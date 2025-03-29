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房間裡竟然有生啤可無限暢飲？朝聖靜岡「West Coast Brewing」直營精釀啤酒飯店

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
West Coast Brewing 於2022年設立了品牌直營的精釀啤酒飯店「The Villa & Barrel Lounge」，入住就能在房間生啤無限暢飲。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　記者-蔡雅雯／攝影
West Coast Brewing 於2022年設立了品牌直營的精釀啤酒飯店「The Villa & Barrel Lounge」，入住就能在房間生啤無限暢飲。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　記者-蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】手工精釀啤酒熱潮吹進靜岡的用宗小漁港！West Coast Brewing （以下簡稱 WCB）於 2019年夏天在用宗漁港開業，以優質天然地下水釀造出充滿美國西岸風格的美味啤酒，特別強調啤酒花的香氣與風味，推出各種不同類型的精釀啤酒。目前每週都會推出2～3款全新口味，不斷推陳出新擁有大批粉絲。

▲West Coast Brewin 每週都會推出2～3款全新口味，新鮮好喝。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　記者-蔡雅雯／攝影
▲West Coast Brewin 每週都會推出2～3款全新口味，新鮮好喝。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　記者-蔡雅雯／攝影

此外，WCB更於2022年夏天設立了品牌直營的精釀啤酒飯店「The Villa & Barrel Lounge」，讓喜歡啤酒的旅客宛如住進精釀啤酒廠般，可以在房間中盡情暢飲啤酒。據說因為生意太好，週末往往一房難求。

▍客房內設有「專屬生啤機」，住客限定精釀啤酒喝到飽！

▲客房內設有「專屬生啤機」，住客限定精釀啤酒喝到飽。【※ 禁止酒駕；開車不喝酒，喝酒不開車。】　圖：West Coast Brewing／提供
▲客房內設有「專屬生啤機」，住客限定精釀啤酒喝到飽。【※ 禁止酒駕；開車不喝酒，喝酒不開車。】　圖：West Coast Brewing／提供

實現啤酒愛好者夢想的『The Villa & Barrel Lounge』，就位於釀酒廠對面。飯店共設有 5 間精緻客房，一樓設有 Taproom（酒吧），提供 約 10 款新鮮直送的生啤，讓人能隨時品味 WCB 的最新佳作。此外，還設有 Barrel Lounge（橡木桶酒廊），讓賓客能夠品嚐歷經時間醞釀的稀有 桶陳啤酒（Barrel-Aged Beer）。

▲客房牆上有醒目的擬人化啤酒花大壁畫，充滿美式塗鴉風。　圖：West Coast Brewing／提供
▲客房牆上有醒目的擬人化啤酒花大壁畫，充滿美式塗鴉風。　圖：West Coast Brewing／提供

大廳和客房空間還展示了多幅壁畫及藝術作品，為這趟沉浸式精釀啤酒之旅增添濃厚的文化氣息。

這裡每間客房內都配備「住客專屬生啤機」，實現了「打開水龍頭就是啤酒」的夢想！房間內提供特別釀造、僅限住客享用的精釀啤酒，若自備 Growler（專用外帶啤酒瓶），還可以帶回家慢慢品味。特別注意：此服務限選擇「啤酒喝到飽」方案的住客。

▲房內的迷你吧冰箱備有各式 WCB 罐裝或瓶裝啤酒，需另外付費。　圖：West Coast Brewing／提供
▲房內的迷你吧冰箱備有各式 WCB 罐裝或瓶裝啤酒，需另外付費。　圖：West Coast Brewing／提供

而房內的迷你吧冰箱則準備了各式WCB罐裝或瓶裝啤酒，其中可能還有難以入手的稀有款！開門的瞬間，驚喜等著您。特別注意：冰箱內的罐裝或瓶裝啤酒需額外付費。

早餐就能喝啤酒？飯店一樓就有 Taproom 小酒吧

▲飯店一樓的 Taproom。　記者-蔡雅雯／攝影
▲飯店一樓的 Taproom。　記者-蔡雅雯／攝影

▲飯店一樓的 Taproom 共有16個生啤龍頭，常備10款左右的現釀精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；安全誠無價，酒後找代駕。】　記者-蔡雅雯／攝影
▲飯店一樓的 Taproom 共有16個生啤龍頭，常備10款左右的現釀精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；安全誠無價，酒後找代駕。】　記者-蔡雅雯／攝影

▲WCB 首間專為桶陳啤酒設立的酒廊，住客可在此付費試飲這些獨一無二的佳釀。　記者-蔡雅雯／攝影
▲WCB 首間專為桶陳啤酒設立的酒廊，住客可在此付費試飲這些獨一無二的佳釀。　記者-蔡雅雯／攝影

設立於飯店一樓的 Taproom 共有 16 個生啤龍頭，常備 10 款左右的現釀精釀啤酒，不僅開放給住客，一般遊客也可入內享用。更驚喜的是，營業時間從早上 8:00 一直開到晚上 22:00！不論是美式早餐「炸雞 & 鬆餅」 搭配晨啤，或是細細品味手沖咖啡，這裡都有提供。晚餐時段則供應 WCB 驕傲推出的 Tex-Mex 風味墨西哥料理，與啤酒搭配更是絕配！

此外，WCB 除了每週推出新鮮現釀啤酒，也積極投入桶陳啤酒（Barrel-Aged Beer, BA）的釀造。桶陳啤酒經過長時間於橡木桶熟成，風味深邃迷人。位於飯店內另一區的 Barrel Lounge，正是 WCB 首間專為桶陳啤酒設立的酒廊，住客可在此付費試飲這些獨一無二的佳釀。

▍每週末推出啤酒廠參觀體驗，90分鐘3500日圓再送精釀啤酒

「West Coast Brewing」精釀啤酒廠還在每週六和週日的早上10:30-12:00推出酒廠參觀體驗，可直接線上報名（僅限日文講解），90分鐘3500日圓再送一罐 WCB 精釀啤酒。

無論是熱愛啤酒的你，還是想體驗沉浸式精釀啤酒文化的旅人，「The Villa & Barrel Lounge」都將為你帶來前所未有的住宿體驗。快來這裡一起舉杯暢飲！ 

▲每週末推出啤酒廠參觀體驗，90分鐘3500日圓再送精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　記者-蔡雅雯／攝影
▲每週末推出啤酒廠參觀體驗，90分鐘3500日圓再送精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　記者-蔡雅雯／攝影

🍻

■ 地圖位置

「The Villa & Barrel Lounge」：https://maps.app.goo.gl/xVwSVXvyR6cn3Sac8

「West Coast Brewing」：https://maps.app.goo.gl/FTpCpp39XzQroj778

■ 交通：JR用宗車站徒步12分鐘

【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】

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