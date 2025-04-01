靜岡採草莓居然不限時間！再讓你包場溫室、超甜美石垣莓吃到飽

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】春天是日本採草莓的好時節！在靜岡市駿河區，沿著國道150號、面向駿河灣的「久能草莓海岸通」上，聚集了許多草莓觀光農園，形成一條充滿甜美果香的道路。

這裡的草莓最特別之處，就是採用「石垣栽培」方式種植，因此被稱為 「石垣草莓」。每年12月到5月是草莓採摘季，吸引許多遊客前來體驗 親手摘採鮮甜多汁的草莓。

▲「Strawberry Field」這間擁有超過百年歷史的農園，老闆萩原先生是第五代，希望未來也可以把石垣草莓推廣到台灣。 記者-蔡雅雯／攝影

特別推薦「Strawberry Field」這間擁有超過百年歷史的農園，老闆萩原先生是第五代，他表示自家農園歷史可以追溯到明治30年（1897 ），在昭和初期（1930 年左右）時，由於石垣草莓的無敵美味，甚至成了當時皇室的御用水果。令人驚奇的是連大名鼎鼎的美國的海倫·凱勒也曾在1937年造訪這裡。

此外，萩原先生說目前農園內共有七十座溫室、超過兩萬多株草莓，不同於一般農家的限時採草莓，這裡完全不限制時間，甚至提供一組客人一個溫室慢慢享用，非常適合親子家族前來。

在面向駿河灣大海的 Strawberry Field 溫室中採摘的石垣草莓又甜又好吃。 記者-蔡雅雯／攝影

▎為什麼「石垣草莓」特別甜？

「Strawberry Field」農園的萩原先生表示，石垣草莓栽植的歷史可以追溯到明治時代，當時還沒有溫室設備，但因此地靠海氣候溫暖，加上石頭能夠儲存熱量，即使是在冬天，草莓也能順利結果。也因此，石垣草莓的甜美關鍵在於靜岡得天獨厚的氣候與地形。

✔ 陽光充足：草莓園位於久能山南側的緩坡上，面向駿河灣，沒有太多遮蔽物，可以充分吸收日照，讓草莓自然成熟。

✔ 海面光線反射：陽光從海面反射，再次照射到草莓，提供額外的光照能量。

✔ 石垣保溫效果：白天吸收熱量的石頭，在晚上仍能持續散發熱能，就像天然的暖氣，讓草莓即使在寒冷的冬季也能健康生長。

✔ 避免接觸土壤：石垣的高度能防止草莓直接碰觸土壤，減少腐爛與病害，使果實更乾淨、更耐存放。

這些天然條件與巧妙的栽培方式，讓「石垣草莓」甜度更高、口感更佳，是當地的招牌特色。目前，這種特殊的「石垣草莓」只有靜岡才有生產，成為當地的獨特特色。來這裡體驗採草莓，可以直接品嚐到完熟的草莓，比市場上販售的還要更香甜多汁！

◉ 靜岡縣石垣苺觀光農園 Strawberry Field

・期間：2025年1月2日（四）～5月中旬

・費用：大人（中學生以上）2,800日圓、小學生2,700日圓、兒童（3歳～6歳）1,400日圓（3歳未滿免費）

・營業時間：9:30～16:00（最後入場至15:00）

・公休日：週一、週五（週五逢假日開園）

・官網：https://strawberryfield-ishigaki.com/about/

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