湖周遊巴士，在「遊覧船・ロープウェイ入口」站下車，徒歩約3分

4. 河口淺間神社遙拜所（天空的鳥居）

河口淺間神社遙拜所又稱為「天空的鳥居」，這是讓人遙拜富士山這座神聖山體的地方。

位於河口淺間神社的後山上，不開車的話，從神社需要走約30分鐘才到達遙拜所。遙拜所境內不大，會收取入場遊客200日幣的運營協力金，用作維護設施。

圖片授權自Instagram@_kusafoto

遙拜所以宏大的富士山為背景，在這裡可以拍攝到和鳥居同框合照，因此很受旅客歡迎。人多的話鳥居前可能會排隊，想要拍照可能要等候一下！鮮豔的紅色鳥居與背景中的富士山交相輝映，構成了令人屏息的神聖景致，成為吸引遊客的必訪景點。

地址 : 山梨県南都留郡富士河口湖町河口1119-2

前往方法：JR富士急行線「河口湖」站搭乘河口湖周遊巴士，「河口郵便局前」下車徒歩約3分到達河口淺間神社，再步行約30分鐘

因篇幅關係，其他景點將留至下集

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