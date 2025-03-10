鳥取島根在地美食旅遊 不孤獨的美食家日本山陰之旅 ③山海美景中享美食篇

這是我們第5次到位於島根和鳥取中間一帶的山陰中海地區，當地的大哥這次說巧不巧給我們排了好多吃的美食景點哈哈哈，讓自己有種變成毛利小五郎⋯⋯啊不是，是《孤獨的美食家》的井之頭五郎的錯覺。（笑）雖然，我們有一群人，所以不孤獨啦。這次會分3篇文章，來和大家分享我們這次去的景點和餐廳。

第三篇，我們走訪了兩處位於自然美景中的美食地，適合喜歡美食也喜歡自然美景的朋友！

▎推薦① 真名井阿嬤的小溪餐廳 可愛水果芭菲與甜點

前文有提到過山陰的靈峰大山，而就在大山山腳下，座落了一間店名特別可愛的民宅小餐廳，叫「真名井阿嬤的小溪餐廳」——它可是Google Map評價4.2星的人氣餐廳，餐廳名物是以蕎麥麵和各式各樣非常可愛水果芭菲和甜點。我們這次嚐了非常豪華的草莓芭菲，還有用白豆沙做成的可愛花束冰淇淋，兩項都是毫無疑問的「色香味俱全」。

很巧的，這次拜訪時遇見了和朋友們喝完茶要送客的真名井阿嬤本人。據說她已經高齡八十多歲，可看起來精神抖擻活力十足！阿嬤說她最早是因為喜歡做料理，才開了這家店，一開就開了幾十年。現在她已經基本引退，交給家裡的年輕一代來經營，而這些可愛的甜點，是她女兒開發的。

雖然這次衝著甜點來，沒能嚐到蕎麥麵覺得有點可惜，不過也就讓它成為下一次再訪的動力吧。

真名井阿嬤的消息餐廳所在的區域，是山陰名水「天之真名井」所在的地方，而它也是日本環境省指定的日本百名水之一。天之真名井每天湧出約2,500公噸的泉水，是周邊居民生活與農業養殖的重要泉源。在餐廳附近設有遊步道，能見到一些蠻有復古鄉村風情的水車和小茅屋，也是感受大山自然環境的一個好地方。

【真名井阿嬤的小溪餐廳（真名井ばあちゃんのせせらぎレストラン）】

地址： 鳥取県米子市淀江町稲吉285-2

營業時間：12:00〜18:00（LO17:30）

公休日：週二

大眾交通：JR淀江站出發，約7分鐘車程。

官方Instagram

▷周邊景點推薦：植田正治美術館與大山星空絕景

山陰的大山一帶，是日本國內很有人氣的觀星區域，也有不少日本攝影愛好者和攝影師喜歡前往捕捉星空攝影，甚至讓鳥取縣有了「星取縣」的稱號，而當地觀光局也曾舉辦不少星空攝影的行程。大山星空之美，不純粹在於星空，也在於地景的搭配，而在幾個人氣的拍攝點中，最容易辨識且對外國遊客的我們又有些「話題性」的，當屬於植田正治寫真美術館這個拍攝點了。

大山西麓又有「伯耆富士」的別名，頗有富士山之姿。植田正治寫真美術館是眺望伯耆富士的絕佳角度，而晚上周圍光害少，自然成為星空攝影的絕佳場所。

植田正治是日本頗具代表性的攝影師之一，也是日本男星福山雅治的攝影老師，所以植田正治寫真美術館是不少攝影愛好者，以及福山雅治粉絲到鳥取縣都會想「朝聖」的地方。去美術館參觀後，再留下來觀測星空或許會是個不錯的選擇。

【植田正治寫真美術館（植田正治写真美術館）】

地址： 鳥取県西伯郡伯耆町須村３５３−３

營業時間：10:00～17:00

公休日：每週二（遇到國定假日則改為隔日休館）

※令和6年12月10日至隔年2月底則為冬期休館

大眾交通：從JR米子站搭乘計程車約25分

官方網站

▎推薦② KIRARA多伎公路休息站 海景童話與章魚燒

從出雲市西邊綿長海岸線的多伎町，是日本夕陽百選的小鎮，特別是在海岸邊的KIRARA多伎公路休息站，是不少當地人假日兜風散心的好去處。傍海的公路休息站，建築頗有童話風格，且建築外還能遇見可愛的北歐小精靈。有藍天白雲當背景，特別適合拍照和散步。

不過說到公路休息站，不管是不是愛吃鬼，想必第一時間都會想到小吃美食和伴手禮吧。（笑）KIRARA多伎公路休息站有名物——出雲海鮮章魚燒。雖說名為章魚燒，但其實一盒六個不只有章魚，還有蝦和扇貝口味，且口感紮實！

KIRARA多伎公路休息站還有很多蠻有特色的伴手禮，例如造型特別的玫瑰麵包，各色無花果的食品等。從公路休息站沿著海岸線往東走，還有一些海邊的咖啡店可以探訪。

【KIRARA多伎公路休息站（道の駅 キララ多伎）】

地址： 島根県出雲市多伎町多岐135-1

營業時間：

▷特產販售 9:00～18:30

▷小吃等販售 9:30～18:00

大眾交通：一畑電車北松江線 電鐵出雲市站，轉往JR小田站的公車小田線，到砂原站下車，步行約5分鐘抵達。

官方網站

這次山陰之旅的分享就先到這兒啦！想要看其他遊玩路線，延伸閱讀↓❤️

鳥取島根在地美食旅遊 不孤獨的美食家日本山陰景點與餐廳小吃推薦

如果想要找更多其他的體驗或景點，也可以 參考我們以前寫過的文章 ，或者到「中海・宍道湖・大山圏域觀光局」的 繁體中文官方網站 查看，或是Follow他們的 繁體中文官方Instagram ！今年適逢大阪世博，若有意去看世博會且時間充足的話，順便到山陰一帶玩一圈也是不錯的選擇。

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