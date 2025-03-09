鳥取島根在地美食旅遊 不孤獨的美食家日本山陰之旅 ②出雲安來松江好酒推薦

第5次到位於島根和鳥取中間一帶的山陰中海地區，當地的大哥這次說巧不巧給我們排了好多吃的美食景點哈哈哈，讓自己有種變成毛利小五郎⋯⋯啊不是，是《孤獨的美食家》的井之頭五郎的錯覺。（笑）雖然，我們有一群人，所以不孤獨啦。這次會分3篇文章，來和大家分享我們這次去的景點和餐廳。

第二篇要介紹的是適合對品酒有興趣的朋友的酒廠系列～我們分別拜訪了位於安來、出雲及松江的三種不同「酒景點」，下面一起來看看。

▎美酒推薦① 從日本酒月山到吉田酒造

談起島根的日本酒，相信不少好酒之士都會想到吉田酒造出品的「月山」——畢竟吉田酒造月山系列的純米大吟釀、出雲純米吟釀，還有月山日本酒氣泡香檳，在台灣也能找到且頗有人氣。這次既然來到島根美食之旅，當然也少不了到位於安來市廣瀨町的吉田酒造本家看看囉。

吉田酒造的前身是「安屋坂店（やすやさかみせ）」，創立於1743年的江戶時代寬寶年間，至今約有300年的歷史，所釀造的日本酒亦曾在江戶時代時受當時藩主的喜愛，直到今日，依然十分受到當地人歡迎。採用的是當地契約農家栽培的稻米，先進的機械與技術，搭配被島根縣列為「銘水百選」的超軟水，吉田酒造釀造出來的酒，不僅香氣撲鼻，喝起來更清爽且回韻。

※ 喝酒不開車，開車不喝酒。

拜訪吉田酒造，無疑可以找到包括日本酒月山系列在內的多種酒品，除了台灣可以找到的幾款之外，還有一些生原酒和限定款，以及吉田酒造出產的梅酒、蒸餾酒等。當然，店內也有一些原創的文創商品可以買來作為伴手禮。

※ 喝酒不開車，開車不喝酒。

這次拜訪，店家特別例外地讓我們試喝了很有人氣的月山日本酒氣泡香檳（店內其實沒有提供試飲服務）。這款日本酒氣泡香檳喝起來甜甜的，又有香檳的氣泡感，卻沒有香檳常有的澀，筆者個人蠻喜歡的。

值得一提的是，吉田酒造建築依然保留了濃厚的復古氛圍，境內的煙囪能見到的「安」一文字，是來自前身的印記。且過去這裡曾是尼子氏月山富田城的城下町，小小散步一番也頗有滋味。

【吉田酒造】

地址：〒692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬1216

營業時間：9:00～17:00

公休日：2月為週日與國定假日公休、3月～5月為六日與國定假日

官方網站

▎Special 去吉田酒造後還可以去⋯⋯

▶︎景點推薦 體驗和紙草木染

和吉田酒造一樣在島根安來一帶，有個和紙工坊兼店舖「廣瀨和紙 紙季漉」。廣瀨和紙是島根縣安來市的傳統工藝品，但隨著機械製作的和紙興起，廣瀨和紙越來越少見。2022年3月誕生的廣瀨和紙 紙季漉，主理人是年輕的廣瀨和紙第六代職人——大東由季小姐。她是在第五代廣瀨和紙職人長島勳的旗下學習三年後獨立，並自己開設了工坊，和喜歡草木染的母親一起打理工坊。

我們這次雖然蠻想體驗手漉和紙，但由於趕不上每月一次的體驗課程，便選擇了也很有趣的和紙草木染。「廣瀨和紙 紙季漉」所使用的和紙，採用100％使用日本產原料製作，紙質堅固，不易破損或裂開。染色時放入水中，也彷彿是布一樣的感覺！

除了體驗之外，在工坊空間內也能看到一些和紙做的小物，包括杯墊、燈飾等，精緻又可愛。工坊旁還有一個小小的展覽空間，裡面能見到一些藝術家的作品，看一看會覺得很療癒。（笑）

【廣瀨和紙 紙季漉（広瀬和紙 紙季漉）】

地址：〒692-0623 島根県安来市広瀬町布部１７０４−２

營業時間：10:00～16:00

公休日：不定休

大眾交通：安來交流道下來後約25分車程

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▎美酒推薦② 島根葡萄酒天堂 無限試飲與和牛燒肉

※ 喝酒不開車，開車不喝酒。

嚐了日本酒，又怎麼能錯過葡萄酒呢？在島根出雲一帶的島根葡萄酒莊，就是一個可以大啖美食和美酒的好地方——這是一個以「島根WINE（島根わいん）」為首的葡萄酒莊，而且是可以免費參觀的！在觀摩釀酒後，可以到館內的免費葡萄酒試飲區，隨意品嚐各種不同的葡萄酒。有嚐到喜歡的，就可以到販賣處購買。販售部除了有賣酒，還有葡萄果汁，以及一些適合搭配葡萄酒的食品。

有好酒，自然少不了美食。島根葡萄酒館內的BBQ House裡，能品嚐到精選的島根和牛烤肉套餐，也能嚐到出雲名料理之一的割子蕎麥麵喔。

【島根葡萄酒廠（島根ワイナリー）】

地址：〒699-0733 島根県出雲市大社町菱根264-2

營業時間：

各設施時間不同，請以官方網站公告為主。

▷酒廠觀摩 10:00～16:30、

▷試飲銷售館 10:00〜17:00、

▷冷飲甜點販售處 10:00〜16:30

▷BBQ House（平日）11:00～17:30、（六日與國定假日）11:00～18:30

公休日：全年無休

大眾交通：

一畑電車「浜山公園北口站」步行約15分鐘。

一畑公車「島根葡萄酒莊」下車。

官方網站

▎Special 去吉田酒造後還可以去⋯⋯

▶︎景點推薦 出雲大社前神門通參道散步

來到出雲，不到出雲大社參拜一下好像也說不過去。島根葡萄酒莊與出雲大社搭公車只有約7分鐘的車程，所以行程安排起來還是蠻方便的。參拜神社很重要，但對於愛吃鬼們來說，逛參道吃些小吃、買買伴手禮也是很重要的。

出雲大社前的神門通上，有不少可愛的小店和小吃。這次我們選了兩家來分享！第一間是可以買到很多出雲大社主題小點心的「出雲結緣本舖」。

店內的人氣商品不少，像是愛心形狀的「結緣魚板串」，可謂之「好吃的打卡拍照神器」。另外還能找到一款御神籤餅乾，特別適合當伴手禮送公司同事或用於朋友聚會，因為很有社交話題性！其他像是可愛的小兔子盒子的金平糖、小兔子造型饅頭等都蠻不錯的。

對了，出雲大社一帶之所以有這麼多兔子造型的「周邊」，是和出雲大社中主祭神的大國主大神的神話有關。傳說大國主大神在趕往因幡國的路上，曾成功治療了一隻沒了皮毛的兔子。而那隻兔子預言了大國主大神將獲得女神八上比賣的芳心。

出雲結緣本舖在神門通上有兩家店，我們這次去的是北店。有時間的話兩邊都可以去看看！

【出雲結緣本舖 神門通北店（出雲 縁結び本舗 神門通り北店）

地址：島根県出雲市大社町杵築南775-1

營業時間：10:00～17:00

公休日：年中無休

大眾交通：一畑電車「出雲大社前」站，步行約2分鐘。

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第二間來分享的是，出雲大社的名物饅頭——俵屋菓舖的俵饅頭。俵屋菓舖是出雲大社表參道上的老店了，最早創立於明治31年（1898年），至今已經有快130年歷史。俵饅頭的外皮由小麥粉烤製的，香氣四溢且鬆軟，內餡兒的蕓豆餡兒不會太甜，就算不搭配茶品，直接吃也很美味。

俵屋菓舖的俵饅頭有單個販售，也有禮盒販售，若想要買回家做伴手禮也是不錯。

【俵屋饅頭 神門店（俵まんぢう 神門店）】

地址：島根県出雲市大社町杵築南馬場西771

營業時間：8:30～17:30

公休日：年中無休

大眾交通：一畑電車「出雲大社前」站，步行約2分鐘。

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▎美酒推薦③ 松江堀川地啤酒館 在地啤酒品嚐

對於喜歡啤酒的朋友來說，在日本旅遊時「收集」當地產的啤酒也是樂趣之一。日本各地有蠻多在地品牌的啤酒，而就在文學家小泉八雲所愛的松江一帶，就有一個能嚐在地啤酒的地方——松江堀川地啤酒館。

※ 喝酒不開車，開車不喝酒。

館內的生啤酒「Biaherun（ビアへるん），採用啤酒大國傳統製法，並結合了日本人細緻的口味調整而成，經典的4款都有在國際啤酒大賞中獲獎過。

※ 喝酒不開車，開車不喝酒。

除了啤酒外，館內也有很多伴手禮可挑選，且樓上還有餐廳空間，是在松江城一帶游船散策後，歇腳購物的好去處。

值得一提的是，我們之前介紹過的松江城護城河游船的登船口也是在這旁邊。

【松江堀川地啤酒館（松江堀川地ビール館）】

地址：島根県松江市黒田町509-1

營業時間：

▷物產館、在地啤酒吧台 9:30～17:00（啤酒吧台只到16:30）

▷啤酒餐廳 11:00～15:00（14:30最後點餐）

公休日：年中無休

大眾交通：

搭公車到「堀川遊覽乘船場」站下車即達。

搭公車到「堀川遊覽乘船場西入口」站下車，步行約1分鐘。

地址：官方網站

▎Special 去松江堀川地啤酒館後還可以去⋯⋯

松江堀川地啤酒館所在的松江地區，除了松江城和護城河游船外，還可以到下面這兩個景點走走！

▶︎景點推薦① 八重垣神社 鏡池緣分占卜趣

出雲和松江一帶一直以來就是日本國內求姻緣的聖地，而出雲的出雲大社和松江的八重垣神社更是來求姻緣的訪客們必拜的兩大神社。據說出雲大社比較著重在「結緣」這部分，而八重垣神社更著重在結了緣後的良緣庇佑，因為傳說日本神話中的男神素戔嗚尊，在擊退八岐大蛇救出稻田姬之後，就在這裡和她結為夫妻了。而在八重垣神社前，還有一棵神秘的「夫妻椿」，喜歡椿花的朋友可以留意一下。

除了求良緣庇佑靈驗外，八重垣神社的鏡池緣分占卜很有名，而且真的很有趣。或許你曾經在其他神社中，看過那種放在水面上，就會有籤詩浮現的水御神籤。不過八重垣神社的這個御神籤可真的能顛覆你的想像——它不只是讓你把籤紙放在水面上「顯靈」，同時還要放上一塊硬幣在上面。籤詩會告訴你，與你有緣的那個人可能在的方位，而在籤紙因為硬幣和水的重量最後沈入池中的位置距離，可以讓你知道這位有緣人是在遠方還是已在周遭。

鏡池很美，清澈見底的池水中沈著好多籤紙，在陽光下顯出淡淡幽幽的藍色，帶著一點點聖域氣息。這鏡池緣分占卜，若選擇自己一個人靜靜地進行是蠻不錯的，不過和幾個朋友一起占卜也是蠻有趣的。

【八重垣神社】

地址：島根県松江市佐草町227

參拜時間：9:00～17:00

公休日：無公休

大眾交通：

從JR松江站搭市營公車（往八重垣神社方向／4號乘車處）約20分，在八重垣神社下車。

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▶︎景點推薦② 松江花鳥園 與鳥兒們近距離接觸

在宍道湖畔的松江花鳥園，是全天候型的花卉與鳥類主題公園。裡面有日本國內最大的花卉溫室，佔地8000多平方公尺，裡面的花卉以擁有數千種的秋海棠（ベゴニア）、倒掛金鐘（フクシア）為主，一年四季都繽紛，是喜愛花卉園藝以及打卡拍網美照的好地方。

除了花卉溫室外，園區內更大的重頭戲在於鳥兒溫室——這裡可以看到約90種不同的鳥類，包括多種水鳥和熱帶鳥類，還有一些稀有的鳥類，有的還可以餵食！例如園內最有人氣的鳥兒叫「不動」，是隻巨大的鯨魚鸛，是在路上撞見會嚇到的那種巨大。它的家鄉是非洲東部的沼澤地帶，而其巨大的喙是特徵，臉部表情很有戲。（笑）

有趣的是，通常天氣好的時候，園內還會定時舉辦企鵝散步、貓頭鷹飛行表演等。我們那天去的時候，正好趕上看貓頭鷹飛行表演。第一次那麼近距離看到貓頭鷹展翅飛翔，覺得真的蠻有震撼力的。

【松江花鳥園（松江フォーゲルパーク）】

地址：島根県松江市大垣町52

營業時間：

▷4月～9月 9:00～17:30

▷10月～3月 9:00～17:00

公休日：全年無休

大眾交通：JR松江站搭車約25分鐘

官方網站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不知道這次介紹的三類美酒，你比較喜歡哪一種呢？想知道更多「不孤獨的美食家日本山陰之旅」的內容，可以到JAPANKURU網站上看完整文章！

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